Cristian Ghinea recunoaște că a făcut parte dintr-un experiment eșuat: USR și PNL-Bolojan vor anticipate, deoarece cresc în sondaje

Într-o declarație pentru Realitatea Plus, miercuri, Cristian Ghinea s-a autodenunțat atunci când a fost întrebat despre ideea unui succesor tehnocrat pentru Ilie Bolojan, după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. Senatorul USR a precizat că „un guvern tehnocrat este un experiment eșuat“, după care a precizat că a „făcut parte dintr-un“ astfel de guvern.

„Un guvern tehnocrat - am fost parte dintr-un guvern tehnocrat - este un experiment eșuat. Tehnocrații nu fac reforme, ci oamenii politici. Tocmai de asta eu am devenit politician din tehnocrat, pentru că am văzut că guvernarea tehnocrată este o frecție“, a spus Ghinea la Realitatea Plus.

PNL și USR, o forță redutabilă. Ce spune Cristian Ghinea de alegerile anticipate?

Mai mult decât atât, senatorul USR a precizat că viitorul Guvern nu trebuie să se formeze în jurul partidului care a câștigat alegerile parlamentare din 1 Decembrie 2024, PSD, ci în jurul USR și PNL condus de Ilie Bolojan.

„Noi menținem o solidaritate între USR și PNL condus de Bolojan. Suntem o forță politică redutabilă și toate forțele trebuie să se refacă în jurul acestui pol. PSD vrea să fie buricul pământului, el să decidă și cine este premier. PSD trebuie să înțeleagă că nu mai este centrul scenei politice“, a mai spus Ghinea.

Nu în ultimul rând, senatorul USR a spus că atât USR, cât și „PNL-Bolojan“ agreează ideea alegerilor anticipate, deoarece ambele partide sunt pe creștere în sondajele Uniunii Salvați România. Poziția lui Ghinea este în răspăr cu cea a lui Nicușor Dan, care ieri a exclus ideea alegerilor anticipate.

„Noi vrem alegeri anticipate. Și USR, și PNL-Bolojan cresc în sondajele noastre pentru că oamenii și-au dat seama - vedeți ce efervescență e pe rețelele sociale - pentru că Ilie Bolojan, susținut de USR, reprezintă o forță reformistă“, a conchis Cristian Ghinea.

