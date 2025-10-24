€ 5.0835
Data actualizării: 10:06 24 Oct 2025 | Data publicării: 10:00 24 Oct 2025

Vremea în următoarele 4 săptămâni: Noiembrie începe cu temperaturi mai ridicate decât cele normale
Autor: Doinița Manic

Vremea în următoarele 4 săptămâni: Noiembrie începe cu temperaturi mai ridicate decât cele normale Foto: Pixabay
 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pe o lună.

Potrivit prognozei meteo pe o lună, actualizată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), următoarele patru săptămâni vor aduce o vreme în general blândă. Temperaturile se vor menține apropiate sau ușor peste valorile normale ale perioadei, iar precipitațiile vor fi, în majoritatea regiunilor, apropiate de mediile climatologice pentru această perioadă din an.

Vremea 27 octombrie - 3 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în zonele montane.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, la munte precum și în regiunile sud-vestice și sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea 3-10 noiembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Cantitățile de precipitații vor fi decifitare în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Vremea 10-17 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Vremea 17-24 noiembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

vremea
anm
