Se resetează jocul politic. Tanczos Barna, UDMR: Toate scenariile pentru viitorul Guvern sunt din nou pe masă

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UDMR transmite că negocierile pentru viitorul Guvern rămân complet deschise, iar România ar putea avea un Executiv învestit la începutul lunii septembrie.

”Viitorul Guvern” este principala discuție din culisele politicii românești. Viceprimarul și senatorul UDMR Tanczos Barna declară că, în acest moment, toate variantele sunt pe masă. Niciuna nu este exclusă! În prima săptămână a lunii septembrie, România ar urma să aibă un guvern cu drepturi depline, deja învestit.

”Nu se mai poate continua în forma aceasta”

Tanczos Barna, întrebat despre posibilitatea ca UDMR să susțină un guvern în jurul PSD, a declarat că negocierile se vor intensifica spre sfârșitul lunii august, prioritatea fiind formarea cât mai rapidă a unui guvern cu drepturi depline.

”Sunt foarte multe variante şi în momentul de faţă pe masă. Cred că este prematur. În ultima săptămână din august probabil se vor intensifica aceste negocieri. Un lucru este cert: avem nevoie de un guvern în cel mai scurt timp posibil cu atribuţii şi cu puteri de pline. Nu se mai poate continua în forma aceasta, nu se mai poate continua cu toate hotărârile de guvern suspendate în instanţă, nu se poate continua cu proceduri parlamentare extraordinare pentru fiecare lege”, a afirmat Tanczos Barna, la Senat.

Senatorul UDMR a adăugat că nu consideră firesc să fie necesară convocarea Parlamentului pentru acordarea sprijinului destinat agricultorilor, mai ales în contextul european, în celelalte state UE măsurile fiind deja în curs de implementare.

”Toate acestea ne întârzie şi nu persoana este importantă, cea care ocupă vremelnic poziţia de ministru, ci este importantă soluţia democratică, politică în interesul fermierilor”, a mai spus Tanczos Barna.

”Toate opțiunile sunt pe masă”/ ”Toate scenariile sunt reluate”

”Am văzut, PNL nu vrea cu PSD, PSD nu vrea cu PNL-USR. Până sunt în această situaţie, lucrurile se pot rezolva foarte complicat, foarte greu, dar, încă o dată, probabil în două săptămâni o să avem rezultate. (...) Nu se poate exclude nicio variantă în momentul de faţă. (...) Toate opţiunile sunt pe masă, pentru că cel mai important este să avem un guvern de drept. (...) Neavând soluţie, toate scenariile sunt reluate. De asta am spus că toate variantele sunt în continuare pe masă. Sunt variante propuse de PNL, variante propuse de PSD. Probabil şi domnul preşedinte are propria viziune cum ar trebui rezolvate problemele. Orice este posibil în momentul de faţă. Important este să se găsească cel mai bine soluţia", a mai spus senatorul UDMR, conform Agerpres.

Cele două propuneri de premier

Întrebat dacă UDMR îl mai susţine pe Siegfried Mureşan ca propunere de premier, Tanczos Barna a spus: ”Este ultima fază a propunerilor de prim-miniştri, unde s-au oprit lucrurile, domnul Grindeanu şi domnul Siegfried Mureşan sunt cele două persoane care, în procedura clasică de propunere de premier, au rămas pe masă, acolo ne-am oprit, dacă lucrurile se reiau de acolo, o să vedem".

Astăzi, prim-vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a declarat că liderul partidului, George Simion, este prima opțiune pentru funcția de prim-ministru, dacă AUR va avea posibilitatea să desemneze premierul.

Săptămâna trecută, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că pe masa negocierilor există doar trei variante pentru formarea viitorului Guvern al României: un guvern majoritar de tranziție, un guvern minoritar în jurul lui Siegfried Mureșan sau un Executiv condus de Sorin Grindeanu. Liderul UDMR a precizat că a discutat atât cu Sorin Grindeanu, cât și cu Ilie Bolojan și a subliniat că o a patra variantă ”nu există”.

Prima variantă este cea pe care ar susține-o cel mai mult liderul UDMR: ”Prima propunere este să avem la sfârșitul anului un guvern de tranziție, un guvern de armistițiu, spuneți cum vreți, dar asta înseamnă că toată lumea trebuie să vină la masa guvernului: și PNL, și PSD - și trebuie să vină împreună, nu separat- și USR, și UDMR. Mai ales în această perioadă, eu cred că ar fi fost bine să ”forțăm un pic”- forțarea în sensul bun al cuvântului - formarea unui guvern de armistițiu până la sfârșitul anului, având în vedere atacurile zilnice cu drone, cu tot ce se întâmplă în zona de de buget, cu evaluatorii care vin în țară. Deci sunt câteva aspecte care înseamnă tot atâtea argumente pentru a forma un guvern de largă majoritatea” declara el.

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