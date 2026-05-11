DCNews Stiri Mutare în Parlament: POT a dispărut definitiv. Ce se întâmplă cu Anamaria Gavrilă
Data publicării: 11 Mai 2026

Mutare în Parlament: POT a dispărut definitiv. Ce se întâmplă cu Anamaria Gavrilă
Autor: Tiberiu Vasile

Mutare în Parlament: POT a dispărut definitiv. Ce se întâmplă cu Anamaria Gavrilă În imagine, deputatul POT, Răzvan-Mirel Chiriță (stânga), deputata Anamaria Gavrilă (dreapta). Sursa Foto: Facebook Anamaria Gavrilă

Grupul deputaților POT trece prin schimbări majore.

Grupul deputaţilor POT şi-a schimbat denumirea în grupul parlamentar "Uniţi pentru România", a anunţat luni, în plen, reprezentantul partidului Răzvan Chiriţă.

"Aş vrea să aduc la cunoştinţa plenului că, în urma deciziei adoptate în şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, din data de 6 mai a fost aprobată schimbarea denumirii grupului parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri în grupul parlamentar 'Uniţi pentru România'. Grupul este format din 16 membri", a informat Chiriţă.

Anamaria Gavrilă este doar membru al grupului

Răzvan Chiriţă a precizat că este liderul acestui grup, iar vicelider este Daniel Grofu. Secretari sunt Gabriela Porumboiu şi Călin Florin Groza.

Membri ai grupului sunt: Maria Cernit, Codruţa Maria Corcheş, Anamaria Gavrilă, Andrei Csillag, Bianca Eugenia Gavrilă, Ancuţa Florina Irimia, Kroncsiş Sebastian, Sergiu Matei, Dan Nicolae, Gheorghe Pîclişan, Cristian Popa, Gheorghe Răducea, conform Agerpres. 

POT
anamaria gavrila
razvan chirita
