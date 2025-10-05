€ 5.0889
|
$ 4.3349
|
 
Data publicării: 16:17 05 Oct 2025

EXCLUSIV Furtuni, inundații și chiar tornade în Europa. Avertizare ANM: Pericol real și pentru România
Autor: Iulia Horovei

tornada-curcubeu_06358500 Foto: Captură video X, Connor
 

Fenomenele meteo extreme s-au înmulțit și s-au schimbat semnificativ de-a lungul anilor, avertizează meteorologii.

Dacă în urmă cu câteva decenii tornadele reprezentau un fenomen rar în Europa, acum ele se numără printre manifestările extreme tot mai frecvente, conform meteorologilor.

„Lista fenomenelor extreme e din ce în ce mai lungă. Organizația Mondială de Meteorologie urmărește cu foarte mare atenție lungirea acestei liste și a locurilor în care manifestările extreme se produc. 

De exemplu, acum câteva decenii, încă exista discuția dacă tornada este un fenomen firesc în Europa. Acum nu-și mai pune nimeni această problemă. Toată lumea acceptă: da, avem tornade și-n Europa. Am avut, în 2002, la Făcăeni, la Dragalina în 2019. Noroc că s-a întâmplat într-o zonă nepopulată”, a precizat directorul ANM, Florinela Georgescu, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu.

De ce avem tot mai multe fenomene meteo extreme?

Încălzirea globală reprezintă, până la urmă, un surplus de energie, această creștere a temperaturii medii globale. Și aceasta trebuie să se manifeste, să se concretizeze prin ceva - prin apariția fenomenelor extreme.

Plouă uneori în două zile cât ar fi trebuit să plouă într-o lună. Și după zicem, eventual, că nu e secetă, ci că a plouat cât trebuia să plouă în luna respectivă. Numai că a plouat în două zile. Apa aia căzută brusc nu face decât să genereze probleme, inundații, scurgeri, torenți, eventuale alunecări de teren”, a mai explicat aceasta, în exclusivitate pentru DCNews.

Copaci căzuţi, zboruri anulate, în mai multe ţări din Europa. Un nou ciclon 

O puternică furtună s-a abătut sâmbătă asupra mai multor regiuni din Europa, provocând căderi de copaci şi anularea de zboruri, dar până acum nu au existat pagube majore, relatează duminică dpa, scrie Agerpres.

Serviciile de pompieri au fost desfăşurate în mai multe ţări.

În capitala Belgiei, Bruxelles, au avut loc circa 90 de intervenţii ale serviciilor de pompieri, în mare parte din cauza copacilor căzuţi sau a crengilor rupte, a relatat duminică agenţia belgiană de ştiri Belga. Şi în alte părţi ale ţării s-au înregistrat pagube materiale.

În Scoţia şi Norvegia, unele gospodării erau încă fără curent electric duminică dimineaţă, după ce liniile electrice au fost grav avariate de căderi de copaci.

Potrivit postului de radio norvegian NRK, zeci de mii de gospodării din sudul şi centrul ţării scandinave nu aveau electricitate duminică dimineaţă.

În Scoţia, pasagerii au fost atenţionaţi să se aştepte la perturbări ale traficului feroviar, în condiţiile în care lucrările de reparaţii după furtună continuă, potrivit Asociaţiei de Presă Britanice (PA).

În Olanda, avertizarea de furtună de sâmbătă a fost ridicată. Nu au fost raportate pagube majore, dar s-au înregistrat perturbări pe drumuri din cauza copacilor căzuţi.

Pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, unde circa 150 de zboruri au fost anulate sâmbătă, situaţia s-a normalizat în mare măsură. Cu toate acestea, ca măsură de precauţie, alte 10 zboruri au fost anulate duminică.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vreme
fenomene meteo extreme
florinela georgescu
director ANM
administratia nationala de meteorologie
tornada
ploi
vant
incalzire globala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Concertul lui Robbie Williams de la Instanbul, din 7 octombrie, anulat de autorităţi
Publicat acum 10 minute
CFR Cluj, prima victorie în Superligă după aproape 3 luni
Publicat acum 23 minute
Ministrul Apărării din Germania îndeamnă la calm după alertele cu drone
Publicat acum 32 minute
Radu Drăguşin, prima declaraţie după ce Tottenham i-a interzis să vină la naţională pentru meciurile cu Moldova şi Austria
Publicat acum 55 minute
Aveau totul în Marea Britanie, dar au ales să revină în România. "Nu am mai fost dispuşi să plătim acel preţ"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Oct 2025
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 03 Oct 2025
Klaus Iohannis a spus că nu are cheia casei din Sibiu pentru a o preda. Șeful ANAF, dezvăluiri de culise: Ce au găsit la executare
Publicat pe 03 Oct 2025
Cine sunt ”super-bugetarii de lux” din Guvernul Bolojan. ”I-aș da afară pe toți”
Publicat pe 03 Oct 2025
Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce transmitea un live urmărit de mii de oameni
Publicat pe 03 Oct 2025
Cumulul pensie-salariu, pe cale de a fi eliminat luna aceasta
 
gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close