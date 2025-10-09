Localitatea din Constanța unde s-au înregistrat peste 170l/mp de precipitații în 30 de ore

S-au înregistrat cantități însemnate de precipitații în ultimele ore, în județul Constanța, zonă în care Ciclonul Barbara a determinat cele mai multe pagube. Stația hidrometrică din localitatea Nuntași a înregistrat, în 30 de ore, nu mai puțin de 174,5 l/mp.

Nivelurile mai multor râuri sunt în scădere, dar riscul de inundații se menține până astăzi, la miezul-nopții, potrivit informațiilor transmise de Apele Române.

Cantități mari de apă înregistrate

În intervalul 7 octombrie, ora 12:00 - 08 octombrie, ora 18:00, s-au înregistrat precipitații importante la mai multe stații hidrometrice din județul Constanța:

Cheia - râul Casimcea - 104 l/mp;

Nuntași - râul Nuntași - 174,5 l/mp;

Săcele - râul Săcele - 111 l/mp;

Băltăgești - Valea Dunărea - 158 l/mp;

Casimcea - râul Casimcea - 104,5 l/mp;

Pantelimon - râul Râmnic, confluență cu râul Cartal (afluenții râului Casimcea) - 109,8 l/mp;

Dorobanțu - râul Dorobanțu - 101 l/mp;

Topalu - fluviul Dunărea - 133,9 l/mp;

Mihail Kogălniceanu - râul Agi Cabul - 129 l/mp;

Cogealac - râul Cogealac - 118 l/mp.

Constanța rămâne în alertă

Mai mult, Râul Casimcea a atins maximul ieri, la ora 15:00, când s-a format o viitură în urma creșterii debitului de până la 1500 de ori - de la 0,1 mc/s la 150 mc/s.

Localitatea Siliștea rămâne cea mai afectată de acumulările masive de apă cauzate de ciclonul Barbara. Traficul pe DJ 224 (Țepeș Vodă - Tortoman) s-a reluat, iar apele de pe DC 61 (Seimeni - Siliștea), inundat ieri, încep să se retragă. Amintim că un autoturism a fost luat de viitură, miercuri, între localitățile Țepeș Vodă și Nicolae Bălcescu.

„Odată cu diminuarea precipitațiilor, apele acumulate temporar în localitățile Cheia, Grădina, Nicolae Bălcescu și Dorobanțu s-au retras, iar traficul rutier se desfășoară normal”, se mai arată în precizările Apelor Române.

La această oră, se înregistrează o cotă de inundație depășită pe râul Casimcea, în scădere, și două cote de atenție - la Saraiu pe râul Topolog, în creștere și la Hamcearca pe râul Taița, în scădere.

Avertizarea de Cod Roșu care a expirat noaptea trecută s-a transformat pentru Constanța în Cod Portocaliu și a fost prelungit de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor până astăzi, 9 octombrie, la ora 24:00.