Un alt liberal se ridică împotriva conducerii partidului: Mă întreb unde se termină logica şi unde începe absurdul?

Partidul Național Liberal. Sursa foto: Agerpres

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tişe, membru PNL, a transmis luni un mesaj public în care își critică propriul partid în contextul discuțiilor privind formarea noului Executiv. Într-o postare intitulată „Spiritul Nebuniei”, acesta afirmă că România are nevoie urgentă de un guvern și acuză lipsa de coerență în deciziile politice.

Alin Tişe a pus sub semnul întrebării schimbările de poziție din interiorul formațiunii și a vorbit despre blocaje politice care au afectat stabilitatea guvernamentală. El a făcut referire la pozițiile exprimate în ultimele săptămâni și la modul în care au fost respinse anumite formule de guvernare.

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„Privesc declaraţiile PNL de azi. Mă întreb: unde se termină logica şi unde începe absurdul? De aproape 50 de zile spun acelaşi lucru: 'Ţara are nevoie de un guvern. Ţara nu mai poate aştepta. Interesul naţional este prioritar.' Şi repet zilnic: Ţara are nevoie de guvern. Acum. Am susţinut că PNL trebuia să voteze un guvern al României pentru instalare, iar apoi, dacă dorea, să meargă în opoziţie. Atunci am fost etichetat drept trădător. Astăzi, însă, aceeaşi conducere vine şi spune: 'PNL ar vota un guvern PSD.' Serios? Serios? Serios? Dacă interesul ţării era atât de important, atunci de ce a fost sabotată formula Tomac? De ce nu a fost votat acel guvern? De ce s-a blocat o soluţie care putea oferi stabilitate? Şi mai ales: dacă tot urma să rămânem în opoziţie, de ce nu am votat guvernul Tomac susţinut chiar şi de PSD?! Iar astăzi? Vrem să revenim la guvernare alături de USR şi UDMR, dar să fim votaţi de PSD. Nu mai facem alianţe cu PSD, dar avem nevoie de voturile PSD. Nu colaborăm cu PSD, dar cerem sprijinul PSD. Nu vrem puterea cu PSD, dar vrem puterea datorită PSD”, a scris Alin Tişe pe Facebook.

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Liderul liberal a continuat criticile și a vorbit despre necesitatea unei schimbări de atitudine în interiorul partidului. El susține că lipsa de consecvență afectează credibilitatea politică.

„Dragi liberali, vorbim despre spiritul nebuniei. Şi orice spirit al nebuniei, oricât de puternic ar fi, are o limită. 'Ţara are nevoie de guvern. PNL mai are nevoie şi de memorie şi de oameni de stat'”, a conchis Tişe în postarea sa.

Declarațiile lui Alin Tişe vin într-un moment tensionat pentru scena politică, în care negocierile pentru formarea guvernului continuă, iar pozițiile partidelor rămân divergente.