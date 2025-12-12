€ 5.0904
DCNews Vremea Cod GALBEN de ceață în mai multe județe, în această noapte
Data actualizării: 00:00 13 Dec 2025 | Data publicării: 23:58 12 Dec 2025

Cod GALBEN de ceață în mai multe județe, în această noapte
Autor: Iulia Horovei

prognoza meteo ceata Cod GALBEN de ceață în mai multe județe din țară. Foto cu caracter ilustrativ: Freepik @crsp-media
 

ANM a emis avertizări nowcasting Cod Galben de ceață pentru mai multe județe din țară, valabile de vineri, 12 decembrie, până sâmbătă, 13 decembrie.

Cod Galben de ceață valabil până la ora 02:00 în Constanța, Tulcea, Olt și Dolj

Codul Galben de ceață este valabil de vineri, 12 decembrie, de la ora 23:00, până sâmbătă, 13 decembrie, ora 02:00. Se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

  • Zona continentală a județului Constanța, respectiv zona localităților: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipnița, Ciobanu, Crucea, Peștera, Chirnogeni, Albești, Independența, Oltina, Aliman, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Ghindărești, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, Dumbrăveni;
  • județul Constanța: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipnița, Ciobanu, Crucea, Peștera, Chirnogeni, Independența, Oltina, Aliman, Ciocârlia, Ghindărești, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, Dumbrăveni;
  • județul Tulcea: Casimcea, Dăeni, Beidaud;

Tot în același interval este valabil un Cod Galben de ceață pentru județele Olt și Dolj. Local se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.

  • județul Olt: Slatina, Caracal, Balș, Scornicești, Drăgănești-Olt, Piatra-Olt, Potcoava, Osica de Sus, Fărcașele, Radomirești, Mărunței, Curtișoara, Fălcoiu, Izvoarele, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Crâmpoia, Dăneasa, Corbu, Colonești, Dobrosloveni, Traian, Strejești, Pleșoiu, Brâncoveni, Stoicănești, Bobicești, Redea, Rotunda, Schitu, Tufeni, Gostavățu, Pârșcoveni, Deveselu, Șerbănești, Scărișoara, Sprâncenata, Morunglav, Studina, Drăghiceni, Cârlogani, Vulpeni, Vâlcele, Coteana, Teslui, Brebeni, Bârza, Slătioara, Băbiciu, Stoenești, Icoana, Poboru, Perieți, Bărăști, Voineasa, Găvănești, Cezieni, Mihăești, Sârbii - Măgura, Vlădila, Călui, Priseaca, Bălteni, Oboga, Ghimpețeni, Grădinile, Dobrun, Osica de Jos, Șopârlița, Milcov, Optași-Măgura, Dobrețu, Nicolae Titulescu, Ipotesti, Tătulești, Oporelu, Baldovinești, Văleni, Seaca;
  • județul Dolj: Craiova, Filiași, Podari, Leu, Celaru, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Braloștița, Pielești, Bratovoești, Breasta, Castranova, Dioști, Goiești, Teasc, Coșoveni, Malu Mare, Robănești, Murgași, Teslui, Țuglui, Coțofenii din Dos, Drăgotești, Apele Vii, Cernătești, Scăești, Almăj, Bulzești, Mischii, Predești, Ghindeni, Ghercești, Coțofenii din Față, Cârcea;

Cod Galben de ceață până la ora 05:00 în Sibiu, Ialomița, Argeș, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dâmbovița

O altă avertizare Cod Galben afectează alte șapte județe din țară. Ea este valabilă de vineri, 12 decembrie, ora 23:00, până sâmbătă, 13 decembrie, ora 05:00. Se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

  • județul Sibiu: Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Racovița, Turnu Roșu, Boița;
  • județul Ialomiţa;
  • județul Argeş: Costești, Buzoești, Leordeni, Bârla, Slobozia, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Căteasca, Rătești, Recea, Rociu, Căldăraru, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Oarja, Ștefan cel Mare, Teiu, Râca;
  • județul Giurgiu;
  • județul Ilfov;
  • județul Teleorman;
  • județul Dâmboviţa: Găești, Titu, Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Dragodana, Răcari, Petrești, Cojasca, Lungulețu, Mătăsaru, Ciocănești, Odobești, Tărtășești, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Șelaru, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Morteni, Gura Foii, Butimanu, Răscăeți, Slobozia Moară, Cornățelu, Bilciurești.

Citește și: EXCLUSIV Vremea de Crăciun și Revelion 2026. Florinela Georgescu (ANM), prognoza până la finalul anului

cod galben
anm
vreme
ceata
