Prognoza meteo actualizată. Vremea până-n 17 noiembrie. Vești bune de la meteorologi

Vremea luni, 10 noiembrie

Prognoza meteo în țară

Vremea va fi în general închisă, iar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în centru și în nord-est, valorile termice vor fi mai scăzute față de ziua precedentă. În sudul, centrul și estul teritoriului temporar va ploua, iar pe suprafețe mici, cu o probabilitate mai mare în Muntenia, în sudul Moldovei, în vestul Dobrogei și la munte, se vor acumula cantități de apă de peste 10... 20 l/mp. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud-est vor fi posibile și descărcări electrice. În restul teritoriului va ploua doar în prima parte a intervalului, pe arii extinse în Banat și local în Crișana și în Maramureș. La munte, la altitudini în general de peste 1900 m, vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, ușor mai ridicate în sud-estul extrem al Munteniei și pe alocuri în Dobrogea, până în jurul a 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 2 și 12 grade. Local, dimineața și noaptea, va fi ceață, izolat asociată cu burniță.

Prognoza meteo în București

Vremea va fi închisă și va ploua. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 8...10 grade. La începutul intervalului se va semnala ceață și posibil burniță.

Vremea marți, 11 noiembrie

Prognoza meteo în țară

Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei în cea mai mare parte a țării. În Muntenia, în Dobrogea și în sudul Moldovei, norii vor persista în cea mai mare parte a intervalului și mai ales ziua va ploua, pe alocuri moderat cantitativ. În celelalte regiuni înnorările vor fi temporare, iar ploi slabe se vor semnala pe suprafețe mici. În prima parte a intervalului pe creste, iar noaptea pe arii restrânse la altitudini de peste 1500 m, se vor semnala precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 17 grade, iar cele minime între 0 și 10 grade, cu valori ușor mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali. Dimineața și noaptea, pe spații mici, va fi ceață.

Prognoza meteo în București

Vremea se va menține închisă și ploioasă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 12...13 grade, iar cea minimă de 7...9 grade.

Vremea miercuri, 12 noiembrie

Prognoza meteo în țară



Valorile termice diurne vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă și se vor menține în marea lor majoritate peste normalul climatologic al datei, însă noaptea va fi mai rece față de precedenta. Cerul va fi temporar noros. Pe alocuri vor fi ploi slabe, iar la munte, la altitudini de peste 1500 m, precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar cele minime în general între -2 și 6 grade. Dimineața și noaptea, pe spații mici va fi ceață.

Prognoza meteo în București

Valorile termice se vor situa peste normalul climatologic al perioadei. Trecător cerul va avea înnorări și vor fi condiții să plouă slab. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 4...6 grade.

Vremea joi, 13 noiembrie

Prognoza meteo în țară

Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, pe alocuri cu nebulozitate joasă, stratiformă, în primele și în ultimele ore ale intervalului. Izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 17 grade, iar cele minime în general între -3 și 7 grade. Dimineața și noaptea, pe spații mici va fi ceață.

Prognoza meteo în București

Valorile termice se vor situa în continuare peste normalul climatologic al perioadei. Cerul va fi variabil, iar spre finalul intervalului vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 13...15 grade, iar cea minimă de 4... 6 grade.

Evoluția vremii 14 - 17 noiembrie

Prognoza meteo în țară

Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice mijlocului de noiembrie. Probabilitatea pentru precipitații slabe va fi mai ridicată în ultima zi a intervalului, în vestul, nordul și centrul teritoriului. Dimineața și noaptea, în zonele joase de relief, local va fi ceață.

Prognoza meteo în București

Valorile termice se vor menține peste mediile multianuale specifice la mijlocul lunii noiembrie. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.