Vremea București. Prognoza meteo pe 7 zile: Se va răci și mai mult

Meteorologii au emis prognoza meteo pentru următoarea săptămână.
Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele zile, în București și în țară.
Iată cum va fi vremea în Capitală:
Vremea sâmbătă, 27 septembrie, în București
Vremea se va menține rece pentru această dată. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20 - 21 de grade, iar cea minimă de 5 - 8 grade.
Prognoza meteo pentru duminică. Maxime de 21 - 22 de grade în București
Vremea va fi răcoroasă. Cerul va avea înnorări temporare, iar noaptea va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 21 - 22 de grade, iar cea minimă de 9 - 11 grade.
Vremea în ultima zi de septembrie. Se răcește și mai mult
Vremea se va răci. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 14 - 15 grade și cea minimă de 8 - 10 grade.
Prognoza meteo pentru 1 octombrie
Valorile termice diurne vor crește ușor. Cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 18 grade și cea minimă va fi de 6 - 8 grade.
Vremea 1 - 4 octombrie
Vremea va fi răcoroasă și vor fi condiții ca trecător să plouă.
de Roxana Neagu