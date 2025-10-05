Dacă în urmă cu câteva decenii tornadele reprezentau un fenomen rar în Europa, acum ele se numără printre manifestările extreme tot mai frecvente, conform meteorologilor.

„Lista fenomenelor extreme e din ce în ce mai lungă. Organizația Mondială de Meteorologie urmărește cu foarte mare atenție lungirea acestei liste și a locurilor în care manifestările extreme se produc.

De exemplu, acum câteva decenii, încă exista discuția dacă tornada este un fenomen firesc în Europa. Acum nu-și mai pune nimeni această problemă. Toată lumea acceptă: da, avem tornade și-n Europa. Am avut, în 2002, la Făcăeni, la Dragalina în 2019. Noroc că s-a întâmplat într-o zonă nepopulată”, a precizat directorul ANM, Florinela Georgescu, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu.

De ce avem tot mai multe fenomene meteo extreme?

„Încălzirea globală reprezintă, până la urmă, un surplus de energie, această creștere a temperaturii medii globale. Și aceasta trebuie să se manifeste, să se concretizeze prin ceva - prin apariția fenomenelor extreme.

Plouă uneori în două zile cât ar fi trebuit să plouă într-o lună. Și după zicem, eventual, că nu e secetă, ci că a plouat cât trebuia să plouă în luna respectivă. Numai că a plouat în două zile. Apa aia căzută brusc nu face decât să genereze probleme, inundații, scurgeri, torenți, eventuale alunecări de teren”, a mai explicat aceasta, în exclusivitate pentru DCNews.

Copaci căzuţi, zboruri anulate, în mai multe ţări din Europa. Un nou ciclon

O puternică furtună s-a abătut sâmbătă asupra mai multor regiuni din Europa, provocând căderi de copaci şi anularea de zboruri, dar până acum nu au existat pagube majore, relatează duminică dpa, scrie Agerpres.



Serviciile de pompieri au fost desfăşurate în mai multe ţări.



În capitala Belgiei, Bruxelles, au avut loc circa 90 de intervenţii ale serviciilor de pompieri, în mare parte din cauza copacilor căzuţi sau a crengilor rupte, a relatat duminică agenţia belgiană de ştiri Belga. Şi în alte părţi ale ţării s-au înregistrat pagube materiale.



În Scoţia şi Norvegia, unele gospodării erau încă fără curent electric duminică dimineaţă, după ce liniile electrice au fost grav avariate de căderi de copaci.



Potrivit postului de radio norvegian NRK, zeci de mii de gospodării din sudul şi centrul ţării scandinave nu aveau electricitate duminică dimineaţă.



În Scoţia, pasagerii au fost atenţionaţi să se aştepte la perturbări ale traficului feroviar, în condiţiile în care lucrările de reparaţii după furtună continuă, potrivit Asociaţiei de Presă Britanice (PA).



În Olanda, avertizarea de furtună de sâmbătă a fost ridicată. Nu au fost raportate pagube majore, dar s-au înregistrat perturbări pe drumuri din cauza copacilor căzuţi.



Pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, unde circa 150 de zboruri au fost anulate sâmbătă, situaţia s-a normalizat în mare măsură. Cu toate acestea, ca măsură de precauţie, alte 10 zboruri au fost anulate duminică.