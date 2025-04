Tudor Petremarin dezvăluie ideea din spatele filmului „Hoții de subiecte”: „Fiecare generație a avut pe cineva care încerca să afle subiectele la BAC"

Filmul românesc „Hoții de subiecte", regizat de Tudor Petremarin spune povestea unor liceeni care, pentru a-și atinge obiectivele, se implică într-o afacere riscantă.

„E o poveste de final de liceu în care urmărim mai mulți liceeni care au vise diferite și încearcă să-și rezolve problemele printr-un pact foarte dubios. Ei se gândesc că pot face destui bani vânzând subiectele de la bac. Personajul principal, Sofi, vrea să facă rost de bani pentru a salva casa părintească, Alex, care este Don Juan-ul liceului, vrea să facă rost de bani pentru a-și face un studio de muzică, ca să-și întrețină familia, iar Amalia, fata populară din liceu, vrea să facă rost de subiecte pentru că vrea să-și impresioneze tatăl. Da, și e un triunghi amoros care se formează acolo.

Am încercat să creăm pentru fiecare personaj un spațiu în care să respire, în care să crească, în care să aibă probleme, în care să aibă bucurii și să aibă multe suișuri și coborâșuri, cum iese de fapt o viață de adolescent în care pasiunile sunt foarte puternice”, povestește regizorul.

Cum s-a născut ideea filmului

Tudor Petremarin: „De mult timp vroiam să fac o poveste, un film despre relații dintre părinți și copii. După ce a murit tatăl meu, fix când terminasem facultate, mi-am dorit mult să spun o poveste în care să abordez tematica asta. Și am tot încercat, dar nu aveam nicio poveste care chiar să-mi placă. Am tot scris scurtmetraje cu prieteni, cu colegi, dar nu-mi ieșea. Și într-o seară, discutând cu prietenii la un pahar de vorbă, ne tot povesteam fel de fel de lucruri din liceu și am ajuns și la cum a fost la BAC. Și toți ne-am amintit că în fiecare generație exista cineva care făcea rost de niște subiecte și le vindea. Evident că nu erau subiectele pe bune, erau așa, profitau de naivitatea elevilor. Și când am ajuns la chestia asta, mi s-a părut un context foarte bun. Mi se pare o ramă foarte bună în care puteam pune personajele noastre, în care puteam pune relațiile, conflictele dintre generații de care voiam să vorbesc. Și din momentul ăla totul a mers strună”.

„Hoții de subiecte" - „Liceenii" noii generații

Petremarin speră că filmul său va deveni un punct de referință pentru generațiile actuale, așa cum "Liceenii" a fost pentru anii '80-'90.

„Am încercat să facem o poveste și să creăm personaje foarte relatable, cu care oamenii se pot identifica. Cumva și castul a ajutat astfel încât să spunem povești care să pară credibile, veridice. Cred că asta va ajuta”, spune el.

Alexandra Curtache: Cine se identifică mai bine cu personajele, generația nouă sau generația mai veche puțin?

Tudor Petremarin: „Chiar vorbeam cu un spectator la premiera de gală, care îmi spunea că este mai în vârstă, nu e nicio problemă. Ce e drăguț la vârstă adolescenței este că unul la mână, toți ne aducem aminte de ea. E o perioadă care ne definește. Liceul e momentul ăla în care creștem mari și toți avem cum să revenim acolo cu gândul. Deci un potențial de public este mare din punctul ăsta de vedere. Apoi, evident, avem elevii care acum sunt la liceu sau la facultate și avem părinții acestora. Deci eu cred că e loc pentru toată lumea să găsească o părticică din el în poveste.

Am avut foarte mari emoții la premieră. A fost un eveniment mare pentru mine și în general pentru filme românești. Nu se strâng atât de mulți oameni de obicei, așa că m-am bucurat mult să se întâmple lucrul acesta și sper că o să vină lumea și la cinema după aceea.

Mulți m-au întrebat dacă va exista și o continuare și eu sunt deschis. Adică avem loc. Povestea îți permite să te joci puțin mai departe și dacă chiar simțim că publicul a venit în număr mare și chiar își doresc să vadă personajele mai departe, putem crea una. Altfel, sunt multe povești originale de spus, deci nu e nevoie să facem sequel-uri. Cred că putem spune povești noi fără nicio problemă”.

Castingul: peste 200 de tineri la audiții

„Cumva în capul meu aveam niște modele de personaje înainte de casting. Fiecare când citim o poveste, dacă îi scriem cu atât mai mult, avem. Dar când am început castingul, când am început să văd tinerii, s-au schimbat mult lucrurile. Am văzut peste 200 și ceva de tineri, am avut casting-uri cu liceeni și studenți din toată țara au venit și nu a mai contat ce aveam în capul meu, a contat ce aveam în față. Am fost bucuros că sunt foarte mulți tineri talentați la noi și poate nu au destule oportunități să strălucească și a fost greu să alegem din toți aceștia o mână dintre ei alături de care să lucrăm mai mult după aceea. Dar sper să tot fie proiecte de genul acesta care să dea șanse unei generații tineri să se facă cunoscută”, explică regizorul.

Alexandra Curtache: Cum e să lucrezi cu adolescenți tineri?

Tudor Petremarin: „Mie mi se pare că este foarte amuzant. Ei vin cu o plăcere și cu o energie de joc diferită. Cu cât suntem mai experimentați în domeniul nostru, cu cât suntem mai în vârstă, poate energia noastră se mai plafonează puțin, devenim uneori tracasati, să spunem. Pentru ei fiind primul film pentru marea parte din trei era absolut wow. Le-a plăcut așa de mult încât, chit că aveau sau nu scene de filmat în ziua respectivă, ei veneau la filmare ca să vadă ce facem, să mai stăm împreună. Asta îți dă și ție ca creator sau ca artist o energie bună”.

Cum s-au înțeles actorii la început de drum cu actorii cu experiență la filmări

Tudor Petremarin: „Eu cred că s-au înțeles bine și s-au simțit foarte emoționați la început. Cât au mai avut una, două scene cu fiecare și-au dat seama că au și de unde să învețe. S-au dezvoltat niște mici prietenii care pe viitor sper să crească”.

Alexandra Curtache: În ce locații ați filmat?

Tudor Petremarin: „Am filmat în București. Am filmat în august-septembrie 2023, pentru că am sperat să avem orașul cât mai gol, pentru că lumea pleacă în concediu. Am filmat prin Parcul Carol, prin Centru Vechi, pe la Ateneu, scenele de la liceu au fost filmate la Școala Centrală. Au fost fel de fel de locuri drăguțe care se potriveau cu povestea noastră și care aveau și un aspect puțin peste mediu, să spunem așa. Încercăm să nu pară foarte întunecat și deprimant orașul și fix invers, să-i dăm un aer pozitiv”.

