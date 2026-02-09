Băluță: „E timpul ca Ciprian Ciucu să se trezească și să se apuce odată de problemele pe care bucureștenii le au”

Președintele PSD București, Daniel Băluță, a reiterat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă referitoare la soluționarea disfuncționalităților generate de furnizarea defectuoasă a agentului termic în București, faptul că primarul general, Ciprian Ciucu, ar trebui să lase deoparte lamentările și să se apuce de treabă în interesul bucureștenilor, care suferă din cauza lipsei apei calde și a căldurii. În acest sens, Daniel Băluță a propus o serie de măsuri cuprinse într-un proiect de hotărâre pe care l-a înaintat Consiliului General al Capitalei, convocat, de altfel, în ședință extraordinară, în data de 24 februarie.

„Astăzi este timpul să spunem stop nedreptăților și să luăm atitudine. Ca atare, împreună cu colegii consilieri generali, am convocat pentru data de 24 februarie o ședință extraordinară de Consiliu General. Atunci când în scara blocului nu intră apa la temperatura corectă, ea nu trebuie să fie plătită decât la cost de apă rece. Dacă, în ceea ce privește căldura, gigacaloria nu intră în bloc la temperatura corectă, oamenii nu trebuie să plătească, iar acest lucru este prevăzut în proiectul de hotărâre de Consiliu General, începând de la data de 1 ianuarie 2026. Hotărârea de Consiliu General pe care am depus-o nu face altceva decât să modifice o hotărâre de Consiliu General din anul 2023.

Îl îndemn încă o dată pe primarul general să se apuce de treabă, să nu se mai plângă, să înceteze cu aceste apucături. Bucureștenii au nevoie de dreptate. Au nevoie de apă caldă, au nevoie de căldură, au nevoie de respect din partea primarului general.

Așa nu se mai poate. Orașul se scurge peste noi, iar primarul general, în afară de a se plânge și de a lucra intens în această zonă a PR-ului, nu face absolut nimic. Este timpul ca Ciprian Ciucu să se trezească și să se apuce odată de problemele pe care bucureștenii le au.

Cred că rolul pe care îl avem este acela de a fi atenți la ceea ce societatea ne solicită. Oamenii nu mai suportă asta, de aceea, în loc să ne văicărim, să ne aolim și să facem live-uri din tramvai, cred că este mult mai important să rezolvăm această problemă. Nu suntem aleși să plângem în tramvai, sincer. Așa cred.

Încă o dată spun, prin țevi nu circulă politică, prin țevi nu circulă lacrimile domnului Ciucu, prin țevi ar trebui să circule agent termic.”