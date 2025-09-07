Data publicării:

Se strică vremea, de la o zi la alta. Prognoza meteo. Vin ploile!

Autor: Irina Constantin | Categorie: Vremea
foto ilustrativ pexels
foto ilustrativ pexels

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele zile. 

Vremea 7 septembrie

În țară

Vremea va fi în continuare mult mai caldă decât ar fi normal în această perioadă, în special în vestul și în sudul țării unde se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, mai ales după-amiaza și seara, local în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, iar la începutul nopții, posibil și în nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei. Îndeosebi la munte, în intervale scurte de timp, izolat cantitățile de apă vor depăși 15...25 l/mp. Vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu unele intensificări în sud-estul teritoriului, dar și în timpul ploilor, în general cu viteze de 40...50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 26 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade pe litoral. În a doua parte a nopții, izolat se va forma ceață, îndeosebi în vest și centru.

În București

Vremea va fi călduroasă, astfel că temperatura maximă va fi de 31...32 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi de 13...16 grade.

Vremea 8 septembrie

În țară

Valorile termice vor fi în continuare mai ridicate decât cele normale în prima decadă a lunii septembrie în majoritatea zonelor, iar în sud-vestul și în sudul țării vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, însă gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere cu precădere în a doua parte a zilei, când vor fi înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, local în zona montană, în Maramureș, Crișana și Transilvania, precum și în zonele montane aferente și pe arii restrânse în Banat, nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei. Vor fi condiții de grindină, iar mai ales la munte, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...35 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în Dobrogea și de scurtă durată, izolat, în timpul averselor, cu viteze de 45...55 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 26 și 33 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 6...8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19...20 de grade pe litoral. Dimineața și noaptea, mai ales în vest și centru, izolat se va forma ceață.

În București

Vremea se va menține călduroasă, cu o maximă a temperaturii aerului de 30...32 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul a 15 grade.

Vremea 9 septembrie

În țară 

Vremea se va menține mai caldă decât ar fi normal în această perioadă în cea mai mare parte a țării, iar în regiunile sudice va fi călduroasă după-amiaza. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în a doua parte a zilei local în zona montană și pe arii mai restrânse, în centru și nord-vest. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 23 și 33 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 18 grade, mai scăzute în zonele depresionare, spre 6...7 grade în cele din Carpații Orientali, dar și ușor mai ridicate pe litoral, până la 20 de grade. Dimineața și noaptea, în special în centrul țării și în depresiuni se va forma ceață.

În București

Vremea călduroasă va persista. Cerul va fi variabil și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 32 de grade, iar cea minimă va fi de 15...17 grade.

Vremea 10 septembrie

În țară

Vremea va fi în general frumoasă și deosebit de caldă pentru această dată în cea mai mare parte a țării, iar în vest și în sud, după-amiaza va fi călduroasă. Temperaturile maxime vor fi de la 24...25 de grade în estul Transilvaniei și pe litoral și 34 de grade în sudul Banatului și al Olteniei și în sud-vestul Munteniei, iar cele minime se vor situa în general între 9 și 19 grade. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil și numai izolat după-amiaza, mai ales la munte și în regiunile estice vor fi ploi de scurtă durată, însă noaptea, nebulozitatea se va extinde în jumătatea de vest a teritoriului, unde pe alocuri va ploua. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări mai ales în a doua parte a intervalului în sud-vest și în zona montană înaltă. Dimineața, izolat se va semnala ceață.

În București

Vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit la această dată, călduroasă după-amiaza, cu o temperatură maximă de 31...33 de grade. Cerul va fi variabil și vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 15...17 grade.

Evoluția vremii în intervalul 11 - 14 septembrie

În țară

În prima zi, vremea va fi foarte caldă pentru această perioadă din an în toată țara. Ulterior, valorile termice vor scădea treptat. Probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi mai ridicată în jumătatea de vest a teritoriului.

