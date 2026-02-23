Andrei Baciu propune pedepse mai dure pentru agresiunile împotriva cadrelor medicale

Proiectul deputatului PNL propune modificarea Codului penal astfel încât limitele de pedeapsă pentru faptele comise împotriva medicilor și personalului medical aflați la serviciu să fie majorate cu jumătate, similar protecției acordate altor categorii aflate sub autoritatea statului.

"Toleranță zero pentru agresiunile împotriva cadrelor medicale!

Astăzi, am depus o inițiativă legislativă prin care propun pedepse mai aspre pentru cei care agresează medici și personal medical aflați la serviciu. Este un demers necesar pentru a-i proteja pe cei care ne salvează viețile și pentru a transmite un mesaj clar: violența împotriva cadrelor medicale nu poate fi acceptată într-o societate civilizată.

Demersul are legătură directă cu cele două cazuri grave de săptămâna trecută – de la Târgu Jiu și de la Borșa – dar și cu sutele de incidente similare petrecute în ultimii ani în România. Din păcate, agresiunile fizice și verbale împotriva personalului medical nu mai sunt situații izolate.

Ce modificări aduce proiectul de lege

Inițiativa legislativă prevede modificarea art. 257 din Legea nr. 286/2009 – Codul penal, după cum urmează:

Articol unic – Art. 257 din Legea nr. 286/2009 – Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se completează, după cum urmează:

1. La art. 257 se adaugă alin. (5), care va avea următorul cuprins:

„(5) Faptele prevăzute la alin. (1)-(3) săvârșite asupra unui cadru medical, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuții, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite se majorează cu jumătate.”

Citește și: Medic atacat în timp ce resuscita o pacientă. Membrii familiei au sărit peste el, l-au bătut și i-au spart ochelarii

Pentru a vorbi într-un limbaj mai simplu, articolul 257 se referă la infracțiuni precum: amenințarea (săvârșită direct sau prin mijloace de comunicare), lovirea sau alte violențe, vătămarea corporală, lovirile și vătămările cauzatoare de moarte ori chiar omorul, atunci când sunt comise împotriva unei persoane aflate sub protecția legii în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

În prezent, legea prevede majorarea limitelor de pedeapsă cu o treime atunci când ultrajul este comis împotriva unui funcționar public și cu jumătate atunci când fapta este comisă împotriva unui polițist, militar sau alt personal învestit cu exercițiul autorității publice. Prin această propunere, și agresorii cadrelor medicale vor fi sancționați prin majorarea limitelor de pedeapsă cu jumătate.

Mesajul transmis: Toleranță zero față de violență

Medicii și întreg personalul medical sunt oameni care fac sacrificii personale uriașe, care aleg această profesie din dorința autentică de a-i ajuta pe ceilalți – mai ales pe cei aflați în suferință și în situații de urgență. Nu cunosc un singur medic care să nu fi avut acest crez.

Este responsabilitatea societății și a statului să le garanteze respectul, statutul și protecția necesare în fața agresiunilor. Cred că astfel de măsuri pot descuraja comportamente inacceptabile, care, din păcate, încă se petrec.

Să înțelegem că cei care aleg violența împotriva medicilor și a personalului medical nu lovesc doar într-un om, ci pun în pericol direct siguranța și șansa la tratament a tuturor pacienților", a scris Andrei Baciu, pe Facebook.