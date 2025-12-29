Ilie Bolojan și premierul olandez vor vizita trupele române și olandeze de la Câmpia Turzii

Cei doi vor discuta despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării și domeniul economic, dar și despre situația de securitate regională.

„Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, va vizita mâine, 30 decembrie 2025, începând cu ora 11:30, împreună cu prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, trupele române și olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii.

Cu această ocazie, cei doi prim-miniștri vor avea și o întrevedere, pe agenda discuțiilor figurând stadiul cooperării bilaterale atât în domeniul apărării, cât și în cel economic, precum și situația de securitate regională.

Din delegația României, împreună cu prim-ministrul Ilie Bolojan vor participa viceprim-ministrul Radu-Dinel Miruță, ministrul Apărării Naționale, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Luminița Odobescu, locțiitor al șefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Dragoș-Dumitru Iacob”, se arată în anunțul de presă.

VEZI ȘI: PSD cere intervenția Guvernului după blocajul CCR. Orban: Absențele nu pot opri o decizie care oricum va fi luată / Turcan inițiază schimbarea legii