DCNews Stiri Insulă din Grecia, distrusă de inundații: Primarul cere instalarea stării de urgență
Data publicării: 11:33 23 Feb 2026

Insulă din Grecia, distrusă de inundații: Primarul cere instalarea stării de urgență
Autor: Iulia Horovei

inundatii lemnos grecia Inundații în Grecia. Captură video @JusticeMediaHQ, X

Precipitațiile abundente au provocat inundații masive pe o insulă din Grecia.

Inundaţiile grave declanşate în urma precipitaţiilor abundente au provocat distrugeri pe scară largă pe insula Lemnos din Grecia, situată în nordul Mării Egee, au anunţat duminică autorităţile locale, transmite agenţia Xinhua și preluată de Agerpres.

Inundaţiile au avariat case, magazine şi infrastructura vitală, lăsând în urmă drumuri impracticabile şi perturbând viaţa de zi cu zi pe insula situată în nord-estul Greciei, potrivit postului naţional ERT.

 

Primarul solicită instalarea stării de urgență

Primarul a solicitat ca insula Lemnos să fie plasată în stare de urgenţă pentru accelerarea procesului de îndepărtare a efectelor inundaţiilor.

Printre zonele cele mai afectate se numără capitala insulei, Myrina, precum şi Nea Koutali şi Atsiki, aflate deja în stare de urgenţă în urma inundaţiilor anterioare. Autorităţile au solicitat, de asemenea, includerea localităţii Moudros pe lista aşezărilor afectate.

 

Sisteme de apă grav afectate

Sistemele de alimentare cu apă au fost grav afectate, în unele zone apa potabilă fiind declarată nesigură pentru consum.

Deteriorarea drumurilor rurale a împiedicat accesul fermierilor şi al crescătorilor de animale la câmpurile şi animalele lor.

Echipe însărcinate cu îndepărtarea efectelor inundaţiilor au acţionat în Agia Triada, unde trei şcoli au fost avariate şi vor rămâne închise, cursurile desfăşurându-se online.

O echipă guvernamentală este aşteptată să viziteze insula pentru a evalua pagubele şi a coordona operaţiunile de asistenţă, în timp ce locuitorii încearcă să îşi revină după dezastru, notează Agerpres.

