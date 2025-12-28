€ 5.0890
Data actualizării: 22:33 28 Dec 2025 | Data publicării: 22:28 28 Dec 2025

EXCLUSIV Cursa, un "Furios şi Iute" românesc? Irina-Margareta Nistor l-a comparat cu alt film
Autor: Florin Răvdan

biff-2025_47037200 Foto cu rol ilustrativ: Unsplash
 

Irina-Margareta Nistor, critic de film, a răspuns celor care compară filmul Cursa cu franciza "Fast and Furious".

Potrivit acesteia, filmul în care joacă şi Codin Maticiuc aduce aminte de un clasic al anilor '50, "Rebel fără cauză", cu James Dean în rolul principal. 

"Au fost acum, după cum bine ştim, trei filme la mare concurenţă: Cravata Galbenă, Cursa şi Vecina. La Cursa, cei mai tineri au spus că este un Fast and Furious românesc. Eu am spus că este un "Rebel fără Cauză" românesc. Dar lumea nu mai ştie ce este "Rebel fără Cauză" şi nici de James Dean", a declarat Irina-Margareta Nistor.

Trei oameni au ajuns la spital, în timpul filmărilor pentru Cursa 

Trei persoane au fost internate într-un spital în Capitală, în urma unui accident care a avut loc în timpul filmărilor pentru un lungmetraj despre cursele ilegale de mașini. Potrivit lui Codin Maticiuc, a fost vorba de doi cascadori şi un cameraman. 

Un bolid de lux, utilizat pentru filmările de acțiune, ar fi lovit gardul care separă șoseaua de linia de tramvai. Martorii afirmă că, după impact, mașina a ricoșat într-un vehicul al echipei de filmare, aflat la marginea străzii, provocându-i răsturnarea. 

 

filmul cursa
irina-margareta nistor
fast and furious
Cursa, un "Furios şi Iute" românesc? Irina-Margareta Nistor l-a comparat cu alt film