În București

Vremea va fi caldă pentru această perioadă, însă valorile termice vor marca o scădere ușoară și treptată de la o zi la alta. Vor fi posibile ploi mai ales în a doua zi a intervalului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Se strică vremea, de la o zi la alta. Prognoza meteo. Vin ploile!
07 sep 2025, 09:51
Cod Galben de furtuni: Zonele vizate de fenomene severe imediate. Unde se strică vremea acum. UPDATE: A fost emis și Cod Portocaliu!
06 sep 2025, 17:32
Agricultorii vor avea dificultăţi la recoltare. Seceta pedologică le pune beţe în roate
06 sep 2025, 13:09
Cod Galben de caniculă și disconfort termic accentuat în zece județe din țară
06 sep 2025, 10:01
Vreme de vară până-n 13 septembrie. Anunțul meteorologilor: Prognoza meteo în țară și-n București
05 sep 2025, 16:24
Revine canicula în România. ANM, atenționare pentru cetățeni
04 sep 2025, 10:25
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Cod Galben de averse torențiale și grindină. ANM, județele vizate. UPDATE: A fost emis și Cod Portocaliu!
03 sep 2025, 16:31
Cod galben de caniculă și disconfort termic în sudul și sud-vestul țării. Județele vizate
02 sep 2025, 10:35
Revine canicula la început de toamnă, în mai multe județe din țară
01 sep 2025, 17:23
Vreme schimbătoare în primele zile de septembrie. Prognoza ANM
31 aug 2025, 10:03
Fierbe Mediterana: Cupola de căldură de la sud influențează și România
30 aug 2025, 20:26
Cod galben de instabilitate atmosferică în zece judeţe
30 aug 2025, 12:28
Ai concediu în perioada următoare? Vremea în septembrie 2025. Risc de furtuni și inundații / video
30 aug 2025, 11:52
Cod Galben de caniculă în trei județe din țară. ANM anunță temperaturi de până la 37 de grade
29 aug 2025, 08:15
Cod Galben de caniculă și disconfort termic. ANM, zonele vizate
28 aug 2025, 10:34
Ninsoare la finalul verii, în Munții Rodnei. Imagini surprinse la peste 2000 de metri altitudine - VIDEO
25 aug 2025, 14:40
Prognoza pe două săptămâni, pe regiuni. Toamna vine cu temperaturi de vară, dar și cu vreme capricioasă
25 aug 2025, 13:34
Record de temperaturi negative în dimineața de 25 august. Unde s-au înregistrat -1,6 grade Celsius și de când se încălzește vremea
25 aug 2025, 13:55
Atenționare meteo: Cod galben de vânt intens în mai multe regiuni – județele vizate pe hartă
24 aug 2025, 12:02
RO-ALERT în București și Ilfov/ COD ROȘU în Iași/ Alerte de Cod Portocaliu și Cod Galben. Județele unde se schimbă brusc vremea
22 aug 2025, 17:31
Cod portocaliu de averse și vijelii în 12 județe și la munte, vineri. Cod galben în peste jumătate din țară
22 aug 2025, 11:10
Vremea pe o lună. Prognoza meteo actualizată până în 15 septembrie
19 aug 2025, 21:33
Se răcește semnificativ: Doar 21 de grade, maxima zilei de marți în București/ COD ROȘU de fenomene severe imediate în această seară, în următoarele ore
18 aug 2025, 19:01
Cod portocaliu de furtuni, vijelii și grindină de mari dimensiuni. Zonele vizate / Elena Mateescu (ANM): Când se întoarce canicula
18 aug 2025, 13:42
Se strică vremea în țară, a fost emisă alertă meteo generală de furtuni. Unde sunt doar 18-19 grade la ora aceasta
17 aug 2025, 22:06
Alerte de Cod Roșu. Județele vizate de furtuni extrem de periculoase în următoarele minute
17 aug 2025, 17:19
Cod Portocaliu de furtuni pentru mai multe județe din țară. Avertizările emise de ANM - UPDATE
17 aug 2025, 15:26
Cod Portocaliu și Galben de vijelii. Se așteaptă grindină și rafale de vânt de până la 90 km/h. Zonele vizate
17 aug 2025, 10:23
ANM, alerte meteo de Cod Portocaliu și Cod Galben de val de căldură. Harta județelor vizate
16 aug 2025, 10:34
Alerte de fenomene extreme imediate: Furtuni în mai multe județe - 15 august/ Grindină și vânt puternic
15 aug 2025, 15:52
ANM, vremea pe o lună. Prognoza meteo până în 15 septembrie
15 aug 2025, 08:18
Vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Prognoza meteo actualizată 15, 16, 17 august
