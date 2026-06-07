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DCNews Politica Surse: Cum arată lista scurtă a miniștrilor din cabinetul Eugen Tomac. Numele vehiculate și ironia lui Adrian Năstase

Surse: Cum arată lista scurtă a miniștrilor din cabinetul Eugen Tomac. Numele vehiculate și ironia lui Adrian Năstase

Autor: Bogdan Bolojan
Data publicării: 07 Iun 2026
Eugen Tomac, Nicuşor Dan Sursa: Agerpres
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Negocierile pentru formarea noului Executiv au intrat în linie dreaptă, iar primele nume din echipa guvernamentală condusă de premierul desemnat, Eugen Tomac, au început deja să circule pe surse.

Deși discuțiile nu sunt finalizate, structura ministerelor-cheie începe să prindă contur.

Conform surselor politice și media printre favoriții pentru a completa echipa guvernamentală se numără:

  • Ministerul Apărării: Portofoliul ar putea fi preluat de Mihnea Motoc, diplomat cu o vastă experiență externă și fost ministru în cabinete anterioare.
  • Ministerul Justiției: Este vehiculat numele lui Cosmin Soare Filatov, consilier al primarului general Nicușor Dan pe probleme constituționale.
  • Ministerul Afacerilor Externe: Favorit este Luca Niculescu, în prezent secretar de stat în MAE și Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la OCDE.
  • Ministerul Culturii: Portofoliul i-ar putea reveni lui Adrian Papahagi.
  • Ministerul Energiei: Este luată în calcul Corina Popescu, fost director executiv la Electrica și Transelectrica, cu un profil pur tehnic.
  • Rectorul ASE, propus la Agricultură cu susținere extinsă. O mutare interesantă se profilează la Ministerul Agriculturii, unde favorit este Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice (ASE) din București.

  • Ministerul Muncii: Pentru acest portofoliu este vehiculat numele Laviniei Niculescu, aflată în prezent în structura de conducere a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP).

  • Ministerul Educației Naționale: În discuții intense pentru a prelua portofoliul Educației și Cercetării se află Sorin Costreie, actual consilier prezidențial pe probleme de educație și cercetare, un nume cu greutate în mediul academic.

Analiza lui Adrian Năstase: Între „soluția de avarie” și satira politică

Apariția acestor nume și formula de guvernare au atras rapid reacția fostului premier Adrian Năstase. Într-o analiză care merge de la rigoarea politică spre ironie, Năstase punctează că, deși România are urgentă nevoie de un guvern, din punct de vedere teoretic „lucrurile ar putea merge și fără”, luând exemplele Italiei sau Belgiei.

„Am înțeles că partidele politice și-au declinat interesul, așa încât rămâne soluția unui independent de partidele parlamentare, președinte de partid extra-parlamentar, europarlamentar și consilier onorific al președintelui. Poate că nu e cea mai proastă soluție, mai ales că pare a fi singura”, comentează Adrian Năstase.

Fostul prim-ministru spune că esențiale vor fi programul de guvernare, care trebuie să construiască un numitor comun pentru a strânge voturi în Parlament  și configurația unui executiv de „parțială concentrare națională”, format în principal din independenți.

Adrian Năstase, despre propunerea lui Adrian Papahagi 

Trecând în revistă numele vehiculate, Năstase s-a oprit cu precădere asupra profilului propus la Cultură și a taxat trecutul politic al acestuia:

„Independenți precum candidatul de ministru al culturii, Adrian Papahagi, fost membru PDL și apoi al PMP, unul din entuziastii intelectuali ai lui Băsescu. Cu o singură condiție: să aibă dreptul să continue să meargă în fiecare seară, la televiziunea la care este abonat, și să critice, în mod independent, PSD-ul.”

În aceeași notă satirică, Năstase vine și cu „recomandări” pentru completarea echipei și sugerează că formula ar putea fi desăvârșită prin readucerea în prim-plan a vechii garde din mandatul lui Traian Băsescu:

„Poate că ar fi o idee bună ca echipa să fie întregită și cu alți intelectuali ai lui Băsescu: Volodea Tismăneanu sau Cristian Preda. Și, în definitiv, la Transporturi, ar putea fi desemnat chiar Băsescu, pentru a lua istoria de la capăt”, a încheiat Adrian Năstase. 

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