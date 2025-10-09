€ 5.0953
|
$ 4.3848
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 12:52 09 Oct 2025

Localitatea din Constanța unde s-au înregistrat peste 170l/mp de precipitații în 30 de ore
Autor: Iulia Horovei

apa apele romane inundatii Sursa foto: Apele Române, Facebook
 

Județul Constanța a fost cel mai afectat de ciclonul Barbara, o localitate din zonă înregistrând peste 170 l/mp de precipitații în doar 30 de ore.

S-au înregistrat cantități însemnate de precipitații în ultimele ore, în județul Constanța, zonă în care Ciclonul Barbara a determinat cele mai multe pagube. Stația hidrometrică din localitatea Nuntași a înregistrat, în 30 de ore, nu mai puțin de 174,5 l/mp.

Nivelurile mai multor râuri sunt în scădere, dar riscul de inundații se menține până astăzi, la miezul-nopții, potrivit informațiilor transmise de Apele Române.

Cantități mari de apă înregistrate

În intervalul 7 octombrie, ora 12:00 - 08 octombrie, ora 18:00, s-au înregistrat precipitații importante la mai multe stații hidrometrice din județul Constanța:

  • Cheia - râul Casimcea - 104 l/mp;
  • Nuntași - râul Nuntași - 174,5 l/mp;
  • Săcele - râul Săcele - 111 l/mp;
  • Băltăgești - Valea Dunărea - 158 l/mp;
  • Casimcea - râul Casimcea - 104,5 l/mp;
  • Pantelimon - râul Râmnic, confluență cu râul Cartal (afluenții râului Casimcea) - 109,8 l/mp;
  • Dorobanțu - râul Dorobanțu - 101 l/mp;
  • Topalu - fluviul Dunărea - 133,9 l/mp;
  • Mihail Kogălniceanu - râul Agi Cabul - 129 l/mp;
  • Cogealac - râul Cogealac - 118 l/mp.

Constanța rămâne în alertă

Mai mult, Râul Casimcea a atins maximul ieri, la ora 15:00, când s-a format o viitură în urma creșterii debitului de până la 1500 de ori - de la 0,1 mc/s la 150 mc/s.

Localitatea Siliștea rămâne cea mai afectată de acumulările masive de apă cauzate de ciclonul Barbara. Traficul pe DJ 224 (Țepeș Vodă - Tortoman) s-a reluat, iar apele de pe DC 61 (Seimeni - Siliștea), inundat ieri, încep să se retragă. Amintim că un autoturism a fost luat de viitură, miercuri, între localitățile Țepeș Vodă și Nicolae Bălcescu.

„Odată cu diminuarea precipitațiilor, apele acumulate temporar în localitățile Cheia, Grădina, Nicolae Bălcescu și Dorobanțu s-au retras, iar traficul rutier se desfășoară normal”, se mai arată în precizările Apelor Române.

La această oră, se înregistrează o cotă de inundație depășită pe râul Casimcea, în scădere, și două cote de atenție - la Saraiu pe râul Topolog, în creștere și la Hamcearca pe râul Taița, în scădere.

Avertizarea de Cod Roșu care a expirat noaptea trecută s-a transformat pentru Constanța în Cod Portocaliu și a fost prelungit de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor până astăzi, 9 octombrie, la ora 24:00.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ciclonul barbara
judetul constanta
cantitati mari de apa
ploi abundente
ploi torentiale
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Mașinile hibride au dat lovitura în UE. Avans considerabil față de 2024. Marea surpriză vine din China: a depășit Tesla
Publicat acum 16 minute
Localitatea din Constanța unde s-au înregistrat peste 170l/mp de precipitații în 30 de ore
Publicat acum 23 minute
Recursul în casație, modificarea de pe masa lui Ilie Bolojan, după luni de vid legislativ. Avocatul Bărbuceanu vine cu explicații
Publicat acum 27 minute
Procedura de infringement împotriva României, declanșată de CE. Motivul: Insecticidele periculoase folosite
Publicat acum 30 minute
Proprietarul companiei care a fabricat siropul de tuse mortal pentru 17 copii, arestat de poliția indiană
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 19 minute
Fotografia pe care ar trebui să o vadă și cei care, ca Andreea Esca, au zis că s-a exagerat cu Codul Roșu
Publicat pe 07 Oct 2025
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 07 Oct 2025
Lună Plină în Berbec. Patru zodii își pot schimba destinul
Publicat pe 07 Oct 2025
Ride-sharing, tarife record în București din cauza ploii: Cât costă o cursă de 10 km cu Bolt
Publicat acum 18 ore si 53 minute
Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close