STS: Numărul apelurilor nejustificate la 112 a scăzut în ultimii ani, dar rămâne ridicat
Data actualizării: 10:38 07 Feb 2026 | Data publicării: 10:35 07 Feb 2026

STS: Numărul apelurilor nejustificate la 112 a scăzut în ultimii ani, dar rămâne ridicat
Autor: Giorgi Ichim

accident ambulanta 112 imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres

Apelurile nejustificate la 112 au scăzut în ultimii ani și au atins în 2025 cel mai mic nivel de la lansarea numărului unic de urgență, dar rămân încă la un prag considerat ridicat.

Numărul apelor nejustificate la 112 a scăzut în ultimii ani, dar rămâne unul ridicat, potrivit informaţiilor furnizate, sâmbătă, de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), cu prilejul aniversării a 22 de ani de la operaţionalizarea numărului unic de urgenţă.

Anul 2025 a marcat cel mai redus nivel al apelurilor nejustificate de la lansarea numărului 112, respectiv 36,16% din totalul apelurilor, arată sursa citată.

Astfel, operatorii STS ai 112 au gestionat anul trecut peste 8,8 milioane de apeluri, dintre care aproape 64% au necesitat intervenţia autorităţilor.

"Evoluţia din ultimii 10 ani arată că în 2025 s-a înregistrat un număr de trei ori mai mic al apelurilor non-urgente faţă de 2015.

În ceea ce priveşte apelurile abuzive, se remarcă, de asemenea, o scădere cu 10,47% faţă de anul 2024. Numărul persoanelor care sună repetat sau cu rea-intenţie rămâne încă semnificativ: 2.262.177 de astfel de apeluri au fost preluate în 2025. În aceste cazuri, potrivit legislaţiei, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale sesizează cazurile de persoane care apelează abuziv 112 către Poliţia Română, în vederea identificării şi sancţionării acestora", se arată în comunicatul de presă al STS, potrivit Agerpres.

Judeţele cu nivelul cel mai crescut de apeluri nejustificate la 112 sunt Argeş, Gorj şi Vrancea în timp ce Cluj, Bucureşti-Ilfov şi Bihor sunt la polul opus.

În prezent, în România sunt disponibile cinci metode complementare de localizare a apelurilor de urgenţă, dintre care soluţia bazată pe informaţia de localizare determinată (ILD) este unică la nivel european, precizează STS. 

sts
apeluri 112