14 aug 2025, 14:31
Cod Galben de caniculă în jumătate de țară - HARTA zonelor vizate
14 aug 2025, 08:47
Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteorologică actualizată
13 aug 2025, 16:30
Ce se întâmplă cu vremea în următoarele zile. Anunțul meteorologilor
13 aug 2025, 15:41
Ce sunt furtunile uscate - fenomenul meteorologic periculos care le dă bătăi de cap specialiștilor
13 aug 2025, 10:55
Alertă meteo generală de Cod Galben. Harta ANM. Prognoza specială pentru București/ Temperaturile orei în toată țara
12 aug 2025, 10:47
Vremea până pe 24 august. ANM, prognoza meteo pe regiuni
11 aug 2025, 15:54
Dan Negru îi ia la rost pe Busu și Romica Jurcă: „Luați exemplu de la japonezi”!
11 aug 2025, 09:51
Nopți tropicale, temperaturi până la 41 de grade și cod roșu de caniculă. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată pentru august
10 aug 2025, 16:15
Val de căldură extremă în capitală. Prognoza ANM pentru weekend și început de săptămână
09 aug 2025, 12:51
Revine canicula. Prognoza meteo pentru următoarele zile. Temperaturi prognozate de 39 de grade
07 aug 2025, 23:18
Cod Portocaliu de averse torențiale. ANM, zonele vizate. UPDATE: Cod Roșu în Iași și Neamț
06 aug 2025, 16:20
Fenomene severe imediate - 5 august. Județele vizate/ Val de alerte de la ANM
05 aug 2025, 16:44
Cod galben de caniculă în București și în alte 11 județe, marți și miercuri; instabilitate atmosferică în 12 județe
05 aug 2025, 11:10
O furtună puternică se îndreaptă spre Marea Britanie. ”Să aveţi haine călduroase, mâncare, apă, combustibil și telefonul încărcat"
04 aug 2025, 18:17
Vremea pe o lună. Prognoza meteo actualizată pentru august 2025
04 aug 2025, 17:33
Alertă meteo pentru 4 august. Sunt vizate Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila şi parţial Constanţa, dar şi Bucureşti
04 aug 2025, 08:45
Cod Portocaliu de furtuni și grindină până la ora 22:00. ANM, zonele vizate
03 aug 2025, 20:59
Avertizare meteo de ploi torenţiale şi vijelii, până luni dimineaţa. Zonele vizate Update: Risc de viituri
03 aug 2025, 11:04
De la ce viteză a vântului e periculos să privești furtuna pe geamul blocului? Explicațiile Florinelei Georgescu (ANM)
01 aug 2025, 22:19
Cele mai noi știri
acum 2 minute
Un adolescent italian mort în 2006 a devenit primul sfânt catolic din generaţia "milenialilor"
acum 40 de minute
Premierul Japoniei a demisionat
acum 1 ora 6 minute
Polițiștii din Tulcea și Constanța au descins în Delta Dunării. Operațiune împotriva pescuitului ilegal (POZE)
acum 1 ora 6 minute
Un turist din Bucureşti a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului - VIDEO
acum 1 ora 22 minute
Veneția 2025: Palmaresul celei de-a 82-a ediții 
acum 1 ora 46 minute
Aryna Sabalenka, liderul clasamentului mondial de tenis, se relaxează în Mykonos: Vacanță de lux pe iaht alături de partenerul ei, Georgios Frangoulis
acum 1 ora 48 minute
Eclipsa totală de Lună din această seară, vizibilă și din România. Transmisiune LIVE începând cu ora 20:00 - VIDEO
acum 1 ora 59 minute
Caz șocant în București. O mașină a sărit de pe pod, în Berceni, și a luat foc. Se ia în considerare sinuciderea
Cele mai citite știri
pe 6 Septembrie 2025
A fost găsită moartă turista dispărută din Kavala. Soțul ei dă vina pe nepăsarea Poliției. I s-a spus că sunt frecvente astfel de cazuri
pe 6 Septembrie 2025
Și-a dat demisia ”cel mai rău șef din lume”. Cum și-a câștigat renumele
pe 6 Septembrie 2025
Deochiul, o afecţiune reală sau una închipuită? Dr. Vasile Astărăstoae: Paradoxal, descântecul funcţionează
pe 6 Septembrie 2025
Povestea româncei care s-a întors împreună cu familia, după 23 de ani în Italia și Anglia. De ce a rezistat doar 10 luni în București/ VIDEO
pe 6 Septembrie 2025
Nepotism la Ministerul Fondurilor Europene. ”A început să plângă din prima zi”
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel