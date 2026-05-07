De fiecare dată când se vorbește despre o guvernare tehnocrată este dat exemplu Executivul condus de Dacian Cioloș, care a asigurat guvernarea până la alegerile parlamentare din 2016. Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, consideră că un premier tehnocrat va fi automat identificat cu un anumit partid parlamentar, deoarece va avea nevoie de susținere din Legislativ.

„A fost o variantă la un moment dat, pe surse, după care au apărut declarații publice ale unor membri PSD. Era vorba de un premier tehnocrat. Ce șanse dați acestei variante?“, a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„În principiu, nu cred că există tehnocrat. Ca să învestești un guvern, trebuie să ai susținerea unor partide în Parlament, tot 233 de voturi, pe două chestiuni, componența Guvernului și programul de guvernare. În momentul în care ai votul celor 233 de parlamentari care reprezintă mai multe partide, nu mai ești tehnocrat, pentru că ți-ai însușit prioritățile acelor partide, totuși“, a spus Petrișor Peiu.

„Mă refer la varianta Dacian Cioloș. Am avut un Guvern Cioloș care a intrat în istorie ca „Guvernul Zero“, iar timp de un an, niște partide despre care nu ai fi zis vreodată că au susținut un asemenea guvern, au susținut un asemenea guvern“, a spus Răzvan Dumitrescu.

„Da, dar au avut reprezentanți în acel Guvern. Inclusiv partidele care nu erau încă născute. Teoretic, domnul Cioloș era un tehnocrat, dar el era parte din construcția care se punea la cale“, a spus Petrișor Peiu.

„Nu ar putea să fie vorba și acum despre o astfel de chestiune?“, a insistat Răzvan Dumitrescu.

„Sigur că ar putea, dar asta nu înseamnă că ar fi un tehnocrat“, a spus Petrișor Peiu.

„Poate fi livrat ca imagine“, a spus Răzvan Dumitrescu.

„Și imaginea aia poate să convingă pentru cinci săptămâni sau zece, dar nu mai mult. El tot se va identifica cu partidele respective“, a spus Petrișor Peiu.

„Da, dar mai trece un timp“, a mai spus Răzvan Dumitrescu.

