Coaliția de guvernare dă în clocot: PNL - PSD, țipete și jigniri în Parlament. Ambele partide, ședințe fulger după votul pe buget: Decid dacă mai rămân la guvernare

Tensiunile dintre PNL și PSD au ajuns să fie vizibile în fiecare zi în spațiul public. Deși parteneri în coaliția de guvernare, la nivel individual, între social-democrați și liberali apar tensiuni zilnice.

Ultima astfel de dovadă este din Parlament, iar PNL face un apel public către PSD:

”Partidul Național Liberal cere PSD și conducerii Camerei Deputaților să se delimiteze și să sancționeze comportamentul agresiv repetat al deputatului PSD, Adrian Câciu. Partidul Național Liberal condamnă ferm gestul violent al deputatului PSD Adrian Câciu, manifestat în cursul ședinței de astăzi a Comisiei de Buget-Finanțe, față de senatoarea PNL Gabriela Horga. De altfel, PNL va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Totodată, PNL solicită PSD să se delimiteze ferm de comportamentul acestui personaj care recidivează în atitudinea misogină și, recent, chiar xenofobă.

Un asemenea comportament este inacceptabil oriunde, nu doar într-un for legislativ al unui stat democratic.

Reamintim că nu este primul incident de acest tip. După ce a urlat la ministra de externe, ulterior, pe 11 martie, același deputat a avut ieșiri cu caracter xenofob la adresa unui coleg parlamentar de etnie maghiară, declarând că acesta „nu înțelege ce înseamnă să fii român” și că „nu ar trebui să aibă voie să vorbească la microfon”.

PSD a condamnat atunci incidentul și a anunțat o anchetă internă. Rezultatele acelei anchete nu s-au văzut.

De asemenea, solicităm conducerii Camerei Deputaților să aplice sancțiunile prevăzute de regulament, iar PSD să dea dovadă că angajamentele publice asumate nu rămân vorbe goale” arată PNL, într-un mesaj de ultimă oră.

Vezi aici video

În imaginile video postate de PNL, deputatul Adrian Câciu țipă în Comisia de Buget-Finanțe: ”Am pus o întrebare, vreau un răspuns. Vreau un răspuns. Păi ce faceți, încălcați (nu se mai aude) de la PNL”. Tonul său ridicat vine în contextul în care vorbește chiar cu persoana de lângă el. Liberala Gabriela Horga îl atenționează: ”Nu mai țipați și nu mai jigniți colegii, opriți-vă”.

Aceasta este doar una dintre scenele tensionate ce au loc între partenerii de coaliție. PSD este cel care vorbește, de mai mult timp, în spațiul public, despre ruperea coaliției de guvernare. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, chiar a făcut un sondaj cu privire la ieșirea PSD din Guvern. Alți lideri PSD și-au manifestat public dorința ca partidul să părăsească actuala formulă a coaliției de guvernare.

Contra-vot în PNL

Mai puțin vocal în ultimul timp pe subiect - deși ne amintim că, în trecut, premierul Ilie Bolojan negocia cu mandatul de prim-ministru pe masă- PNL se pare că intră în ședință. În weekend, liberalii ar urma să decidă dacă rămân sau nu la guvernare. Decizia urmează să fie luată după votul pe bugetul de stat, din Parlament.

Se pare că în ședințele care vor avea loc vineri și sâmbătă, liberalii vor să dea, în primul rând, un vot de încredere premierului Ilie Bolojan, ca un semnal pentru PSD. Pe de altă parte, se va discuta despre coaliția de guvernare și despre cât timp va mai rămâne PNL la guvernare.

Amintim că-n spațiul public s-a vehiculat că PSD amână debarcarea lui Ilie Bolojan fie până după votarea bugetului, fie până după Paști.

Miniștrii susțin coaliția, în ciuda tensiunilor

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, sugerează că ar mai rămâne în picioare coaliția de guvernare, fiind în preanestezie: ”Nu cred că a intrat la Terapie Intensivă. Este în preanestezie, aș putea spune. Nu e încă la terapie intensivă”.

Și ministrul Mediului, de la USR, Diana Buzoianu, a intervenit: ”În mod cert, avem un protocol care poate să fie citit de absolut oricine. Este public şi spune foarte clar că toate deciziile şi măsurile care se iau, care cresc cheltuielile fără a putea să existe un consens în coaliţie, nu pot fi adoptate. Eu cred, repet, că avem o datorie foarte mare pentru români şi sper că toată lumea îşi înţelege responsabilitatea. În momentul de faţă, domnul Ilie Bolojan este un premier care a arătat că vrea să facă paşi înainte, să facă anumite reforme”.

Și PSD votează dacă mai rămâne la guvernare

În urmă cu o zi, președintele PSD, Sorin Grindeanu, declara că ”nu e în cea mai bună formă” coaliția de guvernare.

”Ştiţi că noi am anunţat mai demult, de la începutul lunii decembrie, că imediat după buget vom face acea consultare internă. În primul rând vom face, dacă vreţi, o radiografie a activităţii noastre în guvern, a miniştrilor PSD şi după aceea, bineînţeles, că vom analiza activitatea întregului guvern, iar cei aproape 5.000 de colegi din PSD, aşa cum au votat intrarea de bună credinţă în această coaliţie, vor decide în cunoştinţă de cauză dacă PSD decide să iasă de la guvernare” a mai spus liderul social-democrat.

Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet a declarat că nu exclude scenariul în care PNL, dacă va constata că avem o nouă majoritate PSD-AUR, să meargă în Opoziţie.

”Eu nu mă feresc să spun şi cuvântul pe care puţini îl spun acum. Nu exclud scenariul în care Partidul Naţional Liberal, dacă va constata că avem o nouă majoritate PSD-AUR, să meargă în Opoziţie, să-şi vadă de treabă şi PSD-ul să guverneze cu AUR, dacă vom constata că în această direcţie merg lucrurile”, a declarat Mircea Fechet, în emisiunea România Politică de la Prima News.