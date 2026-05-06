Cursul euro, spre ce ne îndreptăm. Economistul Adrian Negrescu, sfat pentru români: Cea mai ”sănătoasă” alegere

Ieri, 5 mai, cursul euro a urcat la un nou maxim istoric, după demiterea Guvernului Bolojan. Moneda națională a înregistrat marți o depreciere în raport cu euro, cursul anunțat de Banca Națională a României (BNR) fiind de 5,2180 lei pentru un euro. Cursul valutar pentru astăzi, 6 mai, va fi actualizat de BNR la ora 13:00. În acest context, analistul economic Adrian Negrescu a explicat, în exclusivitate pentru DC NEWS la ce ne-am putea aștepta în privința cursului euro.

Adrian Negrescu: Cred că mai degrabă vă pot spune numerele de la LOTO de duminică decât cum va evolua cursul euro

"E greu de spus în momentul de față spre ce ne îndreptăm din perspectiva cursului euro. Un lucru este sigur - că această criză politică va mai pune presiune pe moneda națională. E greu să faci predicții, cred că mai degrabă vă pot spune numerele de la LOTO de duminică decât cum va evolua cursul în actualul context politic, grav afectat de rezultatul moțiunii de cenzură de ieri.

Marea problemă e că nu există niciun fel de reper de predictibilitate în ceea ce privește construcția Guvernului. Din această perspectivă, nici cursul nu poate fi estimat în ceea ce privește evoluția sa. Un lucru este sigur - că Banca Națională a României trebuie să-și ia în serios rolul pe care îl are și să intervină pentru temperarea deprecierii monedei naționale, atât în piața valutară, cât mai ales din perspectiva dobânzilor.

"Banca Națională este pusă în postura de a crește dobânzile"

Din păcate, suntem în situația în care Banca Națională este pusă în postura de a crește dobânzile pentru a reclădi încrederea investitorilor în titlurile de stat românești în moneda națională. Altfel spus, Banca Națională are o misiune extrem de dificilă de a alege între a crește dobânzile sau a lăsa cursul liber, ceea ce va duce la hiper-inflație, la o depreciere semnificativă a economiei. Pe de altă parte, creșterea dobânzilor va duce la recesiune, situația în care de altfel suntem în momentul de față", ne-a spus Adrian Negrescu.

"Cel mai sănătos este să ai și lei, și euro, să ai și dolari"

Văzând că euro a crescut atât de mult, mulți români se întreabă dacă ar mai fi acum momentul să-și schimbe economiile în euro - în perspectiva vacanțelor, de exemplu, de vară sau a investițiilor viitoare (precum achizițiile imobiliare), așteptându-se la o creștere continuă, sau să aștepte să treacă „panica”. I-am cerut lui Adrian Negrescu câteva sfaturi, dar se pare că și în această privință e complicat de găsit cea mai bună soluție. Astfel, analistul recomandă ca românii să aibă un mix de valute: lei, euro și dolari.

"Pentru cei care vor să investească în momentul de față eu cred că un mix de investiții în euro, în dolari, în alte active, este cea mai bună soluție, într-un context extrem de tulbure din punct de vedere economic. Cel mai bine e să folosești banii în moneda în care faci plățile. Altfel spus, să ții banii în lei dacă ai de făcut plăți în lei, să schimbi în euro dacă ai de plătit rate în euro, chirii sau te gândești la achiziții semnificative în perioada următoare. Totul ține de comportamentul de consum al fiecăruia. Este greu să vii cu un sfat extrem de fezabil din punct de vedere economic, în actualul context extrem de tulbure din perspectivă valutară. Fiecare va trebui să decidă. Din punctul meu de vedere, cel mai sănătos este să ai și lei, și euro, să ai și dolari, pentru că și dolarul crește foarte mult în fața monedei naționale, practic să încerci din acest mix de investiții să obții un randament care să bată inflația", a explicat Adrian Negrescu.