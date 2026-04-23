POT s-a desființat astăzi. Se negociază Puterea vot cu vot! Bogdan Chirieac îl laudă pe Nicușor Dan: Omul ăsta chiar calcă a președinte!

”POT-ul astăzi s-a desființat. De ce e important? Mai erau zece parlamentari, au plecat și ei, au demisionat din POT, Gavrilă rămâne neafiliată. Se joacă vot cu vot! Acum două zile, lui Bolojan îi lipseau 52 de voturi, astăzi îi lipsesc 49. De ce? Pentru că a mai luat din parlamentari, s-au mutat la PNL. Pare că se negociază om cu om” a deschis subiectul jurnalista Ioana Constantin, la B1TV.

”Omul ăsta chiar calcă a președinte”

Analistul politic Bogdan Chirieac a remarcat rolul președintelui Nicușor Dan, în acest context:

”Doamna Constantin, lăudându-l pe președintele Dan, am impresia că omul ăsta chiar calcă a președinte. N-a fost strălucit ca primar general, dar, ca președinte, pare că recuperează. Dar, cu toată dragostea, 52 de parlamentari sunt greu de obținut, înseamnă 12% din componența Parlamentului. Nu spun că-i imposibil, dar e greu, e foarte greu. Se desființează POT, SOS, înțeleg că e un grup de neafiliați. Tot trebuie să tragi de la AUR, de la PSD și nici nu au perspective, decât cei care nu mai vor un mandat de parlamentar. USR nu are ce să le ofere, PNL nu are locuri pe listă nici pentru el, la UDMR nu e cazul, deci e foarte greu. Doar cei care mușcă și fug pot merge în această direcție” spune analistul politic DCNews la B1TV.

Anterior, jurnalista Ioana Constantin a remarcat că președintele României, Nicușor Dan, chiar a încercat, în urmă cu o zi, să găsească o soluție. ”Cred că e printre puținii oameni care ar dori să păstreze această coaliție” a spus ea.