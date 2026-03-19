Donald Trump amenință Iranul cu distrugerea celui mai mare zăcământ de gaze din lume
Data actualizării: 08:21 19 Mar 2026 | Data publicării: 08:14 19 Mar 2026

Donald Trump amenință Iranul cu distrugerea celui mai mare zăcământ de gaze din lume
Autor: Alexandra Curtache

imagine cu Donald Trump, război Iran Trump avertizează Iranul să nu riposteze împotriva Qatarului în urma atacului israelian asupra câmpului de gaze Fotografie realizata cu AI

SUA se delimitează de atacul asupra Iranului și avertizează Teheranul: „Vom distruge total zăcământul”.

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite nu au avut cunoștință în prealabil despre atacul israelian asupra zăcământului de gaze South Pars din Iran, subliniind că Washingtonul nu a fost implicat.

Declarațiile vin în contextul escaladării tensiunilor din regiune, după ce Iranul a ripostat împotriva Qatarului, iar prețurile petrolului au crescut brusc.

Citește și: Incendiu major în Ras Laffan, din Qatar, după un atac țintit al iranienilor: Arde cel mai mare centru de producție și export de Gaz Natural Lichefiat (GNL) din lume

Washingtonul neagă orice implicare în atac

Chiar dacă a distanțat Statele Unite de atacul asupra zăcământului de gaze South Pars, Trump a promis că va „distruge în totalitate zăcământul” dacă Iranul va ataca din nou Qatarul.

„Statele Unite nu știau nimic despre acest atac specific, iar Qatarul nu a fost implicat în niciun fel în acesta și nici nu avea vreo idee că urma să se întâmple”, a declarat el într-o postare pe rețelele de socializare.

Răspunsul președintelui la atacul asupra celui mai mare câmp de gaze din lume, care acoperă marea majoritate a cererii interne de energie a Iranului, a părut a fi o recunoaștere neobișnuită a unei rupturi în coordonarea dintre Israel și SUA în războiul pe care cele două țări l-au declanșat prin atacuri comune pe 28 februarie.

Citește și: Situația din Iran: 5 semne că ceva nu merge bine. Tudor Păcuraru, colonel (r) SRI, la Ce Se Întâmplă

Trump: atacul a vizat doar o parte limitată a zăcământului

El a afirmat că South Pars nu va mai fi ținta unor atacuri în viitor, cu excepția cazului în care Iranul va lansa noi atacuri asupra Qatarului, situație în care a amenințat că va distruge întregul zăcământ de gaze naturale.

„ISRAELUL NU VA MAI LANSĂ NICIUN ATAC asupra acestui câmp extrem de important și valoros, South Pars, cu excepția cazului în care Iranul decide în mod nechibzuit să atace o țară nevinovată, în acest caz Qatarul, situație în care Statele Unite ale Americii, cu sau fără ajutorul sau consimțământul Israelului, vor arunca în aer în mod masiv întregul câmp de gaze South Pars, cu o forță și o putere pe care Iranul nu le-a mai văzut sau experimentat până acum”, a spus el, conform Politico.

Iranul depinde în mare măsură de gazul natural pentru producerea de energie electrică și încălzire în întreaga țară. Gazul natural din South Pars acoperă 80% din cererea de gaz natural a Iranului.

Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
„Roșu direct (scene de la marginea fotbalului)”, la Teatrul Masca
Publicat acum 20 minute
Libanul ia o decizie istorică împotriva Iranului și teroriștilor Hezbollah
Publicat acum 22 minute
Sectorul 4 introduce un program permanent de curățenie stradală
Publicat acum 31 minute
49 de animale, mistuite de flăcări într-un adăpost din Dâmbovița: Apel la responsabilitate și controale reale
Publicat acum 40 minute
Ciprul pregătește schimbări privind bazele britanice de pe teritoriul său. Anunțul președintelui
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 35 minute
Ce urmează după căderea Guvernului Bolojan: 5 variante pentru Palatul Victoria
Publicat acum 14 ore si 28 minute
Marii câștigători ai încrâncenării PSD - PNL pe buget
Publicat acum 6 ore si 5 minute
Buget 2026: S-a tranșat problema din coaliție. Ilie Bolojan a fost de acord cu pachetul social al PSD. Banii, luați de la magistrați
Publicat acum 6 ore si 55 minute
Horoscop 19 martie 2026. Lună Nouă în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 4 minute
Culisele adoptării bugetului pe 2026. Victor Ponta spune ce se va întâmpla, de fapt
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close