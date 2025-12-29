€ 5.0920
|
$ 4.3235
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3235
 
DCNews Stiri Ilie Bolojan și premierul olandez vor vizita trupele române și olandeze de la Câmpia Turzii
Data publicării: 19:55 29 Dec 2025

Ilie Bolojan și premierul olandez vor vizita trupele române și olandeze de la Câmpia Turzii
Autor: Elena Aurel

ilie bolojan premier guvern Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres
 

Premierul Ilie Bolojan va vizita trupele române și olandeze la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii, împreună cu omologul său olandez.

Cei doi vor discuta despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării și domeniul economic, dar și despre situația de securitate regională. 

„Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, va vizita mâine, 30 decembrie 2025, începând cu ora 11:30, împreună cu prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, trupele române și olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii.

Cu această ocazie, cei doi prim-miniștri vor avea și o întrevedere, pe agenda discuțiilor figurând stadiul cooperării bilaterale atât în domeniul apărării, cât și în cel economic, precum și situația de securitate regională.

Din delegația României, împreună cu prim-ministrul Ilie Bolojan vor participa viceprim-ministrul Radu-Dinel Miruță, ministrul Apărării Naționale, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Luminița Odobescu, locțiitor al șefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Dragoș-Dumitru Iacob”, se arată în anunțul de presă. 

VEZI ȘI: PSD cere intervenția Guvernului după blocajul CCR. Orban: Absențele nu pot opri o decizie care oricum va fi luată / Turcan inițiază schimbarea legii

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
cooperare economica
olanda
securitate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
CCR, aruncată în aer din cauza blocajelor privind pensiile magistraților. Analiza lui Chirieac
Publicat acum 33 minute
Casa Albă și Kremlin spun că discuțiile sunt „pozitive” între Trump și Putin
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Benjamin Netanyahu, primit de Donald Trump. Întâlnire istorică în Florida: „Israelul nu ar fi mai existat daca era alt premier”. Un detaliu a atras atenția presei
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Gafa de Crăciun a lui Jennifer Lopez. Ce a făcut artista
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Ce făcea Alexandru Rafila pe 22 decembrie 1989 / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 27 Dec 2025
Horoscopul banilor 2026. Interviu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Publicat acum 8 ore si 37 minute
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 28 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat acum 12 ore si 31 minute
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close