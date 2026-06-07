Eugen Tomac începe mâine negocierile pentru noul Guvern. PNL, USR și PSD, chemate la discuții

Premierul desemnat Eugen Tomac intră mâine într-o serie de negocieri decisive pentru formarea viitorului Executiv, într-un context politic marcat de tensiuni și condiții ferme impuse de partidele parlamentare, susține Realitatea Plus.

Potrivit programului, prima rundă de discuții va avea loc la ora 11:00, la sediul PNL, cu cei din conducerea partidului. De la ora 14:00 sunt programate negocieri cu reprezentanții USR, iar la ora 17:00 premierul desemnat va purta discuții cu liderii PSD.

PNL și USR nu vor să colaboreze cu PSD

Întâlnirile cu PNL și USR sunt considerate esențiale pentru conturarea unei majorități parlamentare care să susțină noul Cabinet. Cele două formațiuni și-au coordonat în ultimele săptămâni pozițiile politice, după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, și au transmis în repetate rânduri că nu sunt dispuse să voteze un Executiv din care să facă parte și reprezentanți ai PSD.



În acest context, discuțiile de mâine sunt așteptate să clarifice dacă există spațiu pentru un acord politic care să permită învestirea Guvernului sau dacă divergențele dintre partide vor continua să blocheze formarea unei majorități stabile.

O listă cu posibili membri ai viitorului Guvern

Pe lângă negocierile politice, în culisele scenei politice circulă deja o listă cu posibili membri ai viitorului cabinet. Surse politice susțin că una dintre variantele analizate este constituirea unui guvern tehnocrat, alcătuit din specialiști și persoane cu profil administrativ, fără o afiliere politică directă.

Rezultatul consultărilor de mâine ar putea influența decisiv structura viitorului Executiv și șansele lui Eugen Tomac de a obține votul de încredere al Parlamentului.

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