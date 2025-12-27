€ 5.0890
DCNews Vremea Gerul Bobotezei lovește România: Temperaturi de până la -18°C la început de 2026. Cum va fi vremea de Revelion
Data actualizării: 22:38 27 Dec 2025 | Data publicării: 22:20 27 Dec 2025

Gerul Bobotezei lovește România: Temperaturi de până la -18°C la început de 2026. Cum va fi vremea de Revelion
Autor: Mihai Ciobanu

Expresia "gerul Bobotezei" are toate şansele să devină o realitate la începutul anului 2026, anunţă şefa ANM

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare tip Cod portocaliu, valabilă în intervalul 28 decembrie, ora 02 – 29 decembrie, ora 10. Potrivit ANM, în intervalul menționat în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini în general de peste 1.700 m, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110...130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi sub 50 m, iar zăpada troienită.

Gerul Bobotezei lovește România: Temperaturi de până la -18°C la început de 2026. Cum va fi vremea de Revelion

Pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania vântul va sufla tare cu rafale de 70...90 km/h, iar în nordul și în centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m de 90...100 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă.

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a venit cu ultimele informaţii în direct la România TV. 

Gerul Bobotezei în 2026

"Ca şi temperaturi resimţite, acestea vor fi destul de coborâte în depresiuni, în zonele centrale şi nordice, de minus 10 grade Celsius. Vorbim despre o masă de aer foarte rece care va aborda zona ţării noastre la finalul anului 2025 şi nu în ultimul rând, debutul anului 2026. Se pare că gerul Bobotezei în anul 2026 se va confirma pentru că temperaturile, chiar în debutul primei zile din anul viitor, este posibil să fie de -15, -18 în depresiuni şi în zonele centrale, chiar spre -8 în Capitală", a explicat Elena Mateescu.

Cum va fi vremea de Revelion

"De Revelion va fi o noapte rece. Ne aşteptăm spre -15 grade în depresiuni iar în Bucureşti la -7 grade Celsius. Aşteptăm posibil chiar să ningă", a explicat Elena Mateescu.

