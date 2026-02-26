Semnal de la vârful BNR: ”O asemenea aventură ne-ar îngropa”. Momentul în care România a pierdut 8 mld. de euro în 2 zile

Zilele în care piața valutară a luat foc

"Pot spune ceea ce s-a întâmplat în zilele dinainte celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale (n.r. din 2024), când piaţa valutară 'a luat foc'. Am pierdut opt miliarde de euro din rezervă în două zile, prin intervenţii care să calmeze deprecierea care era extrem de puternică. (...) Cauza pentru care se ajunsese acolo a dispărut şi atunci, în următoarele două luni, am reuşit să cumpărăm înapoi banii pe care i-am dat, fără ca să mai mişcăm cursul cine ştie ce. Şi asta a fost un lucru bun" declară Eugen Rădulescu. Deși este consilier al guvernatorului BNR, el a precizat că face declarațiile în nume personal.

La orice mic semnal, piețele reacționează

”Pieţele sunt sensibile, reacţionează la cel mai mic semnal. La orice mic cutremur pe care noi nu îl simţim, pieţele reacţionează, îl resimt şi marchează în preţ” a explicat el, conform Agerpres. A venit și cu un exemplu recent: reacţia pieţelor financiare la respingerea contestaţiei privind pensiile magistraţilor.

”În momentul în care s-a anunţat că a fost respinsă de Curtea Constituţională contestaţia privind pensiile magistraţilor, pieţele au reacţionat imediat, îmbunătăţind dobânzile pe care le plăteşte România”, a afirmat Rădulescu.

În continuare, explică: ”Vorbim de 8-9.000 de pensii. Cam atâta sunt pensiile speciale ale magistraţilor. La nivel macroeconomic, suma este inexistentă, dar contează ca semnal. Dacă vom continua pe aceeaşi cale, sigur vom avea rezultate dintre cele mai bune”.

”O asemenea aventură ne-ar îngropa”

Semnalul său vine și-n contextul turbulențelor din coaliția de guvernare, avertizând că putem pierde tot ce am câștigat: ”Avem şi reversul medaliei. Dacă ne sucim şi ajungem la concluzia că ar fi mai bine cu o altă majoritate, la nivelul actual al datoriei publice şi al deficitului (bugetar - n.r.), o asemenea aventură ne-ar îngropa".