Manifestul Platformei Conservatoare - PNL

Alin Tișe a lansat recent, în interiorul PNL, o Platformă Liberal-Conservatoare, exprimându-și nemulțumirea față de liderii partidului. În acest context, PNL – Platforma Conservatoare a publicat noi precizări privind „Manifestul Platformei Conservatoare”, explicând ce reprezintă această inițiativă și care sunt principiile pe care le promovează.

Alin Tişe, preşedintele CJ Cluj, a lansat zilele trecute o Platformă Liberal-Conservatoare în interiorul PNL, fiind nemulțumit de ”greii” partidului”, care confundă ”încăpăţânarea cu forţa şi orgoliul cu leadershipul”.

Acum, PNL - Platforma Conservatoare vine cu noi clarifcări despre ”Manifestul Platformei Conservatoare. Ce este Platforma Conservatoare?”

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Manifestul Platformei Conservatoare

”Manifestul Platformei Conservatoare. Ce este Platforma Conservatoare? Platforma Conservatoare este un for de dezbatere politică și doctrinară în interiorul Partidului Național Liberal, dedicat reafirmării valorilor autentice ale dreptei românești.

Ea nu este o facțiune politică și nu urmărește constituirea unei structuri paralele de conducere, ci oferă un spațiu de dialog tuturor membrilor PNL care cred în libertatea de exprimare, democrația internă și identitatea istorică a partidului.

Statutul PNL nu permite organizarea unor facțiuni interne

Statutul PNL nu permite organizarea unor facțiuni interne. Tocmai de aceea, Platforma Conservatoare își propune să fie un cadru de dezbatere și reflecție, în care ideile să circule liber, iar partidul să rămână fidel valorilor sale fondatoare.



Credem că PNL traversează un moment de răscruce. Partidul se află în fața unui risc real de îndepărtare de tradiția sa liberal-conservatoare și de diluare a identității sale doctrinare. O cultură politică bazată pe conformism, intoleranță față de opiniile diferite și marginalizarea vocilor critice ar afecta nu doar viața internă a partidului, ci și capacitatea sa de a reprezenta autentic electoratul de dreapta.



Platforma Conservatoare își propune să fie locul în care orice membru PNL să poată susține idei, inclusiv critice față de conducerea partidului, fără teama stigmatizării sau a excluderii. Democrația internă nu înseamnă unanimitate, ci respect pentru pluralism, competiția ideilor și libertatea de opinie.

Deasupra interesului partidului rămâne întotdeauna interesul României. Partidele politice sunt instrumente ale democrației, nu scopuri în sine. Numai în regimurile totalitare partidul devine un scop în sine; într-o democrație, el există pentru a servi binele comun.



În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri făcute în interesul țării. Formarea unui guvern stabil, apărarea orientării euroatlantice și redresarea economică trebuie să prevaleze asupra calculelor de partid sau a ambițiilor personale.

Ce își propune Platforma Conservatoare

Platforma Conservatoare își propune să contribuie la reconectarea PNL cu valorile sale istorice: libertatea, meritocrația, responsabilitatea, patriotismul democratic, economia de piață și respectul pentru identitatea națională.

Totodată, își propune să readucă în partid cultura dialogului, eleganța dezbaterii și respectul reciproc cultivate de lideri precum Radu Câmpeanu, Mircea Ionescu Quintus, Theodor Stolojan, Calin Popescu Tăriceanu, Crin Antonescu.

Nu ne propunem să dezbinăm partidul, ci să contribuim la întărirea lui prin dezbatere, competență și fidelitate față de principiile care au făcut din PNL principalul partid al dreptei românești.

Valorile Platformei Conservatoare

Platforma Conservatoare se adresează tuturor membrilor PNL care cred că partidul trebuie să rămână fidel identității sale istorice și doctrinare.



Credem într-un PNL întemeiat pe libertate, economie de piață, proprietate privată, democrație internă, meritocrație și respect pentru valorile naționale. Suntem un partid național-liberal și, pe această temelie, un partid profund european, euroatlantic și occidental. Atașamentul față de Uniunea Europeană și NATO nu este incompatibil cu apărarea identității naționale; dimpotrivă, se sprijină pe aceasta.



În mod special, considerăm că Parteneriatul Strategic cu SUA conține premisele vitale pentru transformarea României într-o economie solidă și rezilientă. Cetățenii noștri nu trebuie să fie aruncați în riscul sărăciei la fiecare undă de șoc generată de dinamica geopolitică internațională.

