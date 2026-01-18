Filmul care a câștigat marele premiu la EFA: "Cel mai bun film european"

Lungmetrajul "Sentimental Value", regizat de Joachim Trier, a fost desemnat cel mai bun film european în cadrul celei de-a 38-a gale anuale a premiilor Academiei Europene de Film (EFA), organizată sâmbătă seară la Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului, potrivit Agerpres.

La această categorie au fost nominalizate producţiile cinematografice "Afternoons of Solitude" (Spania, Franţa), "Arco" (Franţa), "Dog of God" (SUA), "Fiume o morte!" (Croaţia, Slovenia, Italia), "It Was Just an Accident" (Franţa, Iran, Luxemburg), "Little Amelie" (Franţa, Belgia), "Olivia and the Invisible Earthquake" (Spania, Franţa, Belgia, Chile, Elveţia), "Riefenstahl" (Germania), "Sentimental Value" (Norvegia, Franţa, Danemarca, Germania, Suedia), "Sirat" (Spania, Franţa), "Songs of Slow Burning Earth" (Ucraina, Franţa, Danemarca, Suedia), "Sound of Falling" (Germania), "Tales from the Magic Garden" (Cehia, Slovacia, Slovenia, Franţa), "The Voice of Hined Rajab" (Franţa, Tunisia), "With Hasan in Gaza" (Germania).

Premiul pentru cel mai bun film european a fost anunţat de actriţa franceză Juliette Binoche.

Filmul "Sentimental Value", un lungmetraj dramatic din 2025 regizat de Joachim Trier, care este şi coscenarist împreună cu Eskil Vogt, prezintă povestea surorilor Nora (Renate Reinsve) şi Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), care se revăd cu tatăl lor înstrăinat, Gustav (Stellan Skarsgard). Din distribuţie mai fac parte Elle Fanning şi Anders Danielsen Lie.

Anul trecut, premiul EFA pentru cel mai bun film european i-a revenit peliculei franceze "Emilia Perez", regizată de Jacques Audiard.

Cea de-a 38-a ediţie a galei de decernare a premiilor Academiei Europene de Film, supranumite "Oscarurile europene", s-a desfăşurat în sala de spectacole Haus der Kulturen der Welt din Berlin.

Premiile Academiei Europene de Film sunt considerate unele dintre cele mai prestigioase distincţii din industria cinematografică. Cei aproximativ 5.400 de membri ai EFA votează pentru desemnarea câştigătorilor în mai multe categorii, aşa cum procedează şi Academia americană de film din Statele Unite, care decernează Oscarurile.