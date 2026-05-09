Asociația Tineretului Regalist, nou Consiliu Director

Asociația Tineretului Regalist are un nou Consiliu Director, marcând prima tranziție de conducere și prima schimbare de generație de la relansarea organizației, în 2021.
Măriuca Drăgoi a fost aleasă președinta asociației, Cristian Dragomir a preluat funcția de vicepreședinte, iar Rareș-Ștefan Stama pe cea de Secretar general.
Măriuca Drăgoi este absolventă de Istoria Artei și masterandă la Facultatea de Istorie a Universității din București, unde urmează un program de studii culturale și patrimoniu, cu o cercetare axată pe mediere culturală. În 2022 a devenit membru al Asociației Tineretului Regalist, iar în 2024 a fost aleasă Secretar General al Asociației.
Cristian Dragomir este student la Școala Națională de Studii Politice și Administrative și voluntar al Asociației Casa Majestății Sale. S-a alăturat Asociației Tineretului Regalist în anul 2025. Rareș-Ștefan Stama este student al Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București. S-a alăturat Asociației Tineretului Regalist în anul 2025.
Asociația Tineretului Regalist este o organizație nonguvernamentală care promovează valorile monarhiei constituționale și ale Coroanei Române. Înființată în 1946, ATR și-a încetat activitatea după instaurarea dictaturii comuniste, fiind relansată public de ziua Majestății Sale Regina Margareta, Custodele Coroanei Române, în 26 martie 2021.
de Val Vâlcu