Dorim ca PNL să promoveze politici autentice de dreapta

Dorim ca PNL să promoveze politici autentice de dreapta, nu doar să se declare un partid de dreapta. Credem că identitatea doctrinară nu poate fi negociată și nici sacrificată în funcție de conjuncturile politice.



În ultimii ani, tot mai mulți membri ai partidului au constatat o îndepărtare de la aceste valori. Congresul din 2025 a adoptat documentul „Modernizare cu rădăcini”, însă numeroase decizii ulterioare au marcat o desprindere de rădăcinile doctrinare ale PNL. Promovarea unor persoane provenite din zona neoprogresistă, marginalizarea unor membri cu experiență și cultivarea unei imagini de inferioritate față de alte formațiuni politice au contribuit la această evoluție.



PNL nu este inferior niciunui partid din România. Are cea mai bogată tradiție politică, a dat României oameni de stat, reforme și proiecte majore și nu trebuie să își piardă încrederea în propriile valori și în propria identitate.



Suntem deschiși primirii unor noi membri și promovării unor oameni valoroși, indiferent dacă provin din afara partidului. Dar aceștia trebuie să împărtășească sincer valorile PNL și să contribuie la consolidarea identității sale, nu la transformarea partidului într-o formațiune lipsită de repere doctrinare.

Respingem orice încercare de a transforma PNL într-un partid fără identitate

Respingem orice încercare de a transforma PNL într-un partid fără identitate, definit exclusiv prin alianțe conjuncturale sau prin adaptarea permanentă la agenda altor formațiuni politice. PNL trebuie să coopereze cu celelalte partide democratice atunci când interesul național o impune, dar fără să renunțe la propriile principii și fără să accepte o poziție de inferioritate politică sau doctrinară.



În același timp, credem că un partid puternic nu se construiește prin excluderea vocilor critice și nici prin cultivarea conformismului. Forța PNL a fost întotdeauna pluralismul ideilor, eleganța dezbaterii și respectul reciproc dintre membrii săi.

Platforma Conservatoare nu s-a născut din opoziție

Platforma Conservatoare nu s-a născut din opoziție, ci din convingerea că Partidul Național Liberal trebuie să rămână fidel identității sale.



Nu propunem o ruptură, ci o întoarcere la principiile care au făcut din PNL marele partid istoric al dreptei românești. Credem că un partid care își pierde identitatea își pierde și forța. În schimb, un partid care își respectă valorile poate evolua, poate câștiga încrederea oamenilor și poate conduce România.



Platforma Conservatoare este deschisă tuturor membrilor PNL care cred în libertatea de exprimare, în democrația internă, în competiția ideilor și în forța valorilor liberal-conservatoare.



Credem într-un PNL care își respectă istoria, își asumă prezentul și are curajul să construiască viitorul fără să renunțe la identitatea sa.

PNL nu are nevoie de o nouă identitate

PNL nu are nevoie de o nouă identitate. Are nevoie de curajul de a rămâne el însuși. Acesta este sensul Platformei Conservatoare.

Îi invităm pe toți membrii Partidului Național Liberal care împărtășesc aceste valori și aceste principii să se alăture Platformei Conservatoare. Nu pentru a construi o tabără în interiorul partidului, ci pentru a întări PNL prin dialog, idei, curaj și fidelitate față de identitatea sa.



Credem că un partid care își respectă valorile își respectă și membrii. Iar un partid care își respectă membrii poate recâștiga încrederea românilor și poate conduce România cu responsabilitate, demnitate și fidelitate față de principiile liberalismului românesc.



Forța PNL a stat mereu în capacitatea sa de a fi un partid viu, nu o mașinărie de vot ghidată de conformism. Fiind unul dintre cele mai vechi partide liberale din lume, deschidem această Platformă tuturor celor care vor să apere credința strămoșească, valorile familiei și ale tradiției, precum și baza iudeo-creștină pe care s-a clădit civilizația europeană.

Ne dorim ca Platforma Conservatoare să devină o veritabilă Agora

Ne dorim ca Platforma Conservatoare să devină o veritabilă Agora - un spațiu curat în care libertatea de gândire să nască soluțiile mari de care România are nevoie pentru a deveni acea patrie dreaptă la care visăm cu toții. Așa să ne ajute Dumnezeu!”

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