A murit actorul Michael Madsen

Actorul american Michael Madsen, care a jucat în zeci de filme, printre care "Reservoir Dogs" şi "Thelma&Louise", a încetat din viaţă, joi, la vârsta de 67 de ani, transmite Reuters.



Madsen a murit în urma unui stop cardiac la domiciliul său din Malibu, California, a declarat managerul său, Ron Smith.

Filmele care l-au consacrat





Născut în Chicago, Madsen s-a orientat către actorie la începutul anilor '80, jucând în producţii precum serialul TV "St. Elsewhere" sau filmul "The Natural", ajungând la peste 300 de apariţii pe ecran, relatează Agerpres.



Madsen a jucat rolul lui Mr. Blonde în filmul "Reservoir Dogs" din 1992 şi a apărut în alte câteva filme ale regizorului Quentin Tarantino, printre care "Kill Bill", "The Hateful Eight" şi "Once Upon a Time ... in Hollywood".



"În ultimii doi ani, Michael Madsen a făcut o treabă incredibilă cu filmul independent", se arată într-un comunicat semnat de Smith şi de colega sa manager Susan Ferris şi publicista Liz Rodriguez.



De asemenea, el se pregătea să lanseze o carte intitulată "Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems", care este în prezent în curs de editare, au precizat ei.

