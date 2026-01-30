Planul pus la cale de cei trei copii din Mureș pentru a-l omorî pe taximetrist și a-i fura mașina. Erau fugiți dintr-un plasament și nimeni nu le-a observat absența

Pe 28 ianuarie 2026, cei trei copii din Mureș au urcat într-un taxi în cartierul Unirii, cerând să fie duși în localitatea Porumbeni. Nimeni nu bănuia ce avea să se întâmple. După câțiva kilometri, într-o zonă izolată, fără case sau martori în jur, băiatul de 13 ani a scos un cuțit și l-a lovit în față pe șofer.

Planul nu se limita la o simplă agresiune

Procurorii spun că planul celor trei copii din Mureș era nu doar să rănească taximetristul, ci să-l omoare și să-i fure mașina și banii. "În fapt, în data de 28.01.2026, în jurul orei 06:00, inculpații minori C. M. (16 ani), B. G. (15 ani) și martorul minor L. I. (13 ani), în baza unei înțelegeri prealabile de a ucide un taximetrist, cu scopul de a-i sustrage autoturismul și sumele de bani deținute, au identificat un șofer asupra căruia să pună în aplicare planul elaborat și au urcat în autoturismul taxi al acestuia de pe raza cartierului Unirii din mun. Târgu-Mureș, solicitând să fie transportați în localitatea Porumbeni.

După ieșirea din satul Voiniceni, în direcția satului Porumbeni, într-o zonă arabilă, fără imobile, cei trei i-au solicitat persoanei vătămate să oprească autoturismul, iar după ce au coborât din acesta, martorul minor L.I a lovit cu un cuțit persoana vătămată în zona feței, cauzându-i leziuni traumatice constând într-o plagă înțepată la nivelul aripii nazale drepte penetrantă în fosa nazală, leziuni care au necesitat pentru vindecare 6-7 zile de îngrijiri medicale. Propunerea parchetului a fost admisă de către Tribunalul Mureș, fiind emise pe numele inculpaților C. M. și B. G. mandate de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile", se arată în comunicatul de presă.

După agresiune, cei trei au dispărut fără urmă. Ancheta a arătat că minorii plecaseră fără permisiune dintr-un centru de plasament. Tribunalul Mureș a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a adolescenților de 15 și 16 ani, în timp ce copilul de 13 ani nu poate fi tras la răspundere penală, potrivit legislației în vigoare.

Cum s-a derulat atacul

Șoferul, în vârstă de 54 de ani, plecase cu taxiul din Târgu-Mureș spre Porumbeni, la aproximativ 10 km distanță, când cei trei copii au recunoscut că nu aveau bani pentru cursă. Patronul firmei de taximetrie povestește: "S-au dat jos inițial și apoi unul dintre ei s-a întors și a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe conducătorul auto. Au și fost reținuți cei trei. A fost înjunghiat în față, sub nas. Chiar dacă nu aveau bani, îi duceau, îi punea jos și scăpa de ei."

Bărbatul a sunat la 112 și a fost transportat de urgență la spital. Medicii spun că și-a salvat viața: "Prezenta o plagă la nivelul feței drepte și a aripii nazale. Este acum la ORL, stabil. A avut un mare noroc, putea fi ceva mult mai grav la nivelul respirației."

Fuga din plasament și ancheta autorităților

Polițiștii au aflat că minorii fugiseră seara precedentă dintr-un centru de plasament și nimeni nu observase dispariția lor până la atac. "Au părăsit fără permisiune incinta caselor de tip familial, erau sub măsură de protecție, beneficiari ai sistemului. În cadrul nostru vom face cercetări pentru a vedea condițiile în care s-a întâmplat," a declarat Doru Constantin, purtător de cuvânt DGASPC Mureș.

Legea actuală prevede că băiatul de 13 ani nu poate fi tras la răspundere penală. Totuși, după un caz similar în Timiș, în care un copil a fost ucis de colegi de 13 și 15 ani, peste 250.000 de persoane au semnat petiția pentru a schimba legislația. Inițiativa, denumită "Legea Mario", urmărește ca minorii peste 10 ani să fie trași la răspundere pentru infracțiuni grave. Ministerul Justiției a constituit un grup de lucru pentru revizuirea legii, conform Observator.

CITEȘTE ȘI: Un nou incident violent cu minori: Trei adolescenți au înjunghiat un taximetrist