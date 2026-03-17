Mult zgomot pentru nimic în coaliția de guvernare? De ce nici PNL și nici PSD nu se pot retrage din Guvern

Coaliția de guvernare traversează una dintre cele mai tensionate perioade de până acum. Nu mai e vorba doar de diferențe de viziune sau negocieri dure în spatele ușilor închise. Conflictul a ieșit la suprafață, vizibil, apăsat, cu replici directe și acuzații fără menajamente. Ședința de astăzi din comisiile de buget și finanțe a fost scena unui nou episod de confruntare. În culise, dar tot mai des și în mod public, se vorbește despre un scenariu care până de curând părea improbabil, și anume ruperea coaliției. Semnalele vin inclusiv din interiorul PNL. Liberalii analizează tot mai serios varianta de a nu susține bugetul și, implicit, de a ieși de la guvernare. Un paradox politic care apasă și mai mult situația, în condițiile în care proiectul bugetar a fost construit chiar de ministrul de Finanțe desemnat de partid.

Mai multe voci susțin că politicienii din PNL vor avea o ședință în acest weekend pentru a discuta posibila ieșire de la guvernare. În paralel, tensiunile se acumulează pe mai multe teme: împărțirea resurselor, prioritățile instituționale, ajutoarele pentru categoriile vulnerabile și erorile asumate sau contestate ale unor miniștri USR. PSD, în schimb, pare că își consolidează poziția și își modifică discursul, cu atacuri tot mai frecvente la adresa premierului Ilie Bolojan. USR nu rămâne fără reacție. Contraatacă, acuzând o posibilă apropiere între PSD și AUR pentru a împinge prin Parlament amendamente, dar și pentru un posibil scenariu de guvernare viitoare. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul la România TV.

"Situația financiară a României este critică"

"Eu nu cred că se va întâmpla nimic, în ciuda presiunii din ce în ce mai mari și mai evidente. Singurul care are motive să se retragă este PNL-ul, fiindcă situația României este într-o situație critică, adusă de politica premierului Bolojan în ultimele 9 luni de zile. Situația este pur și simplu critică. Domnul Ilie Bolojan nu este egal PNL, cu toată dragostea. Nici PSD-ul nu va îndrăzni să se retragă. O retragere va precipita ceea ce oricum sunt șanse extrem de mari să se întâmple, și anume încetarea de plăți. Vorbim de pensii și salarii încetate, atenție mare ce vă spun. Atunci, toată vina ar cădea asupra PSD-ului.

În luna martie nu am reușit să luăm niciun împrumut. Situația financiară a României este critică. Cumva, dreptate are și PSD-ul. El vine și spune 'dă-mi și mie un miliard de lei', în condițiile în care, în alte părți, a crescut 10 miliarde de lei anul acesta. Înalta Curte de Casație și Justiție are și ea nu știu ce altă chestiune de genul. Înțeleg că nu știu ce salarii din urmă și-au dat singuri magistrații. Situația este foarte sensibilă și complicată. Liberalii mai au șansa să se trezească și să înțeleagă că Bolojan nu înseamnă PNL. Responsabilitatea reală cade pe umerii lor și a celor de la PSD, să ne înțelegem. De la 'ai mei' de la USR nu am pretenții", a explicat Bogdan Chirieac.

