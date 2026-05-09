Asociația Tineretului Regalist, nou Consiliu Director
Data publicării: 09 Mai 2026

Asociația Tineretului Regalist, nou Consiliu Director
Autor: D.C.

Asociația Tineretului Regalist are un nou Consiliu Director, marcând prima tranziție de conducere și prima schimbare de generație de la relansarea organizației, în 2021.

Măriuca Drăgoi a fost aleasă președinta asociației, Cristian Dragomir a preluat funcția de vicepreședinte, iar Rareș-Ștefan Stama pe cea de Secretar general.

Măriuca Drăgoi este absolventă de Istoria Artei și masterandă la Facultatea de Istorie a Universității din București, unde urmează un program de studii culturale și patrimoniu, cu o cercetare axată pe mediere culturală. În 2022 a devenit membru al Asociației Tineretului Regalist, iar în 2024 a fost aleasă Secretar General al Asociației.

Cristian Dragomir este student la Școala Națională de Studii Politice și Administrative și voluntar al Asociației Casa Majestății Sale. S-a alăturat Asociației Tineretului Regalist în anul 2025. Rareș-Ștefan Stama este student al Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București. S-a alăturat Asociației Tineretului Regalist în anul 2025.

Asociația Tineretului Regalist este o organizație nonguvernamentală care promovează valorile monarhiei constituționale și ale Coroanei Române. Înființată în 1946, ATR și-a încetat activitatea după instaurarea dictaturii comuniste, fiind relansată public de ziua Majestății Sale Regina Margareta, Custodele Coroanei Române, în 26 martie 2021. 

