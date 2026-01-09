„Viață privată”, noul film cu Jodie Foster, prezentat la Cannes, ajunge în cinematografele din România pe 9 ianuarie

Filmul este un thriller psihologic subtil, cu accente de umor, prezentat în selecția oficială a Festivalului de la Cannes. Este regizat de Rebecca Zlotowski și reunește o distribuție remarcabilă, în care se regăsesc staruri ale cinematografiei franceze ca Daniel Auteuil, Virginie Efira și Mathieu Amalric.

În „Viață privată” , Jodie Foster o interpretează pe Lilian Steiner, o psihiatră de renume din Paris, care află despre moartea uneia dintre paciente. Verdictul oficial indică sinuciderea, însă Lilian refuză să accepte explicația și începe o investigație pe cont propriu. Ceea ce pornește ca o anchetă discretă se transformă treptat într-o confruntare personală, în care sunt puse sub semnul întrebării nu doar faptele, ci și relațiile apropiate, responsabilitatea profesională și propriile mecanisme de apărare.

Filmul transformă această investigație într-o reflecție asupra limitelor profesiei și ale ascultării: ce se întâmplă atunci când un psihiatru nu mai poate rămâne un observator neutru și începe să caute răspunsuri dincolo de rolul său? „Viață privată” explorează zona fragilă dintre empatie și proiecție, dintre responsabilitate profesională și implicare personală, fără a oferi explicații simple sau verdicte definitive. Într-un interviu pentru publicația Films in Frame, Jodie Foster a declarat că a fost atrasă de tonul filmului: „Căutam un film cu un ton mai discret, preocupat de idei, de viața interioară.”

Pentru Jodie Foster, dublă câștigătoare de Oscar („Acuzata” și „Tăcerea mieilor”), filmul marchează o revenire importantă în cinema-ul francez, într-un rol vorbit integral în limba franceză, la peste două decenii de la ultima sa apariție majoră într-o producție franceză („O logodnă foarte lungă”). Actrița a descris scenariul drept „o poveste puternică și frumos scrisă”, iar colaborarea cu Rebecca Zlotowski drept una construită pe rigoare și atenție extremă pentru detaliu.

„Îmi doream de foarte mult timp să joc un rol principal, cu mult dialog, în limba franceză. Nu am găsit scenariul potrivit până acum. Însă acest scenariu a fost atât de bine scris și de solid construit, iar după întâlnirea cu Rebecca am fost convinsă.”, spune Jodie Foster într-un interviu acordat publicației românești Films in Frame.

Regizoarea Rebecca Zlotowski este cunoscută pentru interesul său constant față de personaje feminine complexe și pentru modul în care explorează tensiunile dintre viața intimă și cea publică. În „Viață privată” , Zlotowski îmbină suspansul cu umorul și observația fină a relațiilor umane, construind un film care refuză etichetele simple și mizează pe ambiguitate, dialog și nuanță.

„Viață privată” este distribuit în România de Independența Film și va putea fi văzut în cinematografe din 9 ianuarie 2026.

Programul proiecțiilor poate fi consultat pe site-ul distribuitorului: https://www.independentafilm.ro/project/vie-privee/