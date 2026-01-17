Stellan Skarsgard, cel mai bun actor european

Suedezul Stellan Skarsgard, protagonistul filmului "Sentimental Value", regizat de Joachim Trier, a câştigat premiul pentru cel mai bun actor european la cea de-a 38-a gală anuală organizată de Academia Europeană de Film (EFA), sâmbătă seară, la Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului, potrivit Agerpres.

La această categorie au fost nominalizaţi actorii Sergi Lopez ("Sirat"), Mads Mikkelsen ("The Last Viking"), Toni Servillo ("La Grazia"), Stellan Skarsgard ("Sentimental Value"), Idan Weiss ("Franz").

Anul trecut, premiul EFA pentru cel mai bun actor a fost câştigat de Abou Sangare, interpretul principal din filmul "Souleymane's Story".

Cea de-a 38-a ediţie a galei de decernare a premiilor Academiei Europene de Film, supranumite "Oscarurile europene", se desfăşoară la ora transmiterii acestor informaţii în sala de spectacole Haus der Kulturen der Welt din Berlin.

Premiile Academiei Europene de Film sunt considerate unele dintre cele mai prestigioase distincţii din industria cinematografică. Cei aproximativ 5.400 de membri ai EFA votează pentru desemnarea câştigătorilor în mai multe categorii, aşa cum procedează şi Academia americană de film din Statele Unite, care decernează Oscarurile.