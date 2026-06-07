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DCNews Politica Dr. Ștefan Busnatu, posibil viitor ministru al Sănătății. ”Mă onorează. Dacă aș avea șansa, mi-aș dedica întreaga experiență...”

Dr. Ștefan Busnatu, posibil viitor ministru al Sănătății. ”Mă onorează. Dacă aș avea șansa, mi-aș dedica întreaga experiență...”

Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 07 Iun 2026
dr. Stefan Busnatu Dr. Ștefan Busnatu/ foto Facebook
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Dr. Ștefan Busnatu este vehiculat ca posibil viitor ministru al Sănătății, în Guvernul Tomac.

Cardiologul Ștefan Busnatu este vehiculat pe lista scurtă a Guvernului Tomac, ca posibil viitor ministru al Sănătății. 

”Mă onorează faptul că numele meu este menționat în presă ca o posibilă opțiune pentru funcția de Ministru la Ministerul Sănătăţii - România în guvernul dlui Prim-ministru Eugen Tomac

Consider că o astfel de responsabilitate reprezintă, înainte de toate, o oportunitate de a contribui la dezvoltarea unui sistem de sănătate mai orientat către prevenție, inovare și digitalizare. Sunt convins că viitorul medicinei în România trebuie construit prin investiții în educație pentru sănătate, diagnostic precoce, acces echitabil la servicii medicale și utilizarea inteligentă a tehnologiei pentru a crește eficiența și calitatea îngrijirilor oferite pacienților.

Dacă aș avea șansa de a ocupa o astfel de poziție, mi-aș dedica întreaga experiență și energie pentru a susține proiecte care să aducă beneficii reale pacienților, profesioniștilor din sănătate și întregii societăți.

În același timp, consider că chiar dacă nu voi fi eu, alegerea domnului Prof. Univ. Dr. Cătălin Cîrstoiu ar reprezenta, de asemenea, o opțiune extrem de valoroasă pentru sistemul medical românesc, având în vedere experiența managerială și profesională pe care o deține.

Dincolo de nume și funcții, cel mai important lucru este ca sănătatea să rămână o prioritate strategică, iar deciziile viitoare să contribuie la construirea unui sistem medical mai performant, mai modern și mai aproape de nevoile românilor.

Pentru că toți suntem oameni și toți vom aveam nevoie la un moment dat de îngrijiri de sănătate. Și e bine să fie făcute cu umanitate în primul rând și orientate către prevenție.

Momentan și eu ușor-ușor sunt în recuperare după o intercurență respiratorie complicată, ocazie cu care doresc să le mulțumesc tuturor colegilor care m-au scos dintr-un status foarte sever.

Din grijă pentru inima ta!” a scris dr. Ștefan Busnatu, pe Facebook. 

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stefan busnatu
cardiolog
guvern tomac
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