Robert Cazanciuc, despre proiectul de digitalizare lansat la Senat

Un proiect de digitalizare lansat la Senat, mi-a amintit de interacțiunea mea de acum 30 de ani cu această profesie, formalizată cu ajutorul unei mașini de scris germane de prin anii '60, arată senatorul Robert Cazanciuc
"Inteligența Artificială este deja parte din viața noastră zilnică. Un drum la avocat pentru o consultație este înlocuit de multe ori de o interogare pe Chat sau Claude. Există țări care își pun problema ca anumite litigii civile să fie soluționate de IA.
Mă bucur să constat preocuparea avocaților de a fi în avangarda digitalizării serviciilor avocațiale, facilitând accesul la justiție, atât pentru cetățeni, cât și pentru corpurile profesionale, iar dezvoltarea platformei e-UNBR răspunde unei nevoi acute a instanțelor, avocaților și justițiabililor în înfăptuirea justiției.
Liberul acces la justiție, garantat de Constituție, trebuie asigurat în continuare și prin astfel de instrumente, dar și prin creșterea standardelor de calitate a actului judiciar, care include atât componenta de formare profesională, cât și infrastructura administrativă. Sper, în acest sens, ca viitorul prim-ministru să nu blocheze și el derularea proiectului Cartierul pentru Justiție, asumat și aprobat de toate guvernele, indiferent de culoarea politică, din ultimii 13 ani", a precizat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci