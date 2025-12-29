CCR, aruncată în aer din cauza blocajelor privind pensiile magistraților. Analiza lui Chirieac

Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților a fost amânată pentru 16 ianuarie din lipsă de cvorum.

La ședința de luni nu s-au prezentat cei patru judecători propuși de PSD la Curtea Constituțională - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc. Ei au părăsit ședința și duminică și nu au mai venit la dezbateri.

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre acest subiect, iar când a fost întrebat ce ar trebui să înțeleagă românii, acesta a răspuns că întârzierea studierii proiectului de lege privind pensiile magistraților este absurdă și ar putea duce la pierderea celor 230 de milioane de euro din PNRR.

De asemenea, acesta a explicat că CCR trebuie reformată în profunzime, iar faptul că patru persoane au blocat procesul arată probleme serioase în funcționarea instituției.

„Românii să înțeleagă, în acest moment, că onorabila Curte Constituțională este aruncată în aer. Deci chestiunea că n-ai avut timp să studiezi o lege atât de importantă, cu un asemenea impact la nivelul publicului din România, din luna august până acum, este absurd. Acest tip de chichițe - „Hai să amânăm, c-o fi, c-o păți, că s-a întâmplat...” - ar putea duce la pierderea celor 230 de milioane de euro din PNRR pentru acest punct.

Mai departe, în mod evident, este nevoie de legi de reformare în profunzime a Curții Constituționale. Pensiile magistraților nu sunt dorite acum de peste 90% din publicul din România.

Faptul că patru oameni au reușit să se opună poporului român, Parlamentului României și să blocheze tot spune multe. Nici măcar AUR nu a introdus moțiune de cenzură pe acest proiect de lege al lui Bolojan”, a spus Bogdan Chirieac.

„Chestiunea că dacă zgârii un pic pensiile magistraților înseamnă că încalci Constituția României este o altă absurditate. Deci sistemul, în profunzime, este nefuncțional, este profund putred.

Pe de altă parte, nici ce pățesc cei patru magistrați puși acolo nu e în regulă. Sub nicio formă! Iar aici cel care pierde politic cel mai mult este PSD-ul, fără vina lui, fiindcă cei patru numiți acolo nu mai răspund comandamentelor PSD.

PSD-ul cred că a făcut bine inițial, că trei din cei patru numiți sunt foști magistrați, deci ar trebui să știe cu legea, dar n-a fost să fie așa”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.