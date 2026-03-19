Donald Trump amenință Iranul cu distrugerea celui mai mare zăcământ de gaze din lume

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite nu au avut cunoștință în prealabil despre atacul israelian asupra zăcământului de gaze South Pars din Iran, subliniind că Washingtonul nu a fost implicat.

Declarațiile vin în contextul escaladării tensiunilor din regiune, după ce Iranul a ripostat împotriva Qatarului, iar prețurile petrolului au crescut brusc.

Washingtonul neagă orice implicare în atac

Chiar dacă a distanțat Statele Unite de atacul asupra zăcământului de gaze South Pars, Trump a promis că va „distruge în totalitate zăcământul” dacă Iranul va ataca din nou Qatarul.

„Statele Unite nu știau nimic despre acest atac specific, iar Qatarul nu a fost implicat în niciun fel în acesta și nici nu avea vreo idee că urma să se întâmple”, a declarat el într-o postare pe rețelele de socializare.

Răspunsul președintelui la atacul asupra celui mai mare câmp de gaze din lume, care acoperă marea majoritate a cererii interne de energie a Iranului, a părut a fi o recunoaștere neobișnuită a unei rupturi în coordonarea dintre Israel și SUA în războiul pe care cele două țări l-au declanșat prin atacuri comune pe 28 februarie.

Trump: atacul a vizat doar o parte limitată a zăcământului

El a afirmat că South Pars nu va mai fi ținta unor atacuri în viitor, cu excepția cazului în care Iranul va lansa noi atacuri asupra Qatarului, situație în care a amenințat că va distruge întregul zăcământ de gaze naturale.

„ISRAELUL NU VA MAI LANSĂ NICIUN ATAC asupra acestui câmp extrem de important și valoros, South Pars, cu excepția cazului în care Iranul decide în mod nechibzuit să atace o țară nevinovată, în acest caz Qatarul, situație în care Statele Unite ale Americii, cu sau fără ajutorul sau consimțământul Israelului, vor arunca în aer în mod masiv întregul câmp de gaze South Pars, cu o forță și o putere pe care Iranul nu le-a mai văzut sau experimentat până acum”, a spus el, conform Politico.

Iranul depinde în mare măsură de gazul natural pentru producerea de energie electrică și încălzire în întreaga țară. Gazul natural din South Pars acoperă 80% din cererea de gaz natural a Iranului.