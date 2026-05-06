DCNews Politica Dominic Fritz, primul care a discutat cu Nicușor Dan. Urmează Sorin Grindeanu!
Data actualizării: 15:03 06 Mai 2026 | Data publicării: 13:47 06 Mai 2026

Dominic Fritz, primul care a discutat cu Nicușor Dan. Urmează Sorin Grindeanu!
Autor: Iulia Horovei

nicusor dan dominic fritz Președintele României, Nicușor Dan (s) și președintele USR, Dominic Fritz (d). Sursa foto: Agerpres

Președintele USR, Dominic Fritz, ar fi primul lider politic care a discutat cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, pe fondul consultărilor privind formarea unui nou guvern, după căderea Executivului condus de Ilie Bolojan, la moțiunea de cenzură.

Update: Se pare că Sorin Grindeanu ar fi al doilea invitat la întâlnirea informală cu președintele Nicușor Dan. 

Dacă Nicușor Dan invita, recent, la calm, Sorin Grindeanu invită, acum, la înțelepciune

Președintele USR, Dominic Fritz, ar fi încheiat discuțiile informale cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, în vederea organizării de negocieri pentru formarea unui nou guvern, după ce Guvernul Bolojan a căzut, marți, la moțiunea de cenzură

Acesta ar fi reiterat poziția partidului, care a decis să nu mai colaboreze cu PSD într-un nou executiv.

Marți, Dominic Fritz spunea: "Comitetul Politic al USR îşi menţine decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcţia politică reformatoare. USR va propune Partidului Naţional Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privinţa paşilor următori. Îl mandatează pe preşedintele Dominic Fritz să poarte discuţii în acest sens cu preşedintele PNL, Ilie Bolojan". 

Nicușor Dan invită liderii politici la discuții informale

Nicușor Dan a precizat, marți, după ce Guvernul Bolojan a fost demis în Parlament, că va începe discuții informale cu liderii politici ai partidelor, urmate de consultări formale.

Până în acest moment, atât președintele PSD, Sorin Grindeanu, cât și președintele UDMR, Kelemen Hunor, au declarat că nu au fost contactați încă de președinte pentru discuții.

„Nu, până acum nu (n.r. am primit invitaţie)”, a precizat liderul PSD, în timp ce președintele UDMR a spus că „Aşteptăm să fim invitaţi la discuţii cu preşedintele Dan, încă nu am fost contactaţi”.

