Stiri

DCNews Stiri Rămășite umane găsite la margine de drum, în Slobozia. Poliția a deschis o anchetă
Data actualizării: 14:23 01 Feb 2026 | Data publicării: 13:41 01 Feb 2026

Rămășite umane găsite la margine de drum, în Slobozia. Poliția a deschis o anchetă
Autor: Iulia Horovei

vegetatie drum Vegetație uscată, rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Polițiștii ialomițeni au confirmat că rămășițele descoperite sâmbătă, de un trecător, la marginea unui drum din municipiul Slobozia, aparțin unui cadavru uman, probabil dezmembrat de animale.

Poliţiştii ialomiţeni au descoperit în extravilanul municipiului Slobozia părţi ale unui cadavru care pare să fi fost dezmembrat de animale.

Rămășițele umane, transportate pentru analiză

„Astăzi, 1 februarie a.c., au fost continuate verificările în teren, în extravilanul municipiului Slobozia fiind descoperite de poliţişti părţi ale unui cadavru ce pare a fi dezmembrat de animale. Părţile cadavrului vor fi ridicate şi transportate la Serviciul de Medicină Legală Ialomiţa, unde urmează să fie supuse expertizării pentru a se stabili cauza şi momentul producerii decesului.

De asemenea, se va încerca stabilirea identităţii victimei prin proceduri medico-legale specific”, se arată într-o informare trimisă duminică de IPJ Ialomiţa.

Poliţiştii continuă verificările pentru a clarifica împrejurările în care au ajuns părţile cadavrului în zona respectivă. Totodată, persoanele care pot oferi informaţii relevante sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112.

O persoană a sesizat Poliția, sâmbătă, 31 ianuarie, cu privire la faptul că a observat rămăşiţe posibil umane lângă o locuinţă din municipiul Slobozia.

„Astăzi, 31 ianuarie, în jurul orelor 09:00, am fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112 de către o persoană cu privire la faptul că, în timp ce îşi plimba câinele de companie, a observat rămăşiţe, posibil umane, lângă o locuinţă din municipiul Slobozia, în cartierul Tineretului. La faţa locului s-a deplasat o echipă operativă complexă pentru efectuarea cercetărilor şi stabilirea situaţiei de fapt", se amintea într-un comunicat transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa, potrivit Agerpres.

Citește și: Cât valorează tot corpul uman, conform unei afaceri de pe piața neagră

ialomita
slobozia
ramasite
cadavru
