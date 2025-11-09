Prognoza meteo actualizată. Vremea până-n 17 noiembrie. Vești bune de la meteorologi

După zile ploioase și mohorâte, urmează temperaturi peste normalul perioadei.
Prognoza meteo în țară
Vremea va fi în general închisă, iar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în centru și în nord-est, valorile termice vor fi mai scăzute față de ziua precedentă. În sudul, centrul și estul teritoriului temporar va ploua, iar pe suprafețe mici, cu o probabilitate mai mare în Muntenia, în sudul Moldovei, în vestul Dobrogei și la munte, se vor acumula cantități de apă de peste 10... 20 l/mp. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud-est vor fi posibile și descărcări electrice. În restul teritoriului va ploua doar în prima parte a intervalului, pe arii extinse în Banat și local în Crișana și în Maramureș. La munte, la altitudini în general de peste 1900 m, vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, ușor mai ridicate în sud-estul extrem al Munteniei și pe alocuri în Dobrogea, până în jurul a 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 2 și 12 grade. Local, dimineața și noaptea, va fi ceață, izolat asociată cu burniță.
Prognoza meteo în București
Vremea va fi închisă și va ploua. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 8...10 grade. La începutul intervalului se va semnala ceață și posibil burniță.
Prognoza meteo în țară
Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei în cea mai mare parte a țării. În Muntenia, în Dobrogea și în sudul Moldovei, norii vor persista în cea mai mare parte a intervalului și mai ales ziua va ploua, pe alocuri moderat cantitativ. În celelalte regiuni înnorările vor fi temporare, iar ploi slabe se vor semnala pe suprafețe mici. În prima parte a intervalului pe creste, iar noaptea pe arii restrânse la altitudini de peste 1500 m, se vor semnala precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 17 grade, iar cele minime între 0 și 10 grade, cu valori ușor mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali. Dimineața și noaptea, pe spații mici, va fi ceață.
Prognoza meteo în București
Vremea se va menține închisă și ploioasă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 12...13 grade, iar cea minimă de 7...9 grade.
Prognoza meteo în țară
Valorile termice diurne vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă și se vor menține în marea lor majoritate peste normalul climatologic al datei, însă noaptea va fi mai rece față de precedenta. Cerul va fi temporar noros. Pe alocuri vor fi ploi slabe, iar la munte, la altitudini de peste 1500 m, precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar cele minime în general între -2 și 6 grade. Dimineața și noaptea, pe spații mici va fi ceață.
Prognoza meteo în București
Valorile termice se vor situa peste normalul climatologic al perioadei. Trecător cerul va avea înnorări și vor fi condiții să plouă slab. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 4...6 grade.
Prognoza meteo în țară
Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, pe alocuri cu nebulozitate joasă, stratiformă, în primele și în ultimele ore ale intervalului. Izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 17 grade, iar cele minime în general între -3 și 7 grade. Dimineața și noaptea, pe spații mici va fi ceață.
Prognoza meteo în București
Valorile termice se vor situa în continuare peste normalul climatologic al perioadei. Cerul va fi variabil, iar spre finalul intervalului vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 13...15 grade, iar cea minimă de 4... 6 grade.
Prognoza meteo în țară
Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice mijlocului de noiembrie. Probabilitatea pentru precipitații slabe va fi mai ridicată în ultima zi a intervalului, în vestul, nordul și centrul teritoriului. Dimineața și noaptea, în zonele joase de relief, local va fi ceață.
Prognoza meteo în București
Valorile termice se vor menține peste mediile multianuale specifice la mijlocul lunii noiembrie. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.
