€ 5.2688
|
$ 4.4746
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2688
|
$ 4.4746
 
DCNews Stiri Cristian Ghinea recunoaște că a făcut parte dintr-un experiment eșuat: USR și PNL-Bolojan vor anticipate, deoarece cresc în sondaje
Data publicării: 16:36 06 Mai 2026

Cristian Ghinea recunoaște că a făcut parte dintr-un experiment eșuat: USR și PNL-Bolojan vor anticipate, deoarece cresc în sondaje
Autor: Ioan-Radu Gava

cristian ghinea usr Foto: Agerpres

Senatorul USR Cristian Ghinea spune că Guvernul Cioloș, din care a făcut parte, a fost „un experiment eșuat“, iar USR și PNL își doresc alegeri anticipate.

Într-o declarație pentru Realitatea Plus, miercuri, Cristian Ghinea s-a autodenunțat atunci când a fost întrebat despre ideea unui succesor tehnocrat pentru Ilie Bolojan, după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. Senatorul USR a precizat că „un guvern tehnocrat este un experiment eșuat“, după care a precizat că a „făcut parte dintr-un“ astfel de guvern.

„Un guvern tehnocrat - am fost parte dintr-un guvern tehnocrat - este un experiment eșuat. Tehnocrații nu fac reforme, ci oamenii politici. Tocmai de asta eu am devenit politician din tehnocrat, pentru că am văzut că guvernarea tehnocrată este o frecție“, a spus Ghinea la Realitatea Plus.

CITEȘTE ȘI              -             George Simion, glumă tare după căderea Guvernului Bolojan / video

PNL și USR, o forță redutabilă. Ce spune Cristian Ghinea de alegerile anticipate?

Mai mult decât atât, senatorul USR a precizat că viitorul Guvern nu trebuie să se formeze în jurul partidului care a câștigat alegerile parlamentare din 1 Decembrie 2024, PSD, ci în jurul USR și PNL condus de Ilie Bolojan.

„Noi menținem o solidaritate între USR și PNL condus de Bolojan. Suntem o forță politică redutabilă și toate forțele trebuie să se refacă în jurul acestui pol. PSD vrea să fie buricul pământului, el să decidă și cine este premier. PSD trebuie să înțeleagă că nu mai este centrul scenei politice“, a mai spus Ghinea.

CITEȘTE ȘI               -             Tabăra Bolojan anunță o victorie în PNL. Ce s-a decis la ședința BPN a partidului

Nu în ultimul rând, senatorul USR a spus că atât USR, cât și „PNL-Bolojan“ agreează ideea alegerilor anticipate, deoarece ambele partide sunt pe creștere în sondajele Uniunii Salvați România. Poziția lui Ghinea este în răspăr cu cea a lui Nicușor Dan, care ieri a exclus ideea alegerilor anticipate.

„Noi vrem alegeri anticipate. Și USR, și PNL-Bolojan cresc în sondajele noastre pentru că oamenii și-au dat seama - vedeți ce efervescență e pe rețelele sociale - pentru că Ilie Bolojan, susținut de USR, reprezintă o forță reformistă“, a conchis Cristian Ghinea.

CITEȘTE ȘI                -             Ilie Bolojan, oamenii raționali, bursa și cursul valutar: De ce vor continua instabilitatea și haosul politic în România

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cristian ghinea
usr
alegeri anticipate
pnl
nicusor dan
ilie bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Moțiunea de cenzură și trauma colectivă. Cum resimte societatea instabilitatea politică
Publicat acum 30 minute
Shein, investigată de autoritățile irlandeze pentru transferuri de date către China
Publicat acum 38 minute
Lia Olguța Vasilescu trasează perspectivele PSD pentru guvernare: Dacă PNL alege opoziția, să renunțe la miniștri, secretari de stat, prefecți
Publicat acum 39 minute
Inteligența artificială în medicină: Unde ajută și unde nu. Cum schimbă formarea viitorilor medici / video
Publicat acum 46 minute
Schimbări la vârful Coca Cola România
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 20 minute
Ministrul care vrea să meargă 100% cu Ilie Bolojan, să se înscrie în PNL
Publicat acum 6 ore si 15 minute
Cine se află în spatele lui Ilie Bolojan. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Predicatul a fost lansat când ”a aprins lumina”
Publicat acum 5 ore si 39 minute
Liderul PNL care a lipsit din poza cu Ilie Bolojan poate fi viitorul premier al României. ”Nicușor Dan îi va da acest mandat”
Publicat acum 2 ore si 36 minute
De ce a început Nicușor Dan negocierile cu partidul de pe locul patru. B. Chirieac: Nu întâmplător a chemat USR-ul primul
Publicat acum 3 ore si 0 minute
Avem nume de premier - spun Manda și Simonis: „Nu fugim de această responsabilitate”. Pe cine propune PSD prim-ministru
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close