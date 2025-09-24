€ 5.0784
|
$ 4.3162
|
 
Data publicării: 17:31 24 Sep 2025

România intră într-o perioadă de răcire. Prognoza meteo pentru următoarele săptămâni

Autor: Andreea Deaconescu
vreme-sarbotir-florinela-georgescu_80175600 Foto: Pixabay
 

România intră într-un proces de răcire a vremii, cu minime negative, de minus două - minus trei grade în depresiuni, şi maxime de până la 25-26 de grade în sudul ţării, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, directorul general al ANM.

"Vremea va intra într-un proces de răcire astăzi (miercuri, n.r.), în partea de vest, nord şi centru, temperaturile maxime nu vor depăşi 17-18 grade, mai putem înregistra 30-32 de grade în sud-vest, în Banat şi sud-vestul Olteniei. De mâine însă, răcirea se va resimţi în toată ţara, cu maxime în sud de cel mult 25-26 de grade, iar în jumătatea nordică de cel mult 17-18 grade. Minimele, la final de săptămână, vor fi negative, spre -3, -2 grade Celsius în depresiuni, în timp ce în restul zonelor extracarpatice şi în zonele mai joase, cel mult 7-8 grade", a precizat Mateescu.

În privinţa precipitaţiilor, ea a adăugat că acestea se vor semnala în special în regiunile intracarpatice şi în zonele de sud şi est, cu cantităţi de 10-15 litri/mp, în timp ce intensificările de vânt vor fi susţinute, de 40-50 km/h şi chiar de 60-70 km/h, pe creste.

Mateescu nu exclude şi apariţia ninsorilor în următoarele zile, în unele zone din ţară. "Dacă temperaturile - aşa cum menţionam - vor scădea, cu siguranţă în zonele montane, pe creste, la mai mult de 1.500 metri, şi vor fi preponderent negative, din precipitaţiile sub formă lichidă, nu excludem să avem transformarea lor în formă solidă", a adăugat şefa ANM.

Potrivit sursei citate, şi în Capitală se va resimţi o răcire a vremii în următoarele zile, iar la final de săptămână maximele nu vor mai depăşi 19 grade Celsius.

"În Bucureşti, în următoarele zile, de la o zi la alta, vom resimţi temperaturile coborâte, astfel încât la final de săptămână să înregistrăm cel mult 18-19 grade şi minime în jurul a 7-8 grade", a subliniat Elena Mateescu.

În ceea ce priveşte prognoza pentru luna octombrie, directorul general al ANM a transmis că se vor semnala, cu siguranţă, alternanţe de perioade mai reci, urmate de perioade mai calde, dar gradul de acurateţe va fi actualizat prin prognozele pe termen mediu şi scurt. "Dar, aşa cum deja ne-am obişnuit şi este o tendinţă, alternanţa de vreme caldă, urmată de perioade mai reci va rămâne de interes până la finalul anului", a concluzionat Elena Mateescu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vremea
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Virus fungic periculos în spitalele din Europa: semnele la care trebuie să fii atent
Publicat acum 12 minute
Cum vor fi evaluați managerii de spitale și șefii de secție. Alexandru Rogobete, explicații
Publicat acum 27 minute
Daniel David, mesaj pe care ar trebui să-l audă toți profesorii / video
Publicat acum 32 minute
Provocare în Marea Baltică: Un avion rusesc a survolat o fregată germană, potrivit ministrului Apărării
Publicat acum 43 minute
Cum a petrecut Cristina Ciobănașu de ziua ei. VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Sep 2025
Athanasiu: Bolile mele sunt și bolile oricărui bărbat ajuns la maturitate
Publicat pe 22 Sep 2025
Ce aduce Sezonul Balanței pentru fiecare zodie până pe 23 octombrie
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat acum 11 ore si 4 minute
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close