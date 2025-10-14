”Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, pe lista nominalizărilor la European Films Awards

Toate filmele selectate (67, dintre care 44 lungmetraje de ficțiune, 15 lungmetraje documentare și 8 lungmetraje de animație) vor fi vizionate și votate de cei 5400 de membri ai Academiei Europene de Film. Ceremonia de gală European Film Awards va avea loc pe 17 ianuarie 2026 la Berlin.

Filmul „Dinți de lapte”, care a reprezentat România la festivalurile internaționale de la Veneția și Toronto, a avut premiera de gală la Cinema City AFI Cotroceni, pe 13 octombrie și intră în cinematografe din 14 octombrie, distribuit de T.R.I.B.E. Films. Distribuția filmului este realizată cu sprijinul CNC, Asociația DACIN SARA, UPFAR ARGOA, UCIN.

„Adevărata forță a filmului Dinți de lapte constă în interpretările sincere și în tandrețea regizorală, împreună cu relevanța sa istorică, toate împletite cu o poveste personală emoționantă”, notează Cineuropa.

Actorii Igor Babiac și Marina Palii, alături de producătorul Radu Stancu, vor fi prezenți la proiecția specială de la Iași, pe 15 octombrie, de la ora 19:00, în Cinema City Moldova Mall. O parte din echipa filmului va fi prezentă pe 19 octombrie, la Cinema Muzeul Țăranului, în București, de la ora 20:15. Din distribuția filmului mai fac parte: Ada Lupu, Mihaela Rădescu, Karina-Ziana Gherasim, Tudor Morar și alții.

Emma Ioana Mogoș, debut spectaculos în rolul unei fetițe care își caută sora mai mare, dispărută din fața blocului

Marina Palii și Igor Babiac, actori români din Republica Moldova joacă în rolurile principale doi părinți care își caută disperați fiica cea mare. Pentru cei doi actori români din Republica Moldova, este prima coproducție internațională în care au lucrat zi de zi alături de un copil, tânăra actriță aflată la debut: Emma Ioana Mogoș.

Cezaria și Petre Lucaciu, personajele interpretate de Marina Palii și Igor Babiac au două fiice: Alina și Maria. Când Alina (Lara Comănescu) dispare din fața blocului, o caută cu disperare, împreună cu fetița lor cea mică, Maria (Emma Ioana Mogoș).

Filmul urmează perspectiva Mariei, forțată de lumea din jur să lupte singură cu urmările terifiante ale unei tragedii. Realitatea, în care este confuză, ignorată și lăsată singură, și spațiul viselor, în care viziunile întunecate încep să preia controlul asupra vieții ei. Maria este singura care, până la sfârșitul călătoriei sale, descoperă un fel de izbăvire și de înțelegere a lumii. Alături îi sunt prietenii de la joacă (Victor-Ioan Rogobete, Albert Ciută, Maia-Victoria Boboc) și indiferent de modul în care se desfășoară ancheta inspectorului de miliție Valentin Prisecaru (István Téglás), nu renunță să spere și să se gândească la sora ei.

Mințită și ridiculizată, Cezaria își păstrează capul sus până la sfârșit, luptându-se cu toată lumea până la ultima picătură de energie. Petre, tatăl distant, care muncește din greu pentru a construi „noua țară”, conducând un camion pentru un șantier, se afundă încet în tristețe, pierzându-și speranța și izolându-se de familia sa.

Ca tată, anchetatorul Valentin înțelege și este afectat de drama unei familii lovite de tragedie, dar nu reușește niciodată să depășească limitele impuse de regimul pe care îl servește.

Trei premii Gopo pentru ”Spre Nord”, de Mihai Mincan

„Prin refuzul de a descrie direct revoluția din 1989, filmul își evidențiază cel mai clar punctul de vedere. Istoria nu este evenimentul grandios, televizat, ci distrugerile personale lăsate în urma sa. Adevărata prăbușire a avut loc cu mult înainte de căderea dictatorului, în decăderea liniștită a familiilor și comunităților. Filmul sugerează că maturizarea dureroasă a Mariei este paralelă cu trecerea violentă și nesigură a României de la un fel de întuneric la altul”, notează Gazzetely.

Lungmetrajul produs de compania românească deFilm în coproducție cu: Remora Films (Franța), Ström Pictures (Danemarca), StudioBauhaus (Grecia), Screening Emotions (Bulgaria) a avut premiera mondială în cadrul secțiunii competitive Orizzonti la Festivalul Internațional de Film de la Veneția (ediția 82), apoi a fost proiectat la Festivalul Internațional de Film de la Toronto în secțiunea Centrepiece.

Imaginea filmului „Dinți de lapte” este semnată de George Chiper-Lillemark, iar montajul a fost realizat de Dragoș Apetri. Muzica a fost compusă de Marius Leftărache și Nicolas Becker (compozitor premiat cu Oscar pentru „Sound of Metal”), iar Cyril Holtz a realizat mixajul de sunet. Scenografia este semnată de Anamaria Țecu, realizarea costumelor a fost coordonată de Dana Păpăruz, iar de machiaj și coafură s-au ocupat Dimitra Fafaliou și Sotiris Paterakis.

Radu Stancu și Ioana Lascăr (România) sunt producătorii filmului din partea deFilm.

Coproducători: Cyriac Auriol, Monica Hellström, Konstantinos Vassilaros, Poli Angelova, Nikolay Todorov. Producători asociați: Carmen Rizac, Vlad Rădulescu, Orfeas Peretzis, Remi Burah, Olivier Pere, Mikulas Novotny.

Mihai Mincan, co-autorul documentarelor „Omul care a vrut să fie liber” și „Emigrant Blues” (2019) a debutat în lungmetraj de ficțiune cu „Spre Nord” (2022), prezentat în competiția Orizzonti de la Veneția, selectat la peste 25 de festivaluri internaționale și disponibil în 15 teritorii. „Spre Nord” a câștigat trei trofee Gopo 2024 (Cel mai bun debut și Cea mai bună imagine, precum și Premiul Tânără Speranță pentru Niko Becker); a primit cinci premii ale Uniunii Cineaștilor în 2024, incluzând Marele Premiu și Trofeul Uniunii Cineaștilor pentru cel mai bun film. „Spre Nord”este disponibil pe HBO Max și Antena Play.