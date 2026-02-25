€ 5.0954
DCNews Stiri AUR a depus o moţiune simplă împotriva ministrului Culturii
Data publicării: 12:09 25 Feb 2026

AUR a depus o moţiune simplă împotriva ministrului Culturii
Autor: Tiberiu Vasile

AUR a depus o moţiune simplă împotriva ministrului Culturii Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan. Sursa Foto: Agerpres

Senatorii AUR au depus miercuri o moţiune simplă împotriva ministrului Culturii, Andras Istvan Demeter, acuzându-l de lipsă de responsabilitate, derapaje repetate şi jigniri la adresa artiştilor.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat, miercuri, în plen, depunerea unei moţiuni simple împotriva ministrului Culturii, Andras Istvan Demeter.

"În temeiul articolului 170 din Regulamentul Senatului, republicat, înaintez moţiunea simplă intitulată 'Breasla vă vrea afară, domnule ministru. Sunteţi o jignire pentru cultura română', iniţiată de 43 de senatori", a precizat Peiu.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a informat că, în condiţiile respectării regulamentului, dezbaterea şi votul asupra moţiunii simple vor avea loc pe 2 martie, la ora 16:00.

"Idei stahanoviste din perioada stalinistă de tristă amintire"

Potrivit unui comunicat al AUR, "demersul este motivat de lipsa de răspundere a unui ministru care, în urma unor multiple derapaje, inclusiv jigniri la adresa artiştilor, măsuri nepotrivite şi situaţii clare de conflict de interese, a refuzat să-şi prezinte demisia deşi i s-a cerut în numeroase rânduri, a unui ministru ce face gafă după gafă, pe care identitatea românească pare să-l deranjeze şi care pare a fi mai presus de lege, întrucât pentru domnul Demeter legile României se suspendă".

AUR susţine că "propunerea Ministerului Culturii de a implementa un sistem de pontaj pentru artişti, actori, angajaţii din instituţiile de spectacol a fost o intenţie profund injustă ce nu ţine cont de realitatea meseriei".

"Pontajul actorilor, cuantificarea actului de creaţie, normarea, birocratizarea şi înregimentarea artei sunt idei stahanoviste din perioada stalinistă de tristă amintire", susţin semnatarii în moţiunea simplă.

Conform iniţiatorilor, "reproşurile oamenilor de cultură la adresa ministrului Andras Demeter atestă faptul că nu este persoana potrivită pentru a ocupa funcţia de ministru al Culturii".

"Oamenii de cultură remarcă dispreţul pentru cultură al premierului, care 'nu stăpâneşte mai mult de 700 cuvinte', şi obedienţa ministrului Demeter - 'un nerealizat slugarnic, dispus să-i facă pe plac şefului cu orice preţ. Istvan Demeter e unul dintre puţinele rebuturi politice produse de UDMR'. O spun oamenii de cultură aduşi la exasperare, nu noi", detaliază semnatarii moţiunii.

AUR îl critică pe ministrul Culturii pentru că ar fi "jignit" breasla artiştilor

"Momentul când domnul Demeter afirmă că 'prostia omenească ne caracterizează pe noi toţi, inclusiv pe mine' e singurul în care a fost onest. Nu, domnule Demeter, nu actorii trebuie să-şi dea 'demisia din prostie', ci dumneavoastră trebuie să vă daţi demisia dintr-un post pe care l-aţi făcut sinonim cu mojicia", completează parlamentarii AUR.

În opinia acestora, integritatea ministrului ar fi "grav afectată" de "multiplele" controverse juridice ce planează asupra sa.

"Domnul Istvan Demeter are o istorie marcată de controverse juridice. De-a lungul carierei l-au vizat patru dosare penale şi un caz de conflict de interese stabilit prin decizie definitivă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (...) În 2014, Agenţia Naţională de Integritate a anunţat că Demeter a fost găsit în conflict de interese de natură administrativă. (...) Instanţa a decis în 2017 că Demeter s-a aflat în incompatibilitate, ANI a solicitat justiţiei anularea actelor semnate de el şi i-a interzis să ocupe trei ani o funcţie sau demnitate publică", susţin semnatarii moţiunii.

Senatorii AUR transmit că, prin această moţiune simplă, îşi exprimă dezaprobarea faţă de modul în care Ministerul Culturii, sub conducerea UDMR, gestionează un domeniu esenţial pentru poporul român.

"Cultura română are nevoie de viziune, competenţă şi respect, nu de un satrap ce manifestă aroganţă, mediocritate şi insolenţă", afirmă AUR, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Tudor Chirilă, Maia Morgenstern, Oana Pellea, printre actorii care nu vor pontaj. Protest de amploare față de programul de lucru
 

ministrul culturii
aur
motiune simpla
