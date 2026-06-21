Prima reacție a PNL după ce Veștea a depus lista Cabinetului: Deși are membri pe listă, PNL spune că nu face parte din Guvern

Adrian Veștea

Prima reacție dinspre PNL după ce premierul propus a depus la Parlament lista cu Cabinetul său.

Din guvernul propus Adrian Veștea (PNL), fac parte și alți membri ai PNL, precum Alina Gorghiu (PNL), vicepremier, Monica Anisie (PNL) , ministru al Educației și Cercetării, Eduard Mititelu (PNL), ministru delegat pentru Digitalizare, Sorin Cîmpeanu (PNL), ministru al Apărării Naționale și Cristian Pistol (PNL), ministru al Transporturilor și Infrastructurii.

Prima reacție dinspre Partidul Național Liberal: PNL nu face parte din Guvernul Adrian Veștea

Biroul de presă al PNL a anunțat în urmă cu puțin timp după ce Adrian Veștea a depus lista Cabinetului la Parlament, că „Partidul Național Liberal a luat act de depunerea în Parlament a Programului de Guvernare și a listei de miniștri propuse de premierul desemnat Adrian Veștea”, dar „PNL nu face parte din Guvernul Veștea”.

„Precizăm în mod clar și fără echivoc faptul că Partidul Național Liberal nu este parte a acestui guvern și nu își asumă responsabilitatea politică pentru programul de guvernare propus.

Persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului și a deciziilor adoptate de forurile statutare ale PNL. Aceste nominalizări nu au fost discutate, aprobate sau susținute de PNL.

Poziția Partidului Național Liberal a fost reconfirmată de Congresul partidului și de noua conducere aleasă în cadrul Congresului și este una consecventă: PNL nu susține instalarea unui guvern din care face parte PSD, este susținut de PSD sau care nu beneficiază de o majoritate transparentă și asumată în Parlament.

În aceste condiții, solicităm tuturor actorilor politici, reprezentanților mass-media și formatorilor de opinie să nu mai prezinte în spațiul public Guvernul Adrian Veștea drept un guvern din care face parte Partidul Național Liberal și să nu atribuie PNL responsabilitatea pentru aceste propuneri.

Partidul Național Liberal va continua să acționeze cu responsabilitate în Parlament, să susțină reformele necesare României, absorbția fondurilor europene și măsurile care contribuie la dezvoltarea României”, a transmis PNL.