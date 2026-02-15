Marina franceză a confiscat 2,4 tone de cocaină de pe o navă în Pacific

Marina franceză a confiscat 2,4 tone de cocaină de pe o navă în Polinezia Franceză, transmite Agerpres. Captura a fost făcută în timpul unei operaţiuni desfăşurate în cooperare cu Statele Unite, au anunţat autorităţile din acest arhipelag francez de peste mări din Pacificul de Sud, relatează AFP.

Această captură uriașă, realizată joi cu ajutorul unui avion militar, aduce cantitatea totală de cocaină confiscată într-o lună în apele polineziene la aproape 12 tone: trei capturi masive - între două şi cinci tone fiecare - de pe nave, precum şi 473 kg într-un container în portul din Papeete.

Unde trebuia să ajungă cocaina

Potrivit autorităților, aceste droguri nu sunt destinate Polineziei Franceze, însă traficanţii traversează apele sale venind din ţări producătoare din America Latină şi se îndreaptă către ţări consumatoare din Pacific, precum Noua Zeelandă şi mai ales Australia. Ca şi în cazul capturilor anterioare, drogurile au fost distruse pe mare.

"În conformitate cu practicile aplicabile de drept internaţional şi în colaborare cu parchetul din Papeete, nava şi echipajul său şi-au reluat călătoria", se arată în comunicatul Înaltului Comisariat al teritoriului, fără a specifica ţara de origine a navei.

Această practică a provocat anterior indignare în Australia, însă parchetul din Papeete preferă să-şi concentreze resursele asupra cazurilor care afectează direct Polinezia Franceză.

În 2025, Marina franceză a confiscat 87,6 tone de droguri la nivel mondial

Prin urmare, el lasă gestionarea acestor cazuri complexe în seama statelor sub pavilionul cărora navighează aceste nave sau a ţărilor de destinaţie a drogurilor. Navele inspectate rămân sub supravegherea statelor insulare din Pacific.

Această operaţiune a forţelor armate a fost sprijinită de jandarmeria naţională şi de Oficiul Francez Antidrog (OFAST), în colaborare cu agenţii guvernamentale americane, a precizat aceeaşi sursă.

În 2025, Marina franceză a confiscat 87,6 tone de droguri la nivel mondial, inclusiv 58 de tone de cocaină, cantităţi record.