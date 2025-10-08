€ 5.0916
Data publicării: 10:43 08 Oct 2025

Cum evoluează alertele meteo de ploi și vânt, în orele următoare. ANM, noi precizări
Autor: Iulia Horovei

ploaie vreme Sursa foto: Pexels
 

Ciclonul Barbara continuă să afecteze mai multe județe din țară.

Ciclonul Barbara se manifestă în aceste momente pe teritoriul țării noastre, astfel că Administrația Națională de Meteorologie vine cu noi precizări.

Continuă să plouă în mai multe județe din țară

Cantitățile de precipitații înregistrate în ultimele ore confirmă prognozele meteorologilor, care anunțau ploi abundente într-un interval foarte scurt.

„Rămânem în aceeași situație până la ora 15:00, cu cele cinci județele (Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov) și municipiul București. Continuă să plouă. Avem confirmări ale cantităților de precipitații în arealul afectat de Codul Roșu. Cele mai mari cantități se înregistrează în Constanța, 99l/mp până în această dimineață. În Capitală, 40-50l/mp de la ora 21:00. Și în Giurgiu, 80l/mp. 

Rămâne valabil Codul Portocaliu, în vigoare până la ora 23:00, pentru Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, S-E Transilvaniei și al Olteniei. Și aici vor fi cantități semnificative de precipitații de 60-90l/mp, izolat 100l/mp.

Dacă va fi cazul, vom interveni (n.r. cu noi avertizări). Sistemele noroase sunt în desfășurare. Vor mai aduce cantități importante de precipitații, astfel încât confirmarea fenomenelor ce au făcut obiectul acestui al doilea Cod Roșu din luna octombrie să realizeze. O lună octombrie, în țara noastră, poate să înregistreze 40-50l/mp în medie”, a declarat directorul general ANM, Elena Mateescu, la Digi24.

Constanța, cel mai afectat județ

Cel mai afectat județ care se află sub avertizarea de Cod Roșu este, până în acest moment, Constanța. Acolo, un șofer a fost luat de viitură cu tot cu mașină, în timp ce alții s-au urcat pe plafoanele autoturismelor pentru a scăpa de ape.

Elena Mateescu a precizat că ploile abundente vor continua aici: „Va ploua în continuare în zonă. În orele următoare, cantitățile de 100l/mp se vor .. spre 120-140l/mp. Trebuie luat în considerare și vântul, pentru că intensificările sunt susținute. Vorbim despre 50-70km/h. Observăm deja și efectele asupra arborilor”.

Multiple intervenții ale pompierilor. Recomandările DSU

„Sunt intervenții în mai multe județe. Până la ora 08:00, am avut 47 de localități afectate din 16 județe. Mai mulți copaci au fost doborâți și mai multe mașini au fost avariate. Avem 7 localități în Prahova fără curent electric - 4 au întrerupere totală, 3 parțială. 

Până la ora 23:00, rămânem în alertă. Și după, dacă sunt efecte, pentru a rezolva problemele. Nu avem persoane rănite sau dispărute din cauza apelor. Sunt peste 21 de copaci căzuți în București, până acum. Oamenii trebuie să fie vigilenți. Dacă vin alerte, să respecte recomandările”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat, potrivit sursei citate anterior.

