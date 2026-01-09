€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Cultura Film „Viață privată”, noul film cu Jodie Foster, prezentat la Cannes, ajunge în cinematografele din România pe 9 ianuarie
Data actualizării: 15:50 09 Ian 2026 | Data publicării: 15:36 09 Ian 2026

„Viață privată”, noul film cu Jodie Foster, prezentat la Cannes, ajunge în cinematografele din România pe 9 ianuarie
Autor: Vlad Roibu

Photo 1 - VIE PRIVÉE ©George Lechaptois

Jodie Foster poate fi văzută din 9 ianuarie în cinematografele din România în „Viață privată” / “Vie privée”.

 

Filmul este un thriller psihologic subtil, cu accente de umor, prezentat în selecția oficială a Festivalului de la Cannes. Este regizat de Rebecca Zlotowski și reunește o distribuție remarcabilă, în care se regăsesc staruri ale cinematografiei franceze ca Daniel Auteuil, Virginie Efira și Mathieu Amalric.

În „Viață privată” , Jodie Foster o interpretează pe Lilian Steiner, o psihiatră de renume din Paris, care află despre moartea uneia dintre paciente. Verdictul oficial indică sinuciderea, însă Lilian refuză să accepte explicația și începe o investigație pe cont propriu. Ceea ce pornește ca o anchetă discretă se transformă treptat într-o confruntare personală, în care sunt puse sub semnul întrebării nu doar faptele, ci și relațiile apropiate, responsabilitatea profesională și propriile mecanisme de apărare.

„Viață privată”, noul film cu Jodie Foster, prezentat la Cannes, ajunge în cinematografele din România pe 9 ianuarie

Filmul transformă această investigație într-o reflecție asupra limitelor profesiei și ale ascultării: ce se întâmplă atunci când un psihiatru nu mai poate rămâne un observator neutru și începe să caute răspunsuri dincolo de rolul său? „Viață privată” explorează zona fragilă dintre empatie și proiecție, dintre responsabilitate profesională și implicare personală, fără a oferi explicații simple sau verdicte definitive.  Într-un interviu pentru publicația Films in Frame, Jodie Foster a declarat că a fost atrasă de tonul filmului: „Căutam un film cu un ton mai discret, preocupat de idei, de viața interioară.”

Pentru Jodie Foster, dublă câștigătoare de Oscar („Acuzata” și „Tăcerea mieilor”), filmul marchează o revenire importantă în cinema-ul francez, într-un rol vorbit integral în limba franceză, la peste două decenii de la ultima sa apariție majoră într-o producție franceză („O logodnă foarte lungă”). Actrița a descris scenariul drept „o poveste puternică și frumos scrisă”, iar colaborarea cu Rebecca Zlotowski drept una construită pe rigoare și atenție extremă pentru detaliu.

„Îmi doream de foarte mult timp să joc un rol principal, cu mult dialog, în limba franceză. Nu am găsit scenariul potrivit până acum. Însă acest scenariu a fost atât de bine scris și de solid construit, iar după întâlnirea cu Rebecca am fost convinsă.”, spune Jodie Foster într-un interviu acordat publicației românești Films in Frame. 

„Viață privată”, noul film cu Jodie Foster, prezentat la Cannes, ajunge în cinematografele din România pe 9 ianuarie

Regizoarea Rebecca Zlotowski este cunoscută pentru interesul său constant față de personaje feminine complexe și pentru modul în care explorează tensiunile dintre viața intimă și cea publică. În „Viață privată” , Zlotowski îmbină suspansul cu umorul și observația fină a relațiilor umane, construind un film care refuză etichetele simple și mizează pe ambiguitate, dialog și nuanță.

„Viață privată” este distribuit în România de Independența Film și va putea fi văzut în cinematografe din 9 ianuarie 2026.

Programul proiecțiilor poate fi consultat pe site-ul distribuitorului: https://www.independentafilm.ro/project/vie-privee/ 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Unde ieșim în weekend: Teatrul Coquette din București oferă câteva reprezentații ofertante
Publicat acum 23 minute
Premiera serialului „Am iubit un trandafir” - sâmbătă, la Kanal D2
Publicat acum 31 minute
PSD-ul, între ciocan și nicovală la guvernare. Bogdan Chirieac explică de ce e dificilă ieșirea din coaliție
Publicat acum 35 minute
„Viață privată”, noul film cu Jodie Foster, prezentat la Cannes, ajunge în cinematografele din România pe 9 ianuarie
Publicat acum 43 minute
Prințesa Kate, mesaj profund la aniversarea vârstei de 44 de ani. Ce a ajutat-o să se vindece, de fapt
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat pe 08 Ian 2026
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 07 Ian 2026
Chirieac: Ce a făcut Nicușor Dan este un lucru mare. Mai bine de atât nu se putea pentru România
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close