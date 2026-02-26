€ 5.0955
|
$ 4.3204
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3204
 
DCNews Stiri Semnal de la vârful BNR: ”O asemenea aventură ne-ar îngropa”. Momentul în care România a pierdut 8 mld. de euro în 2 zile
Data actualizării: 14:33 26 Feb 2026 | Data publicării: 14:33 26 Feb 2026

Semnal de la vârful BNR: ”O asemenea aventură ne-ar îngropa”. Momentul în care România a pierdut 8 mld. de euro în 2 zile
Autor: Roxana Neagu

euro pexels-jakubzerdzicki-28176949 foto: pexels

Dincolo de opțiunile politice și de opiniile fiecărui român, realitatea stă în cifre! Și aici nimic nu este pur electoral. Într-un context politic tensionat, din rezerva României s-au ”evaporat” 8 miliarde de euro în două zile, dezvăluie un apropiat al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu.

Zilele în care piața valutară a luat foc

"Pot spune ceea ce s-a întâmplat în zilele dinainte celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale (n.r. din 2024), când piaţa valutară 'a luat foc'. Am pierdut opt miliarde de euro din rezervă în două zile, prin intervenţii care să calmeze deprecierea care era extrem de puternică. (...) Cauza pentru care se ajunsese acolo a dispărut şi atunci, în următoarele două luni, am reuşit să cumpărăm înapoi banii pe care i-am dat, fără ca să mai mişcăm cursul cine ştie ce. Şi asta a fost un lucru bun" declară Eugen Rădulescu. Deși este consilier al guvernatorului BNR, el a precizat că face declarațiile în nume personal. 

La orice mic semnal, piețele reacționează

”Pieţele sunt sensibile, reacţionează la cel mai mic semnal. La orice mic cutremur pe care noi nu îl simţim, pieţele reacţionează, îl resimt şi marchează în preţ” a explicat el, conform Agerpres. A venit și cu un exemplu recent: reacţia pieţelor financiare la respingerea contestaţiei privind pensiile magistraţilor. 

”În momentul în care s-a anunţat că a fost respinsă de Curtea Constituţională contestaţia privind pensiile magistraţilor, pieţele au reacţionat imediat, îmbunătăţind dobânzile pe care le plăteşte România”, a afirmat Rădulescu.

În continuare, explică: ”Vorbim de 8-9.000 de pensii. Cam atâta sunt pensiile speciale ale magistraţilor. La nivel macroeconomic, suma este inexistentă, dar contează ca semnal. Dacă vom continua pe aceeaşi cale, sigur vom avea rezultate dintre cele mai bune”. 

”O asemenea aventură ne-ar îngropa”

Semnalul său vine și-n contextul turbulențelor din coaliția de guvernare, avertizând că putem pierde tot ce am câștigat: ”Avem şi reversul medaliei. Dacă ne sucim şi ajungem la concluzia că ar fi mai bine cu o altă majoritate, la nivelul actual al datoriei publice şi al deficitului (bugetar - n.r.), o asemenea aventură ne-ar îngropa". 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bnr
coalitia de guvernare
mugur isarescu
eugen radulescu
coalitia de guvernare
alegeri prezidentiale
rezerva valutara
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Flancul estic al NATO întărește securitatea rețelelor electrice din regiune. UE a alocat 13 milioane € pentru protecție împotriva atacurilor Rusiei
Publicat acum 9 minute
Mihai Daraban, (CCIR): România nu este doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere
Publicat acum 14 minute
Donald Trump, invitat în România la Summitul B9. Ce alți lideri ar putea să participe (surse)
Publicat acum 15 minute
Semnal de la vârful BNR: ”O asemenea aventură ne-ar îngropa”. Momentul în care România a pierdut 8 mld. de euro în 2 zile
Publicat acum 21 minute
Țările nordice anchetează o amenințare străină la adresa infrastructurii energetice
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 17 minute
Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrogradează în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 40 minute
Fostul șef al Vămilor, demis de Bolojan în ianuarie, pus pe o nouă funcție în februarie. Ce post a primit, tot la Vămi
Publicat acum 6 ore si 0 minute
A murit fostul procuror Ion Diaconescu, cel care l-a trimis în judecată pe Țundrea, deși era nevinovat
Publicat acum 3 ore si 56 minute
Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației: Un bolnav
Publicat acum 3 ore si 58 minute
Clubul de noapte The Buddist, din București, călcat de mascați: Acuzații de prostituţie, droguri, spălare de bani / Galerie FOTO
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close