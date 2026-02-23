€ 5.0968
Alerte de Cod Galben. Harta ANM cu zonele vizate de viscol și ninsoare
Data publicării: 11:09 23 Feb 2026

Alerte de Cod Galben. Harta ANM cu zonele vizate de viscol și ninsoare
Autor: Roxana Neagu

Iarna în Capitală vreme ger anm Vreme de iarnă. Sursa foto: Agerpres

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe alerte meteo de Cod Galben.

O informare meteo generală a intrat în vigoare la ora 10:00, cu valabilitate până la ora 22:00. Administrația Națională de Meteorologie anunță precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, precum și intensificări ale vântului. 

”În intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile nord-vestice și va cuprinde cea mai mare parte a țării. Vor predomina ploile (ce vor avea și caracter de aversă), dar în nord și centru, iar în noaptea de marți spre miercuri și miercuri și în sud-est, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță, măzăriche și ninsoare. La munte, pe parcursul zilei de luni vor fi precipitații mixte (mai ales ninsori la altitudini de peste    1400 m în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali), apoi vor predomina ninsorile și local se va depune strat nou de zăpadă de 10...30 cm. În regiunile intracarpatice și în zonele de munte, local se vor acumula cantități de apă de 15...20 l/mp și izolat de peste 25...35 l/mp. Pe spații mici se va forma polei și ghețuș, cu o probabilitate mai mare în Moldova și Muntenia.

Luni (23 februarie) vântul va avea intensificări temporare, local în nord-vest și centru și la munte, marți (24 februarie), în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri îndeosebi în centru și est. În zonele joase de relief vor fi viteze de 40...55 km/h și local de peste 60 km/h în sud-vest și centru, precum și la munte. În zona montană înaltă, vor fi rafale de 70...80 km/h și de peste 90...100 km/h în Carpații Meridionali, viscolind zăpadă și determinând reducerea semnificativă a vizibilității” anunță ANM. 

În același timp, au fost emise mai multe alerte de Cod Galben. 

Cod Galben, 23 februarie ora 10:00 - 24 februarie, ora 10:00 

  • precipitații însemnate cantitativ, la munte strat de zăpadă, intensificări de vânt și viscol în zona înaltă

”În zona montană și submontană a județelor Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, Arad, Alba, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Cluj și Bistrița-Năsăud, temporar vor fi precipitații însemnate cantitativ și se vor acumula 20...30 l/mp. Vor fi ploi ce vor avea și caracter de aversă, iar la altitudini în general de peste 1400 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 10...25 cm. În zona montană înaltă a Carpaților Occidentali, precum și în cea din nordul Carpaților Orientali și vestul Carpaților Meridionali vântul va prezenta intensificări cu viteze de 60...90 km/h, astfel va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m” anunță ANM. 

Alerte de Cod Galben. Harta ANM cu zonele vizate de viscol și ninsoare

Cod Galben, 24 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 20:00

  • strat de zăpadă și viscol 

”În Carpații Meridionali, în Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10...15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...110 km/h” atenționează meteorologii. 

Alerte de Cod Galben. Harta ANM cu zonele vizate de viscol și ninsoare

Cod Galben, 24 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 20:00

  • intensificări ale vântului 

”În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în Banat, Oltenia și local în Transilvania și sud-vestul Munteniei, cu viteze de 50...70 km/h” conform ANM. 

Cod Galben, 24 februarie, ora 20:00 – 25 februarie, ora 10:00

Alerte de Cod Galben. Harta ANM cu zonele vizate de viscol și ninsoare

  • intensificări ale vântului și viscol

”În Carpații Meridionali și Carpații de Curbură vântul va continua să prezinte intensificări cu viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...110 km/h și va fi viscol, astfel că vizibilitatea va fi redusă semnificativ” conform ANM.

