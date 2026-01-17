€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Cultura Film Stellan Skarsgard, cel mai bun actor european
Data publicării: 21:25 17 Ian 2026

Stellan Skarsgard, cel mai bun actor european
Autor: Giorgi Ichim

Stellan Skarsgard, desemnat cel mai bun actor european Stellan Skarsgard - Foto: Freepik

Stellan Skarsgard a fost desemnat cel mai bun actor european.

 

Suedezul Stellan Skarsgard, protagonistul filmului "Sentimental Value", regizat de Joachim Trier, a câştigat premiul pentru cel mai bun actor european la cea de-a 38-a gală anuală organizată de Academia Europeană de Film (EFA), sâmbătă seară, la Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului, potrivit Agerpres.

La această categorie au fost nominalizaţi actorii Sergi Lopez ("Sirat"), Mads Mikkelsen ("The Last Viking"), Toni Servillo ("La Grazia"), Stellan Skarsgard ("Sentimental Value"), Idan Weiss ("Franz").

Anul trecut, premiul EFA pentru cel mai bun actor a fost câştigat de Abou Sangare, interpretul principal din filmul "Souleymane's Story".

Cea de-a 38-a ediţie a galei de decernare a premiilor Academiei Europene de Film, supranumite "Oscarurile europene", se desfăşoară la ora transmiterii acestor informaţii în sala de spectacole Haus der Kulturen der Welt din Berlin.

Premiile Academiei Europene de Film sunt considerate unele dintre cele mai prestigioase distincţii din industria cinematografică. Cei aproximativ 5.400 de membri ai EFA votează pentru desemnarea câştigătorilor în mai multe categorii, aşa cum procedează şi Academia americană de film din Statele Unite, care decernează Oscarurile.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Liderii europeni îi răspund lui Trump, după anunţul legat de tarife suplimentare pentru ţările care susţin Danemarca şi Groenlanda
Publicat acum 2 ore si 13 minute
Şoferiţă din Brăila, la un pas de tragedie. O bucată de gheaţă zburată de pe o autoutilitară i-a spart parbrizul. "Legea nu e hotărâtă"
Publicat acum 2 ore si 36 minute
Rapid, din nou prima în Superligă. Victorie în primul meci oficial din 2026
Publicat acum 2 ore si 57 minute
Liderii din America de Sud, primele declaraţii după semnarea acordului UE-Mercosur
Publicat acum 3 ore si 22 minute
Renate Reinsve, cea mai bună actriţă europeană
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 15 Ian 2026
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 15 Ian 2026
FOTO Puricii de zăpadă au invadat Clujul. Insectele pot sări până la câțiva centimetri și rezistă la temperaturi de minus 8 grade
Publicat pe 15 Ian 2026
Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close