Se strică vremea, de la o zi la alta. Prognoza meteo. Vin ploile!

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele zile.
În țară
Vremea va fi în continuare mult mai caldă decât ar fi normal în această perioadă, în special în vestul și în sudul țării unde se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, mai ales după-amiaza și seara, local în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, iar la începutul nopții, posibil și în nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei. Îndeosebi la munte, în intervale scurte de timp, izolat cantitățile de apă vor depăși 15...25 l/mp. Vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu unele intensificări în sud-estul teritoriului, dar și în timpul ploilor, în general cu viteze de 40...50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 26 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade pe litoral. În a doua parte a nopții, izolat se va forma ceață, îndeosebi în vest și centru.
În București
Vremea va fi călduroasă, astfel că temperatura maximă va fi de 31...32 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi de 13...16 grade.
În țară
Valorile termice vor fi în continuare mai ridicate decât cele normale în prima decadă a lunii septembrie în majoritatea zonelor, iar în sud-vestul și în sudul țării vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, însă gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere cu precădere în a doua parte a zilei, când vor fi înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, local în zona montană, în Maramureș, Crișana și Transilvania, precum și în zonele montane aferente și pe arii restrânse în Banat, nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei. Vor fi condiții de grindină, iar mai ales la munte, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...35 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în Dobrogea și de scurtă durată, izolat, în timpul averselor, cu viteze de 45...55 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 26 și 33 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 6...8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19...20 de grade pe litoral. Dimineața și noaptea, mai ales în vest și centru, izolat se va forma ceață.
În București
Vremea se va menține călduroasă, cu o maximă a temperaturii aerului de 30...32 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul a 15 grade.
În țară
Vremea se va menține mai caldă decât ar fi normal în această perioadă în cea mai mare parte a țării, iar în regiunile sudice va fi călduroasă după-amiaza. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în a doua parte a zilei local în zona montană și pe arii mai restrânse, în centru și nord-vest. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 23 și 33 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 18 grade, mai scăzute în zonele depresionare, spre 6...7 grade în cele din Carpații Orientali, dar și ușor mai ridicate pe litoral, până la 20 de grade. Dimineața și noaptea, în special în centrul țării și în depresiuni se va forma ceață.
În București
Vremea călduroasă va persista. Cerul va fi variabil și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 32 de grade, iar cea minimă va fi de 15...17 grade.
În țară
Vremea va fi în general frumoasă și deosebit de caldă pentru această dată în cea mai mare parte a țării, iar în vest și în sud, după-amiaza va fi călduroasă. Temperaturile maxime vor fi de la 24...25 de grade în estul Transilvaniei și pe litoral și 34 de grade în sudul Banatului și al Olteniei și în sud-vestul Munteniei, iar cele minime se vor situa în general între 9 și 19 grade. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil și numai izolat după-amiaza, mai ales la munte și în regiunile estice vor fi ploi de scurtă durată, însă noaptea, nebulozitatea se va extinde în jumătatea de vest a teritoriului, unde pe alocuri va ploua. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări mai ales în a doua parte a intervalului în sud-vest și în zona montană înaltă. Dimineața, izolat se va semnala ceață.
În București
Vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit la această dată, călduroasă după-amiaza, cu o temperatură maximă de 31...33 de grade. Cerul va fi variabil și vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 15...17 grade.
În țară
În prima zi, vremea va fi foarte caldă pentru această perioadă din an în toată țara. Ulterior, valorile termice vor scădea treptat. Probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi mai ridicată în jumătatea de vest a teritoriului.
În București
Vremea va fi caldă pentru această perioadă, însă valorile termice vor marca o scădere ușoară și treptată de la o zi la alta. Vor fi posibile ploi mai ales în a doua zi a intervalului.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News