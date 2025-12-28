Cursa, un "Furios şi Iute" românesc? Irina-Margareta Nistor l-a comparat cu alt film

Potrivit acesteia, filmul în care joacă şi Codin Maticiuc aduce aminte de un clasic al anilor '50, "Rebel fără cauză", cu James Dean în rolul principal.

"Au fost acum, după cum bine ştim, trei filme la mare concurenţă: Cravata Galbenă, Cursa şi Vecina. La Cursa, cei mai tineri au spus că este un Fast and Furious românesc. Eu am spus că este un "Rebel fără Cauză" românesc. Dar lumea nu mai ştie ce este "Rebel fără Cauză" şi nici de James Dean", a declarat Irina-Margareta Nistor.

Trei oameni au ajuns la spital, în timpul filmărilor pentru Cursa

Trei persoane au fost internate într-un spital în Capitală, în urma unui accident care a avut loc în timpul filmărilor pentru un lungmetraj despre cursele ilegale de mașini. Potrivit lui Codin Maticiuc, a fost vorba de doi cascadori şi un cameraman.

Un bolid de lux, utilizat pentru filmările de acțiune, ar fi lovit gardul care separă șoseaua de linia de tramvai. Martorii afirmă că, după impact, mașina a ricoșat într-un vehicul al echipei de filmare, aflat la marginea străzii, provocându-i răsturnarea.