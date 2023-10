Cea mai mare greșeală după ce-ți crește venitul. Cum a ajuns Iancu Guda să-și permită ”o casă cu teren, cu piscină”: Am și plătit integral, nu mai e pe credit

Economistul Iancu Guda a dezvăluit cum a reușit să evolueze financiar. ”Pe măsură ce am avut venituri mai mari, am economisit mai mult, de aceea am ajuns independent mai devreme. Am crescut rata de economii de la 5% la peste 50%, pentru că nu avem nevoie de atâția bani. Avem multe obiective și investim mult ca să ni le atingem” a dezvăluit el, în podcastul ”Altceva cu Adrian Artene”.

”Pe măsură ce am crescut venitul în viață, mi-am permis un confort... nu imediat. Am rămas la aceleași cheltuieli” a insistat Iancu Guda, adăugând că alte persoane, pe măsură ce au venituri mai mari, au și cheltuieli mai mari. Indicat, spune economistul, este să rămâi la același nivel de cheltuieli ”un an, doi”: ”Dacă nu creștea venitul, ce făceai? Acel venit pasiv îți va plăti upgrade-ul. Eu nu sunt apostolul austerității, să stăm în garsonieră toată viața”.

”Noi acum ne permitem o casă cu teren, cu piscină. E o dorință. Avem un copil de 11 luni, stăm într-un apartament de trei camere, l-am și plătit integral, nu mai e pe credit, avem două mașini la subsol, două locuri de parcare, două balcoane, două băi, 120 de mp, zonă bună a Bucureștiului, e suficient. De ce să îngropi 500.000 de euro într-o casă pentru o dorință? Banii ăia pot să-i dublez în zece ani și să mă mut într-o casă plătită de banii noștri, nu de noi acum” a spus Iancu Guda.

Economistul mai afirmă că toate pot fi realizate prin ”reguli de igienă financiară”: ”Ne pregătim pentru investiții economisind pentru fondul de siguranță, avem economii făcute cu un scop, cu un obiectiv, avem buget, creștem pas cu pas, creditul ipotecar să nu ne îngroape - multe familii rămân captive din cauza acestei decizii, iau credite mari pentru case mari devreme în viață (...) Trebuie să fii conștient că nu poți să te împrumuți mai mult de 25% (nu 40%, cât îți dă banca) pentru casă, mai ai niște nevoi personale. Toate economiile le folosesc în primii 5 ani pentru rambursarea anticipată, nu fac investiții”.

