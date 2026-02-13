Băluță, o nouă replică pentru Bolojan după schimbul de acuzații

După ce Daniel Băluță a comparat „fixația” lui Ilie Bolojan pentru deficitul bugetar cu „obsesia lui Nicolae Ceauşescu pentru plata datoriei externe”, Ilie Bolojan a răspuns criticilor primarului din Sectorul 4 și a afirmat că astfel de declarații nu ajută, iar promovarea lucrărilor publice cu reclame din bani guvernamentali nu este justificată.

Acum, Daniel Băluță a revenit cu o nouă replică pentru premier.

Într-o postare pe pagina de Facebook a PSD București, Daniel Băluță și-a cerut „scuze” ironic pentru inițiativele sale de la Planșeul Unirii și a scos în evidență lucrările publice finalizate și fondurile europene atrase. Acesta a ținut să sublinieze faptul că banii administrației locale și ai Guvernului aparțin românilor.

„Sancționarea delictului de opinie după „doar” 36 de ani

Domnule Prim-ministru,

Îmi cer scuze pentru delictul de opinie pe care l-am comis astăzi.

Îmi cer scuze pentru că mi-am permis să spun public ceea ce simt și gândesc atât eu, cât și milioane de români.

Vă rog să mă scuzați pentru că mi-am permis să lucrez la Planșeul Unirii și că mi-am asumat responsabilitatea pentru una dintre cele mai dificile lucrări de o importanță strategică pentru București.

Vă rog să mă scuzați pentru că mi-am permis să finalizez cu maximă seriozitate procedura de realizare a documentației tehnice, a celei de licitație publică, precum și buna derulare a lucrărilor de refacere integrală și de punere în siguranță a centrului orașului”, a scris Daniel Băluță.

„Îmi cer scuze că mi-am permis să construiesc stații de metrou”

„De asemenea, îmi cer scuze că mi-am permis să-i informez pe cetățenii Bucureștiului cu privire la toate modificările pe care șantierul de la Planșeul Unirii le-a produs în traficul rutier și în cel pietonal, tocmai pentru ca oamenii să circule în siguranță pe toată perioada lucrărilor.

De asemenea, domnule Prim-ministru, îmi cer scuze pentru că mi-am permis să aduc în România 5 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile.

Îmi cer scuze că mi-am permis să construiesc stații de metrou, spitale, stații de pompieri, școli. Și îmi cer scuze pentru orice altceva mai doriți dumneavoastră.

Vă reamintesc însă că banii Guvernului sunt, la fel ca și cei ai Sectorului 4, banii românilor. Nu sunt nici ai dumneavoastră, nici ai altcuiva.

Cu speranța că nu vă veți răzbuna, că nu veți închide șantierele la care lucrăm împreună sau orice altceva (?) vă asigur că voi face tot ceea ce este omenește posibil pentru bunăstarea românilor”, a scris Daniel Băluță pe pagina de Facebook a PSD București.

