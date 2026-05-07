€ 5.2661
|
$ 4.4727
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2661
|
$ 4.4727
 
DCNews Stiri Premier tehnocrat, succesor pentru Ilie Bolojan. Petrișor Peiu (AUR): De ce a rezistat Dacian Cioloș / video
Data publicării: 07 Mai 2026

EXCLUSIV Premier tehnocrat, succesor pentru Ilie Bolojan. Petrișor Peiu (AUR): De ce a rezistat Dacian Cioloș / video
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan si dacian ciolos Foto: Agerpres

După căderea Guvernului Bolojan la moțiunea depusă de PSD și AUR, în spațiul public românesc s-a vehiculat din nou ipoteza unui premier tehnocrat susținut de o majoritate parlamentară.

De fiecare dată când se vorbește despre o guvernare tehnocrată este dat exemplu Executivul condus de Dacian Cioloș, care a asigurat guvernarea până la alegerile parlamentare din 2016. Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, consideră că un premier tehnocrat va fi automat identificat cu un anumit partid parlamentar, deoarece va avea nevoie de susținere din Legislativ.

„A fost o variantă la un moment dat, pe surse, după care au apărut declarații publice ale unor membri PSD. Era vorba de un premier tehnocrat. Ce șanse dați acestei variante?“, a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

CITEȘTE ȘI               -               EXCLUSIV AUR nu merge la consultările oficiale de la Cotroceni, dacă nu e invitat și informal. ”Ce să facem, să-i aplaudăm mersul pe covorul roșu?”

„În principiu, nu cred că există tehnocrat. Ca să învestești un guvern, trebuie să ai susținerea unor partide în Parlament, tot 233 de voturi, pe două chestiuni, componența Guvernului și programul de guvernare. În momentul în care ai votul celor 233 de parlamentari care reprezintă mai multe partide, nu mai ești tehnocrat, pentru că ți-ai însușit prioritățile acelor partide, totuși“, a spus Petrișor Peiu.

„Mă refer la varianta Dacian Cioloș. Am avut un Guvern Cioloș care a intrat în istorie ca „Guvernul Zero“, iar timp de un an, niște partide despre care nu ai fi zis vreodată că au susținut un asemenea guvern, au susținut un asemenea guvern“, a spus Răzvan Dumitrescu.

„Da, dar au avut reprezentanți în acel Guvern. Inclusiv partidele care nu erau încă născute. Teoretic, domnul Cioloș era un tehnocrat, dar el era parte din construcția care se punea la cale“, a spus Petrișor Peiu.

CITEȘTE ȘI             -            EXCLUSIV Petrișor Peiu subliniază ”nuanța” din declarația lui Nicușor Dan despre viitorul Guvern. Replică pentru președinte, din AUR

„Nu ar putea să fie vorba și acum despre o astfel de chestiune?“, a insistat Răzvan Dumitrescu.

„Sigur că ar putea, dar asta nu înseamnă că ar fi un tehnocrat“, a spus Petrișor Peiu.

„Poate fi livrat ca imagine“, a spus Răzvan Dumitrescu.

„Și imaginea aia poate să convingă pentru cinci săptămâni sau zece, dar nu mai mult. El tot se va identifica cu partidele respective“, a spus Petrișor Peiu.

„Da, dar mai trece un timp“, a mai spus Răzvan Dumitrescu.

CITEȘTE ȘI                -              EXCLUSIV Intră AUR cu PSD la guvernare? Peiu: „Pot să vă spun doar atât!” / VIDEO

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

petrisor peiu
aur
razvan dumitrescu
premier tehnocrat
dacian ciolos
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Vedeta pop Shakira a publicat un fragment din cântecul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal 2026
Publicat acum 20 minute
UE are termen până pe 4 iulie să aplice acordul comercial încheiat cu SUA. Anunțul lui Trump
Publicat acum 33 minute
Uniunea Salvați România, schimbare de atitudine. „E dovada că-și dorește cel mai mult să rămână la guvernare”
Publicat acum 34 minute
Administraţia Prezidenţială, conferință privind dialogul UE cu bisericile și comunitățile religioase
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Mitul celor 10.000 de pași, demontat: Care este obiectivul realist recomandat de experți
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 30 minute
INTERVIU DCNews: ”PNL-iștii au fost scoși din joc”. Politologul Cristian Pîrvulescu, despre miza negocierii dure cu PSD-ul, testul pe care-l dă Nicușor Dan și fuziunea care ”se discută din 2022”
Publicat acum 2 ore si 51 minute
Ilie Bolojan, anunțul serii după discuția cu Nicușor Dan: PNL și USR strâng rândurile. O facem pentru România / Update: Dominic Fritz, precizări
Publicat acum 12 ore si 49 minute
Analistul financiar Radu Georgescu, avertisment sumbru după ce a văzut ultimele date de la INS: În curând România nu va mai fi locuibilă!
Publicat acum 10 ore si 45 minute
Intră AUR cu PSD la guvernare? Peiu: „Pot să vă spun doar atât!” / VIDEO
Publicat acum 13 ore si 4 minute
PNL, schimbare de strategie? ”Este cea mai bună soluție. Acest lucru nu trebuie pierdut”. Cătălin Predoiu face declarațiile momentului
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close