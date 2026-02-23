Insulă din Grecia, distrusă de inundații: Primarul cere instalarea stării de urgență

Inundaţiile grave declanşate în urma precipitaţiilor abundente au provocat distrugeri pe scară largă pe insula Lemnos din Grecia, situată în nordul Mării Egee, au anunţat duminică autorităţile locale, transmite agenţia Xinhua și preluată de Agerpres.

Inundaţiile au avariat case, magazine şi infrastructura vitală, lăsând în urmă drumuri impracticabile şi perturbând viaţa de zi cu zi pe insula situată în nord-estul Greciei, potrivit postului naţional ERT.

???? BREAKING VIDEO UPDATE: Lemnos Island Greece Flood Emergency Ongoing Entire neighborhoods remain flooded as cleanup efforts begin. The capital city of Myrina is in this video footage.



Homes and businesses impacted. Access routes blocked. The scale of damage is still being… pic.twitter.com/lQa5LcjuJT — Mr. Meanor (@JusticeMediaHQ) February 22, 2026

Primarul solicită instalarea stării de urgență

Primarul a solicitat ca insula Lemnos să fie plasată în stare de urgenţă pentru accelerarea procesului de îndepărtare a efectelor inundaţiilor.

Printre zonele cele mai afectate se numără capitala insulei, Myrina, precum şi Nea Koutali şi Atsiki, aflate deja în stare de urgenţă în urma inundaţiilor anterioare. Autorităţile au solicitat, de asemenea, includerea localităţii Moudros pe lista aşezărilor afectate.

???? LEMΝOS GREECE FLOOD EMERGENCY – PART 2 (VIDEO) — Seaside Village Agios Yannis is now cut off from capital city of Myrina.



The coastal road linking the village to its main service town has been completely washed out. Residents cannot access their primary exit route.… pic.twitter.com/JaBrtr52Nn — Mr. Meanor (@JusticeMediaHQ) February 22, 2026

Sisteme de apă grav afectate

Sistemele de alimentare cu apă au fost grav afectate, în unele zone apa potabilă fiind declarată nesigură pentru consum.

Deteriorarea drumurilor rurale a împiedicat accesul fermierilor şi al crescătorilor de animale la câmpurile şi animalele lor.

Echipe însărcinate cu îndepărtarea efectelor inundaţiilor au acţionat în Agia Triada, unde trei şcoli au fost avariate şi vor rămâne închise, cursurile desfăşurându-se online.

O echipă guvernamentală este aşteptată să viziteze insula pentru a evalua pagubele şi a coordona operaţiunile de asistenţă, în timp ce locuitorii încearcă să îşi revină după dezastru, notează Agerpres.