Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026: 11 zile de festival, 450 de evenimente și artiști din întreaga lume. Chiar și ambasadori

Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026 va avea loc între 21 și 31 mai, iar conferința de presă organizată ieri a adus în atenția presei, a partenerilor și a publicului reperele ediției. Programul din 2026 reunește 450 de spectacole și evenimente, desfășurate în peste 60 de spații din Craiova și zona metropolitană, cu participarea unor artiști, companii, regizori și creatori din întreaga lume. Tema din acest an este „WILL matters / Voința naște materie” - o invitație de a descoperi voința ca energie creatoare, într-un oraș care, timp de 11 zile, se transformă într-o scenă deschisă. Evenimentul a avut loc la Promenada Mall, parte din portofoliul partenerului principal NEPI Rockcastle.

La invitația lui Vlad Drăgulescu, Președintele Festivalului Internațional Shakespeare Craiova, au participat E.S. Takashi Katae, Ambasadorul Japoniei în România, E.S. Giles Portman, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, și Roxana Baias, Group Head of Marketing NEPI Rockcastle.

„Craiova este locul în care Estul și Vestul se întâlnesc, iar universalitatea lui Shakespeare devine tangibilă. De aproape două decenii, scena japoneză de teatru shakespearian are legături strânse cu festivalul de la Craiova. Un moment de referință a fost spectacolul Richard al II-lea, semnat de regizorul de renume internațional Yukio Ninagawa. Continuând această istorie bogată, săptămâna viitoare, patru companii japoneze vor fi prezente în festival, în zona teatrului, dansului și muzicii. Cred că, prin acest festival, schimburile româno-japoneze în domeniul artelor spectacolului vor continua să se dezvolte, atât în profunzime, cât și ca amploare.” – E.S. Takashi Katae, Ambasadorul Japoniei în România.

„Mesajul meu principal este: mergeți și descoperiți Festivalul Internațional Shakespeare Craiova pentru că este o experiență extraordinară. Este uriaș, se întâmplă în teatre, pe stradă, în parc, este tradițional, este modern, propune adaptări diferite, așa că există ceva pentru fiecare. Iar asta este exact ceea ce a făcut Shakespeare: a luat toate poveștile și le-a transformat pentru contexte noi. Asta face și Craiova, pentru un public cu adevărat internațional.” – E.S. Giles Portman, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România.

„Anul acesta, festivalul acaparează practic Promenada Mall Craiova: timp de 11 zile, mall-ul va găzdui peste 30 de spectacole, alături de Shakespeare Dimensions – Episodul 2, care crește de la 10 metri pătrați, în 2024, la 200 de metri pătrați de experiență imersivă și kinetică, în care publicul poate interacționa cu personajele lui Shakespeare. Sprijinim, de asemenea, Shakespeare Teen, o instalație multimedia amplasată în centrul Craiovei, construită de peste 1000 de elevi și care îmbină conținut video, diferite texturi și arhitectura, fiind inspirată de „Visul unei nopți de vară”. Iar între 29 și 31 mai, Opera Comică pentru Copii București va prezenta o producție inedită, poate chiar o premieră națională sau internațională: un spectacol pentru bebeluși între 0 și 3 ani și părinții lor, inspirat tot din „Visul unei nopți de vară”. Ne bucurăm enorm să sprijinim astfel de inițiative și sperăm să ajungem cu toții la Craiova, măcar pentru una dintre cele 11 zile de festival.” – Roxana Baias, Group Head of Marketing NEPI Rockcastle.

„Ediția 2026 a Festivalului Internațional Shakespeare Craiova este, pentru noi, un exercițiu de voință dus până la capăt: voința de a construi, împreună cu artiști, parteneri, instituții și comunități, un festival care nu se limitează la sălile de spectacol, ci pune în mișcare un oraș întreg. WILL matters sau Voința naște materie vorbește exact despre această energie prin care ideile devin realitate, iar ceea ce părea doar o proiecție sau un vis capătă formă concretă. Craiova devine din nou locul în care Shakespeare se întâlnește cu lumea de azi, cu public diferit, cu generații noi, cu artiști din toate colțurile lumii și cu oameni care cred că artele pot schimba felul în care privim realitatea. Ne dorim ca această ediție să fie trăită nu doar ca un program amplu de spectacole și evenimente, ci ca o experiență comună, vie, în care fiecare participant simte că are un loc, o voce și o parte din festival.” – Vlad Drăgulescu, Președinte, Festivalul Internațional Shakespeare Craiova.

Un accent important al ediției este extinderea festivalului către comunități diverse, prin secțiuni precum Shakespeare Village, Shakespeare Squares, Shakespeare Metropolitan, Shakespeare Kids, Shakespeare Teen, Shakespeare University, Erasmus+ Shakespeare, Shakespeare Visual, Shakespeare Movies, Shakespeare Innovations și Shakespeare Seniors.

