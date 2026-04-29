Robert Cazanciuc, despre proiectul de digitalizare lansat la Senat

"Inteligența Artificială este deja parte din viața noastră zilnică. Un drum la avocat pentru o consultație este înlocuit de multe ori de o interogare pe Chat sau Claude. Există țări care își pun problema ca anumite litigii civile să fie soluționate de IA.

Mă bucur să constat preocuparea avocaților de a fi în avangarda digitalizării serviciilor avocațiale, facilitând accesul la justiție, atât pentru cetățeni, cât și pentru corpurile profesionale, iar dezvoltarea platformei e-UNBR răspunde unei nevoi acute a instanțelor, avocaților și justițiabililor în înfăptuirea justiției.

Liberul acces la justiție, garantat de Constituție, trebuie asigurat în continuare și prin astfel de instrumente, dar și prin creșterea standardelor de calitate a actului judiciar, care include atât componenta de formare profesională, cât și infrastructura administrativă. Sper, în acest sens, ca viitorul prim-ministru să nu blocheze și el derularea proiectului Cartierul pentru Justiție, asumat și aprobat de toate guvernele, indiferent de culoarea politică, din ultimii 13 ani", a precizat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.